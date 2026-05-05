        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Anne ve çocuğu oturtmayan restorana ceza kesildi

        O restorana ceza kesildi

        İstanbul'un Sarıyer ilçesi Tarabya semtindeki bir restoranda, maddi durumu yetersiz olduğu gerekçesiyle bir anne ve kız çocuğuna restoranda oturma yasağı getirildiği iddiası üzerine Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Yapılan denetimde mevzuata aykırılıklar tespit edilen işletmeye idari para cezası uygulandı.

        Giriş: 05 Mayıs 2026 - 14:39
        Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, sosyal medyada gündeme gelen olayla ilgili "Bu paylaşımda anlatılan tablo, hiçbir şekilde kabul edilemez. Hiçbir çocuk, hiçbir anne; ‘burada oturamazsın’ denilerek bir mekândan dışlanamaz. Böyle bir hareket, vicdanen kabul edilemez olduğu gibi; ticaret ahlakı ve yasalarıyla da bağdaşmamaktadır" denildi.

        Açıklamada, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerinin olay günü restoranda denetim gerçekleştirdiği belirtilerek, "Yapılan incelemelerde mevzuata aykırılıklar tespit edilmiş ve işletmeye idari para cezası uygulanmıştır" ifadesi kullanıldı.

        Olay, "Haksız Ticari Uygulama" kapsamında tutanak altına alınarak Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü’ne (Reklam Kurulu) sevk edildi.

        NE YAŞANMIŞTI?

        Sosyal medyada paylaşılan iddiaya göre, 2 Mayıs'ta Tarabya'daki restoranda bir vatandaş, maddi imkanı sınırlı olan bir anne ve küçük kız çocuğu için yemek siparişi verdi. Sipariş ödenmesine rağmen aileye restoranda oturmalarına izin verilmediği, paket servis yapılacağı belirtildi. Yöneticiyle görüşmede "kurallarımız var, öyle herkesi içeri alamayız" yönünde ifadeler kullanıldığı öne sürüldü. Diğer müşterilerin tepkisi üzerine aileye servis yapıldığı, ancak yöneticinin tutumunu savunduğu iddia edildi.

        Olayın sosyal medyada geniş yankı bulması üzerine Bakanlık, aynı gün denetim başlattı. Ticaret Bakanlığı, vatandaşların ticari haklarını korumaya, ticari adaleti tesis etmeye ve vicdanları yaralayan uygulamaların karşısında durmaya devam edeceğini vurguladı. Olayla ilgili restorandan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

        Durakta felaket! Otobüs bekleyen mühendis canından oldu!

        İstanbul'da meydana gelen bir kazada facia yaşandı. Küçükçekmece'de yaşanan olayda, kamyonetin rögar kapağına çarparak kaldırıma çıkması sonucu inşaat mühendisi Görkem Selvitop hayatını kaybetti. (DHA)

