Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Keşfet 600 yıldır çözülemeyen el yazması: İçinde tanımlanamayan bitkiler ve astrolojik semboller yer alıyor

        600 yıldır çözülemeyen el yazması: İçinde tanımlanamayan bitkiler ve astrolojik semboller yer alıyor

        15. yüzyılda yazıldığı düşünülen Voynich El Yazması, bilinmeyen alfabesi ve çözülemeyen metniyle tarihçilerin, dilbilimcilerin ve kriptografi uzmanlarının yüzyılı aşkın süredir çözmeye çalıştığı en büyük tarihsel bilmecelerden biri olmayı sürdürüyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Mayıs 2026 - 08:00 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        600 yıldır çözülemeyen el yazması

        Voynich El Yazması, kökeninin 15. yüzyılın ilk yarısına dayandığı düşünülen ve bugün hâlâ çözülememiş en ünlü tarihsel gizemlerden biri. Yaklaşık 240 sayfadan oluşan eser, bugüne kadar hiçbir dile ya da bilinen yazı sistemine tam olarak benzetilemeyen gizemli bir alfabe ile kaleme alınmış. Şu anda Yale Üniversitesi’nin nadir eserler arşivinde korunan kitabın ne anlattığı ise aradan geçen yüz yılı aşkın araştırmaya rağmen hâlâ bilinmiyor.

        Fotoğraf yapay zekâ ile gerçek el yazmasına dayanarak üretilmiştir

        2

        Kitap 1912 yılında rastgele bir şekilde yeniden keşfedildi

        Kitap adını, onu 1912 yılında İtalya’daki bir Cizvit koleksiyonundan satın alan antikacı Wilfrid Voynich’ten alıyor.

        Voynich, kitabın sıra dışı yazı sistemi ve alışılmadık çizimlerini fark ettikten sonra eseri tarihçilere, dilbilimcilere ve şifre uzmanlarına tanıttı. Böylece el yazması kısa sürede akademik dünyanın dikkatini çekti ve modern dönemde sistemli biçimde incelenmeye başlandı.

        Fotoğraf yapay zekâ ile gerçek el yazmasına dayanarak üretilmiştir

        3

        Kitabın içinde tanımlanamayan bitki çizimleri yer alıyor

        Voynich’in gizemi yalnızca metinden ibaret değil. Kitabın içinde tanımlanamayan bitki çizimleri, astrolojik semboller, yıldız haritaları, karmaşık diyagramlar ve su dolu yapılarda resmedilmiş insan figürleri yer alıyor.

        Özellikle botanik çizimlerin çoğu, bugün bilinen hiçbir bitki türüyle tam olarak eşleşmiyor. Bazıları gerçek bitkilerin birleşimi gibi görünürken, bazıları tamamen hayal ürünü izlenimi veriyor.

        Fotoğraf yapay zekâ ile gerçek el yazmasına dayanarak üretilmiştir

        4

        Metin rastgele görünmüyor

        Araştırmacıları en çok şaşırtan detaylardan biri metnin yapısı. Yapılan istatistiksel ve dilbilimsel analizler, kelime tekrarları ile sembol dağılımlarının doğal insan dillerine benzeyen örüntüler taşıdığını gösteriyor.

        Ancak bazı uzmanlara göre metin, gerçek dillerden bile daha düzenli bir yapıya sahip. Bu da el yazmasının bilinçli biçimde şifrelenmiş, yapay olarak üretilmiş ya da son derece sistematik bir dille yazılmış olabileceği ihtimalini gündeme getiriyor.

        Fotoğraf ShutterStock tarafından gerçek el yazmasına dayanarak yapay zekâ ile üretilmiştir

        5

        Bilim gerçekliğini doğruladı

        2009 yılında yapılan radyokarbon testleri, kitabın parşömenini 1404 ile 1438 yılları arasına tarihlendirdi. Mürekkep ve materyal analizleri de kullanılan malzemelerin döneme uygun olduğunu ortaya koydu. Böylece eserin modern dönemde hazırlanmış bir sahtecilik olduğu yönündeki iddialar büyük ölçüde zayıfladı.

        Fotoğraf ShutterStock tarafından gerçek el yazmasına dayanarak yapay zekâ ile üretilmiştir

        6

        En iyi uzmanlar bile çözemedi

        Voynich El Yazması, dünyanın önde gelen kriptografi uzmanlarının da çözmeye çalıştığı bir metin oldu.

