        Galatasaray'da şampiyonluk için OHAL ilan edildi!

        Galatasaray'da şampiyonluk için OHAL ilan edildi!

        Süper Lig'in 33. haftasında Antalyaspor'u ağırlayacak olan Galatasaray'da adeta olağanüstü hal ilan edildi. Mücadeleye ham saha içinde hem de saha dışında sıkı bir şekilde hazırlanan ve rehavete kapılmak isteyemeyen sarı-kırmızılılarda tek hedef galibiyet olurken, şampiyonluk kelimesi yasaklandı!

        Giriş: 05 Mayıs 2026 - 10:24 Güncelleme:
        Galatasaray, Antalyaspor ile oynayacağı kritik müsabaka öncesinde adeta dış dünyaya kapılarını kapattı. Samsun deplasmanına şampiyonluk parolasıyla gidip alınan ağır yenilgi sonrasında sarı kırmızılılar benzer bir senaryonun tekrarlanmaması için sessizlik kararı aldı. Malzemecisinden en üst düzey yöneticisine kadar kulübün her kademesinde konsantrasyon sadece sahaya çevrilmiş durumda. Cumartesi akşamına kadar camia içinde şampiyonluk kelimesinin telaffuz edilmesi dahi yasaklandı.

        ÖZBEK'TEN YÖNETİCİLERE 'KONUŞMAMA' TALİMATI!

        Başkan Dursun Özbek, rehavetin önüne geçmek amacıyla tüm yöneticilere konuşmama talimatı verdi. Takımın motivasyonunu bozmamak adına transfer görüşmelerine bir hafta ara verilirken, Özbek'in kurmaylarına önümüzde sadece doksan dakika kaldığını ve önce kazanıp sonra hep birlikte şampiyonluk şarkıları söyleyeceklerini ilettiği biliniyor. Takım Kemerburgaz'daki tesislerde tamamen maça odaklanırken, kulüp içinde şampiyonluk havasının dağıtılması için yoğun çaba sarf ediliyor.

        ANTALYA MAÇI İÇİN KUTLAMA ORGANİZASYONU PLANLANMADI

        Samsunspor maçındaki hayal kırıklığının ardından yönetim kanadında kutlama hazırlıkları tamamen durduruldu. Şampiyonluk ihtimaline rağmen şu an için ne bir adres belirlendi ne de herhangi bir kutlama organizasyonu planlandı. Ayrıca sarı kırmızılı yönetimin, Antalyaspor karşılaşması için Türkiye Futbol Federasyonu'ndan herhangi bir kupa seremonisi veya kupa talebinde bulunmayacağı öğrenildi. Cimbom, kutlama planlarını tamamen bir kenara bırakarak sadece sahadan galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapıyor.

