        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberleri: Azerbaycanlı kadın bindiği vapurda kaybolmuştu... Cansız bedeni bulundu | Son dakika haberleri

        Azerbaycanlı kadın bindiği vapurda kaybolmuştu... Cansız bedeni bulundu

        İstanbul Kadıköy'den Beşiktaş'a giden yolcu vapuruna binen Azerbaycan uyruklu Makhfura Huseynova (44), sefer sırasında kayboldu. Vapurda kadına ait çanta bulundu. Yapılan güvenlik kamera görüntülerinde Huseynova'nın vapura bindiği anlara ait görüntülere ulaşıldı. Ancak genç kadının Beşiktaş'ta inen yolcular arasında yer almadığı tespit edildi. İhbarın ardından denizde arama çalışması başlatıldı. Kadının cansız bedeni Haydarpaşa açıklarında bulundu. Kadının son anlarına dair görüntüler de ortaya çıktı

        Giriş: 05 Mayıs 2026 - 15:44 Güncelleme:
        Azerbaycanlı kadının cansız bedenine ulaşıldı

        İstanbul’da Kadıköy-Beşiktaş vapuruna binen Azerbaycan uyruklu Makhfura Huseynova (44), sefer sırasında kayboldu. Vapurda çantası bulunan kadının Beşiktaş’ta inmediği belirlendi. İhbar sonrası başlatılan aramada Huseynova’nın cansız bedeni Haydarpaşa açıklarında bulundu. Kadının son anlarına ait görüntüler ortaya çıktı.

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre olay, 2 Mayıs Cumartesi günü saat 22.00 sıralarında Kadıköy-Beşiktaş vapurunda meydana geldi. Kadıköy’den Beşiktaş’a sefer yapan yolcu vapurunun güverte bölümünde çantasıyla oturan kadının bir süre sonra ortadan kaybolduğu fark edildi.

        Çantanın yerinde olduğu ancak kadının vapurda olmadığı anlaşılınca durum görevlilere bildirildi.

        KADIKÖY’DE VAPURA BİNDİĞİ BELİRLENDİ

        Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada, seferi yapan vapurun "Kırçıloğlu 4" isimli yolcu gemisi olduğu tespit edildi. Vapurda bulunan siyah çantada yapılan kontrollerde kadının kimlik bilgilerine ulaşıldı. Çantanın Azerbaycan uyruklu Makhfura Huseynova’ya ait olduğu belirlendi.

        BİNERKENKİ GÖRÜNTÜSÜNE ULAŞILDI

        Kadıköy İskelesindeki kamera görüntülerini inceleyen ekipler, Huseynova’nın saat 20.20 sıralarında turnikeden geçerek vapura bindiğini tespit etti. Görüntüler, kayıp kadının kızı Nigar Yusifli’ye de izletildi. Yusifli, görüntüdeki kişinin annesi olduğunu teyit etti.

        BEŞİKTAŞ’TA İNMEDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

        Vapurun varış noktası olan Beşiktaş iskelesindeki kamera görüntüleri de polis ekipleri ve kayıp kadının kızıyla birlikte incelendi. Yapılan incelemede Huseynova’nın Beşiktaş iskelesinde indiğine dair bir görüntü bulunamadı.

        Tekne kaptanıyla yapılan görüşmede, vapurdaki kameraların 14 Nisan’dan bu yana çalışmadığı bilgisine ulaşıldı. Kadının bulunması için Deniz Limanı Şube Müdürlüğü’ne ait 2 kontrol botu, Kıyı Emniyeti’ne ait 1 bot ve Sahil Güvenlik’e ait 1 botla denizde arama çalışması sürdürüldü.

        KADININ CANSIZ BEDENİ BULUNDU

        Konuyla ilgili yapılan çalışmalarda kadının cansız bedeni Haydarpaşa açıklarında bulundu.

        SORUŞTURMA SÜRÜYOR

        Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

