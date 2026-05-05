Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Antalya haberleri: 'Çocukları vereceğiz' diyerek eski eşine tuzak kurdu! | Son dakika haberleri

        'Çocukları vereceğiz' diyerek eski eşine tuzak kurdu!

        Antalya'da eski kocası tarafından katledilen Hanım Biçer cinayetinde yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Yaşanan vahşette Biçer'i boğarak öldüren Hızır Çelik'in, eski eşini "Gel, çocukları vereceğiz" diyerek çağırdığı öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05 Mayıs 2026 - 14:15 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Çocukları vereceğiz' diyerek eski eşine tuzak kurdu!

        Antalya'da Hanım Biçer'i (30) eşarbıyla boğarak öldüren Hızır Çelik'in (33), eski eşini "Gel, çocukları vereceğiz" diyerek çağırdığı ortaya çıktı. Maktulün ağabeyi Resul Biçer, "Olay gecesinin ertesi günü çocukları vereceğini söylemiş. Kardeşim, çocuklarının geleceğini zannederek dolaba onların sevdiği yiyeceklerden koymuş" dedi.

        DHA'nın haberine göre olay, 11 Eylül 2025'te saat 01.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi Örnekköy Caddesi'ndeki 3 katlı apartmanın giriş katında meydana geldi. Olaydan 1 hafta önce yeni evine taşınan iki çocuk annesi Hanım Biçer, eski eşi Hızır Çelik ile eve geldi.

        REKLAM

        İkili arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Çelik, eski eşi Biçer'i eşarpla boğup ardından yastıkla yüzünü kapattı. Evden 3 saat sonra çıkan Hızır Çelik, yaklaşık 16 saat sonra Biçer'in kardeşini arayarak, "Eşimi öldürdüm, gidip teslim olacağım" diyerek telefonu kapattı. Biçer'in yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        TESLİM OLUP, TUTUKLANDI

        Eve giren Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Hanım Biçer'in hayatını kaybettiğini belirledi. Biçer'in cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Hızır Çelik de Döşemealtı Polis Merkezi Amirliği'ne gidip teslim oldu. Çelik'in ilk ifadesinde; eşinin kendisine, "Tekrar görüştüğümüzü ailene söylerim" diye tehdit ederek para istediğini, bu nedenle tartışma çıktığını ve boğarak öldürdüğünü söylediği belirtildi. Hızır Çelik işlemleri sonrası tutuklandı.

        EVE GİRİŞLERİ GÜVENLİK KAMERASINDA

        Diğer yandan Hanım Biçer'in son anları, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; Biçer ile Çelik'in siteye girdikleri, Biçer'in kapıyı açtığı ve ikilinin eve girdiği, bir süre sonra Çelik'in evden tek başına çıktığı görüldü. Evden elinde poşetle çıkan Çelik'in merdivenden indikten sonra bir süre eve baktığı, daha sonra siteden çıkıp uzaklaştığı anlar kameraya yansıdı. Hızır Çelik hakkında 'Kadına ve boşandığı eşe karşı kasten öldürme', 'Kişinin ölmesinden yararlanarak hırsızlık' suçlarından hazırlanan iddianame, 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Tutuklu sanık Hızır Çelik, ilk kez hakim karşısına çıktı.

        "GÖZÜM KARARDI"

        Hızır Çelik savunmasında, "Olay günü beni gündüz çağırdı. Evde akrep olduğunu söyledi, fotoğraf attı. Ben işim olduğunu söyleyerek gitmedim. Akşamsa kendini öldüreceğini söyleyerek bana mesaj attı. Saat ilerlemişti, yaklaşık 22.00 civarıydı. Ertesi gün abisini arayacağımı, ailelerle konuşacağımı, çocuklar meselesini çözeceğimi söyledim. Bunun üzerine beni eve davet etti, birlikte eve gittik. Benim evimdeki kız arkadaşım da fotoğraf attı. Buradan tartışma çıkardı. 'Çocuklarımı niye onun yanında bıraktın?' diyerek tartışmayı büyüttü. Ben çocukların uyku zamanı olduğunu, onları eve bırakmam gerektiğini söyledim. Bıçağa sarıldı, izin vermedim. Evden çıkmaya çalıştım. Ancak tartışma devam etti. 'Sen de erkek misin?' dedi. O anda artık kendimi tutamadım, gözüm karardı. Çok fazla birikmiştim, çocuklarımla beraber uzun süredir acı çekiyordum. Yastıkla yüzünü kapattım, yüzünü görmedim. Ne kadar süre kapattığımı net olarak söylemem mümkün değil. Daha sonra kusacak gibi oldum, arka taraftaki tuvalete gittim, elimi yüzümü birkaç defa yıkadım. Çıktığımda hareketsiz yatıyordu. O sırada zaten eşarbı bağlamıştım herhalde. Eşarbın da düğümlerini hatırlıyorum. Net bir şekilde nereden aldığımı, nereden bağladığımı hatırlamıyorum. Öldüğünü anladım. Telefonunu aldım, ilişki ortaya çıkmasın diye silmek istedim ancak şifre vardı. Telefonu kırıp evden çıktım. Telefonu da bir dereye attım" dedi.

