        Haberler Sağlık Enfeksiyon kapan parmağı kasığına dikilerek kesilmekten kurtarıldı

        Enfeksiyon kapan parmağı kasığına dikilerek kesilmekten kurtarıldı

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde 38 yaşındaki Alaattin Erboğanın enfeksiyon kapan parmağı, kasığına dikilerek kesilmekten kurtarıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05 Mayıs 2026 - 17:35 Güncelleme:
        Enfeksiyon kapan parmağı kasığına dikildi
        Diyabet hastası Erboğan, sağ elinin işaret parmağında oluşan yaranın enfeksiyona dönüşmesi üzerine tedavi için Şırnak Devlet Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Polikliniğine başvurdu.

        Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Semih Hatipoğlu ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Sergen Karataş tarafından muayenesi yapılan Erboğanın parmağının doku kaybının giderilmesi için kasığına dikilmesine karar verildi.

        Parmağı kasığına dikilen Erboğanın 3 haftanın ardından gerçekleştirilen ikinci cerrahi müdahale ile doku oluşumu sağlanan parmağı kasığından ayrıldı.

        "PARMAĞI HATTA ELİ KESİLMEKTEN KURTULMUŞ OLDU"

        Op. Dr. Hatipoğlu, hastanın bir ay önce polikliniğe parmağında yara şikayeti ile başvurduğunu, yapılan tetkiklerde parmağında kas ve sinir dokularında fonksiyon kaybına neden olan "kompartman" sendromu ile ciddi enfeksiyon tespit ettiklerini söyledi.

        Enfeksiyonun el bileğine kadar ulaştığını, ikinci parmağın da işlevini engelleme aşamasında olduğunu ifade eden Hatipoğlu, "Hasta daha önce de bazı hastanelere başvurmuş ama sonuç alamamış. Bize başvurduğunda geç aşamada olduğunu fark ettik. Parmağının aşağısında dolaşımın bozuk olduğunu ve acil ameliyat gerektiğini hastaya söyledik, risklerini anlattık. Parmağının kesilebileceğini hatta elini bileğine kadar kaybedebileceğini anlattık. Op. Dr. Sergen Karataş ile yaptığımız değerlendirmeler sonucu parmağı kasığa dikmeye karar verdik. Bu çok kolay bir ameliyat değil. Kasıkta deri altında bir nevi küçük bir cep açılıyor. Kasıktaki doku alınıyor, parmak o doku yerine dikiliyor. Parmağın ölen dokuları bu şekilde yeniden kazanılıyor. Parmaktaki dokular oradan besleniyor. Hasta uyumu ve ameliyatın süreci önemli, titizlik gerektiren bir süreç. Hastanın parmağı 3 hafta kasığında kalıyor. Bu süreçte elini hareket ettiremiyor" diye konuştu.

        3 HAFTA SERVİSTE KALDI

        Hatipoğlu, bu süreçte hastaya enfeksiyon önleyici antibiyotik tedavisi uyguladıklarını anlatarak, hastayı 3 hafta serviste misafir ettiklerini belirtti.

        Hastanın her gün pansumanını yaptıklarını, dolaşımını takip ettiklerini ifade eden Hatipoğlu, "3 haftadan sonra parmağını kasığından ayırdık. Şu an durumu iyi. Pansumanla takip etmeye devam ediyoruz. Hastanın parmağı hatta eli bileğine kadar kesilmekten kurtulmuş oldu. Bu operasyonu Şırnakta ilk defa yaptığımız için mutluyuz. Bu tür başarılı ameliyatları yapmaya devam edeceğiz." dedi.

        Hatipoğlu, tedavisinin ardından taburcu edecekleri hastanın, parmağını hareket ettirebilmesi için fizik tedaviye ihtiyaç duyacağını belirterek, bir aya kadar da parmağını kullanabilmesini öngördüklerini sözlerine ekledi.

        Sağlığına kavuşan Alaattin Erboğan ise daha önce gittiği hastanelerde parmağının kesilme riski olduğunun kendisine ifade edildiğini anlatarak, Şırnak Devlet Hastanesinde önerilen tedavi yöntemi ile ise parmağının kurtarılma şansının olduğunu öğrendiğini belirtti.

        Erboğan, şunları söyledi: "Parmağım kesilecek diye çok korktum. Hocamız bütün süreci anlattı, ben de kabul ettim. Şimdi kendimi iyi hissediyorum. Çok memnunum ve mutluyum. Allah, Sergen ve Semih hocadan razı olsun."