        Modern şifre biliminin öncü isimleri, devlet kurumları ve akademik araştırma ekipleri yıllar boyunca eser üzerinde çalıştı; ancak bugüne kadar üzerinde uzlaşılan bir çözüm üretilemedi. Son yıllarda yapay zekâ destekli analizler bile devreye girse de metnin anlamı hâlâ netleştirilebilmiş değil.

        Fotoğraf ShutterStock tarafından gerçek el yazmasına dayanarak yapay zekâ ile üretilmiştir

        7

        Teoriler çok, cevap yok

        El yazmasının ne olduğuna dair onlarca teori bulunuyor.

        Kimileri bunun kayıp bir dilde yazılmış bilimsel ya da tıbbi bir metin olduğunu savunurken, kimileri gelişmiş bir şifreleme sistemi içerdiğini düşünüyor. Daha tartışmalı görüşler ise bunun dönemin bir şarlatanı tarafından hazırlanmış sofistike bir aldatmaca olabileceğini öne sürüyor.

        Ancak bugüne kadar hiçbir teori, hem metni hem de görselleri tamamen açıklamayı başaramadı. Voynich El Yazması’nın asıl gizemi de burada yatıyor: Herkesin bir teorisi var, ama kimsenin kesin bir cevabı yok.

        Fotoğraf: İHA

        Haber kaynak: Yale University Beinecke Rare Book & Manuscript Library, Encyclopaedia Britannica, U.S. National Security Agency (NSA) – The Voynich Manuscript: An Elegant Enigma, PLOS ONE / ACL Anthology akademik analizleri

        ÖNERİLEN VİDEO

        Şişli'de gelinini öldüren kayınvalidenin ifadesi ortaya çıktı

        ŞİŞLİ' de Menekşe K. (58), 6 yıldır cezaevinde olan oğlunun dini nikahlı eşi Burçin Şahin'i (25) silahla başından vurarak öldürdü. Olayın ardından pencereye çıkan şüphelinin, 'Gelinimi öldürdüm, namusumu temizledim' dediği ve bir süre sigara içtiği iddia edildi. Gözaltına alınan Menekşe K.'nin ifade...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sigarayla mücadelede Japonya modeli!
        Sigarayla mücadelede Japonya modeli!
        Yürek yakan son fotoğraf! Hamile anne ve baba tedaviye alındı...
        Yürek yakan son fotoğraf! Hamile anne ve baba tedaviye alındı...
        'Yapay zeka, çalışanı işinden edemez'
        'Yapay zeka, çalışanı işinden edemez'
        Sağanak yağmur ve karla karışık yağmur bekleniyor
        Sağanak yağmur ve karla karışık yağmur bekleniyor
        Mazıdağı'na 220 milyon $'lık yatırım
        Mazıdağı'na 220 milyon $'lık yatırım
        Galatasaray'dan Sacha Boey kararı!
        Galatasaray'dan Sacha Boey kararı!
        Kurban Bayramı tatili 9 güne çıktı
        Kurban Bayramı tatili 9 güne çıktı
        Sahnelere geri dönüyor
        Sahnelere geri dönüyor
        ABD Başkanı Trump'tan İran'a dair açıklamalar
        ABD Başkanı Trump'tan İran'a dair açıklamalar
        Modern dünyanın yeni salgını: Hedonik açlık nedir?
        Modern dünyanın yeni salgını: Hedonik açlık nedir?
        İran'dan ABD'ye "Özgürlük Projesi" uyarısı
        İran'dan ABD'ye "Özgürlük Projesi" uyarısı
        Starmer: İttifaklar içinde bir gerilim var
        Starmer: İttifaklar içinde bir gerilim var
        BAE'de hava savunma devrede
        BAE'de hava savunma devrede
        Yıllar sonra gelen itiraf
        Yıllar sonra gelen itiraf
        G.Saray'da rehavetin faturası ağır oldu
        G.Saray'da rehavetin faturası ağır oldu
        Kıskançlık kavgası can aldı!
        Kıskançlık kavgası can aldı!
        Fenerbahçe nerede yanlış yapıyor?
        Fenerbahçe nerede yanlış yapıyor?
        CENTCOM: ABD bayraklı iki gemi Hürmüz'den geçti
        CENTCOM: ABD bayraklı iki gemi Hürmüz'den geçti
        İran basını: ABD savaş gemisi vuruldu
        İran basını: ABD savaş gemisi vuruldu
        Gayrimenkul satışında toparlanma
        Gayrimenkul satışında toparlanma