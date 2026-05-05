ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan yayıncı Huge Hewitt'in İran'a gündemine ilişkin sorularını yanıtladı. Trump açıklamasında İran ile savaşın üç hafta daha sürebileceği mesajını verdi.

"Ne olursa olsun, biz kazanacağız. Ya doğru anlaşmayı yaparız ya da askeri açıdan çok kolay bir şekilde kazanırız" diyen Trump, "Aslında o noktada zaten kazandık. Bunu milyonlarca kez söylediğimi duymuşsundur, başkaları da söylüyor. Ellerinde 159 gemi vardı Hugh. Şimdi hiçbiri yok. Hepsi denizin dibinde. Bugün onların sekiz teknesini daha etkisiz hale getirdik. Şimdi ellerinde yalnızca küçük, hızlı tekneler kaldı." dedi.

"İRAN'IN BANA VE MEDYAYA KONUŞTUKLARI ARASINDA BÜYÜK FARK VAR"

İran'ın üst düzey isimlerinin ABD-İsrail saldırılarında öldürülmesine ilişkin soruyu yanıtlayan Trump, "Şu an karşı karşıya olduğumuz isimlerin, ilk gruba göre çok daha iyi olduğunu düşünüyorum. İlk grup tamamen kontrolden çıkmıştı ve kendi ülkeleri için yanlış olanı yapıyordu.

Ayrıca şunu da gördüm: Benimle konuştuklarında söyledikleriyle medyaya söyledikleri arasında çok büyük fark var. Televizyona konuştukları dil bambaşka." dedi.

"NATO YANIMIZDA DEĞİLDİ"

Trump, NATO ülkelerine yönelik tepkisine ilişkin soruyu şu şekilde yanıtladı:

"Bence İran ile yaşadığımız bu çatışmadan çıkan önemli sonuçlardan biri de bu oldu. NATO bizim yanımızda değildi. Biz kısa sayılabilecek bir zaman diliminde NATO için trilyonlarca dolar harcadık. Ben göreve gelmeden önce ödemelerin yüzde 100'ünü biz yapıyorduk. Yüzde 80 değil, yüzde 50 değil, tamamını.

Şimdi daha fazla ödüyorlar. Füzeleri satın alıyorlar, bedelini de ödüyorlar. Sonra muhtemelen bunları Ukrayna'ya veriyorlar ve Ukrayna bunları etkili biçimde kullanıyor. Ama iş ciddiye bindiğinde NATO’nun bir "kağıttan kaplan" olduğu ortaya çıktı. İhtiyacımız olduğunda yanımızda değillerdi. Ve eğer daha büyük bir kriz çıkarsa, umarım çıkmaz, yine bizim için orada olacaklarına inanmıyorum."

İran'da yapması gerekenlerin çoğunu hallettiklerini savunan Trump, "Muhtemelen savaş iki hafta ya da üç hafta sürecek" dedi.

"KÜBA'YI ÖZGÜRLEŞTİRMEK ONUR OLURDU"

Trump, "Venezuela için yaptığınızı Küba için de yapacak mısınız?" sorusunu şöyle yanıtladı:

"Küba hakkında çok fazla konuşmak istemiyorum, sadece İran'dan dönüş yolunda, o işi bitirdikten sonra, birer birer yapmak isteyeceğinizi söyleyebilirim. Küba halkı, şu anda harap durumda. Bu yüzden onu özgürleştirmek bir onur olurdu. Biliyorsunuz, tüm Küba oylarını aldım. ABD'deki Küba oylarının yüzde 94'ünü aldım. Ve biliyorsunuz, açıkçası, bir şeyler yapma yükümlülüğüm var. Kübalılara yaptıkları, Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan insanların ailelerine yaptıkları akıl almaz şeyler. Bu açıdan İran'a çok benziyorlar."