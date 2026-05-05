        ABD Başkanı Trump'tan İran'a dair açıklamalar

        ABD Başkanı Trump'tan İran'a dair açıklamalar

        ABD Başkanı Donald Trump, İran'a ilişkin yaptığı açıklamada, "Tek bir düğmeye basarak ülkeleri yok edebilecek nükleer silahlara sahip delilerden kurtulmak için buna (borsanın etkilenmesi) değerdi. Bu yüzden bunu yapmak zorundaydım, çünkü 47 yıldır yapılmamıştı. Başka seçeneğimiz yok ve bunu yapmaktan çok gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05 Mayıs 2026 - 00:53 Güncelleme:
        ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen ve küçük işletmelerin kalkındırılmasına yönelik etkinlikte yaptığı konuşmada İran gündemini değerlendirdi.

        Trump, İran'a yönelik saldırıları konusunda "doğru bir iş yaptıklarını" savunarak, bu adımı daha önceki başkanların atmaları gerektiğini, ancak bugün kendisinin bu görevi üstlendiğini ifade etti.

        İran’ın nükleer silaha sahip olmasına izin veremeyeceklerini vurgulayan Trump, "Şu an işler çok iyi gidiyor. Donanmaları yok, hava kuvvetleri yok, uçaksavar silahları yok, radarları ve liderleri yok, hiçbir şeyleri yok." diye konuştu.

        "Şu anda içinde bulunduğumuz durumu mini savaş olarak adlandırıyorum." diye konuşan Trump, bu savaşın uzun sürmeyeceği mesajını verdi.

        İran ile "yaklaşık 6 haftadır savaş halinde olduklarını" dile getiren ABD Başkanı, ABD'nin Vietnam, Irak, Afganistan ve diğer bazı ülkelerde çok uzun yıllar savaştığını ve onlara kıyasla İran'da çok hızlı hareket ettiklerini savundu.

        ABD'de enerji fiyatlarının "savaş biter bitmez" hızla düşeceğini ifade eden Trump, "Tek bir düğmeye basarak ülkeleri yok edebilecek nükleer silahlara sahip delilerden kurtulmak için buna (borsanın etkilenmesi) değerdi. Bu yüzden bunu yapmak zorundaydım, çünkü 47 yıldır yapılmamıştı. Başka seçeneğimiz yok ve bunu yapmaktan çok gurur duyuyorum." şeklinde konuştu.

        Trump'ın "8-9 yıl sonra görevden ayrılma" yorumu konukları gülümsetti

        Öte yandan ABD Başkanı Trump'ın konuşmasında kullandığı bir cümle salonda bulunan misafirleri kahkahaya boğdu.

        Trump, ticari işletmelere sağlanan vergi avantajlarının nasıl kullanılabileceği ile ilgili bir yorum yaparken, "Böylece, diyelim ki sekiz ya da dokuz yıl sonra görevimden ayrıldığımda, ben de bunları kullanabileceğim." şeklindeki esprisi konukları güldürdü.

        *Fotoğraf: Associated Press, temsilidir

        Bursa'da engelli bireye darp kamerada

         Bursa'da şemsiye satarak geçimini sağlayan engelli bir vatandaş, kimliği henüz belirlenemeyen kadınların saldırısına uğradı. Küfürler ve bağrışlar eşliğinde gerçekleşen olayda, kadınlar vatandaşı tekme ve tokatlarla darp etti. (İHA)