        "SARHOŞ DEĞİLDİM"

        Çelik, "Olaydan sonra eve gittim. Çocuklar uyumuştu. Biraz onları izledim, ağladım. Düğün fotoğraflarım duruyordu. Onları götürdüm, inşaatta yaktım. Orada abimi gördüm, böyle bir şey yaptığımı söyledim. İntihar edeceğimi söyledim. Onlar da tedirgin olmuş. Başkasına zarar verebileceğimi düşünmüşler. Ne yaptığımı bilmeden dolandım. Abilerim beni aradı, 'Çocukları düşün, onların senden başka umudu yok, kendini düşünmüyorsan çocuklarını düşün' dedi. Aynı gün teslim oldum. Olay öncesinde veya sonrasında bir sarhoşluk etkisi yoktu. Ben hayatımda hiçbir şekilde alkol, uyuşturucu kullanmadım" diye konuştu.

        "2 AY ÖNCE DE BENZER DURUMLAR YAŞANDI"

        Maktulün ağabeyi Resul Biçer ise "Olaydan 2 ay önce de benzer durumlar yaşandı. Sanığın abisini aradık, 'Kardeşinize sahip çıkın. Boşanmışlar, daha ne istiyor?' dedik. Daha sonra bir şekilde kardeşime ulaşmış. 'Gel, çocukları vereceğiz' demiş. Olay gecesinin ertesi günü çocukları vereceğini söylemiş. Kardeşim, çocuklarının geleceğini zannederek dolaba onların sevdiği yiyeceklerden koymuş. Hanım'ın, Hızır ile buluşmaya nasıl gittiğinden haberimiz yoktu. Olaydan yaklaşık 1 ay önce de evden ayrılmıştı. Sığınma evine mi gitti, Hızır'ın yanında mıydı; bilmiyorduk. Onların tarafı, bizi arayıp Hızır'ın Hanım'ı öldürdüğünü söyledi" dedi. Mahkeme heyeti, sanık Çelik'in tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Almina Ağaoğlu son yolculuğuna uğurlandı

        Kahramanmaraş'ta 1 öğretmen ve 8 öğrencinin hayatını kaybettiği okul saldırısından bir kahreden haber daha geldi. Olayda ağır yaralanan Almina Ağaoğlu isimli öğrenci, tedavi gördüğü hastanede bugün sabah saatlerinde vefat etti (DHA)

        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: NATO bizim yanımızda değildi
        Trump: NATO bizim yanımızda değildi
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Vergi teşvikleriyle ilgili kanun teklifi: Kurumlar vergisi oranlarında indirim
        Vergi teşvikleriyle ilgili kanun teklifi: Kurumlar vergisi oranlarında indirim
        İzzet Yıldızhan tahliye edildi
        İzzet Yıldızhan tahliye edildi
        Galatasaray'da rota Bruno Fernandes!
        Galatasaray'da rota Bruno Fernandes!
        “Hobi bahçesi yoktur, kaçak yapı vardır”
        “Hobi bahçesi yoktur, kaçak yapı vardır”
        R.Madrid'de büyük kriz!
        R.Madrid'de büyük kriz!
        Haberleşme giderimiz 27.556 TL oldu
        Haberleşme giderimiz 27.556 TL oldu
        'Çocukları vereceğiz' diyerek eski eşine tuzak kurdu!
        'Çocukları vereceğiz' diyerek eski eşine tuzak kurdu!
        Modanın en çılgın akşamı Met Gala'dan görüntüler
        Modanın en çılgın akşamı Met Gala'dan görüntüler
        O daha 32 yaşında
        O daha 32 yaşında
        Kupada ilk finalist belli oluyor!
        Kupada ilk finalist belli oluyor!
        İki atom bombasından sağ kurtulan adamın hikâyesi
        İki atom bombasından sağ kurtulan adamın hikâyesi
        İstanbul'un yedi tepesini keşfedin!
        İstanbul'un yedi tepesini keşfedin!
        Arkadaşları "intihar" demişti... Otomobilde kanlı infaz!
        Arkadaşları "intihar" demişti... Otomobilde kanlı infaz!
        Gelinini katletmişti! Kayınvalidenin kızı gözaltında!
        Gelinini katletmişti! Kayınvalidenin kızı gözaltında!
        Çingene Kızı'na benziyor! Kaçak kazıda bulundu
        Çingene Kızı'na benziyor! Kaçak kazıda bulundu
        Ekspertize düzenleme geliyor
        Ekspertize düzenleme geliyor
        'Saygı ‘yapay zekâ’ tartışması
        'Saygı ‘yapay zekâ’ tartışması
        G.Saray'da OHAL ilan edildi!
        G.Saray'da OHAL ilan edildi!