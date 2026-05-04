“Yanlışsam Düzelt”, HT Spor'da başladı: Fenerbahçe nerede yanlış yapıyor?

Ufuk Kaan Karacan ve Kemal Aslan’ın sunumuyla Yanlışsam Düzelt programı HT Spor'da başladı. Yanlışsam Düzelt'in ilk bölüm konuğu Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği Onursal Başkanı Metin Doğan oldu. Ayrıca, Gürcan Bilgiç, Necati Mete ve Alper Yemeniciler de ilk bölüme katkıda bulunan isimlerdendi.

İşte programdan öne çıkanlar:

Ufuk Kaan Karacan: Yepyeni bir programla karşınızdayız. Programımızın ismi: 'Yanlışsam Düzelt'. Bugüne kadar Türk futbolunda, kulüplerimizde o kadar çok yanlıştan dem vurduk, o kadar çok şey anlattık ki; gerek HT Spor ekranlarında gerekse dijital mecralarda, kendimize ait YouTube kanalında o kadar çok yanlışı söyledik ki en sonunda müdürümüz Ahmet Selim Kul, 'O zaman şu yanlışları bir düzeltme yoluna git.' dedi ve böyle bir program ortaya çıktı.

"FENERBAHÇE'DE SEVGİSİZLİK VAR"

Metin Doğan: Fenerbahçe'de yapılan yanlışlar ne? Aslında çok basit bir kelime var: Sevgi. Fenerbahçe'de sevgisizlik var, Fenerbahçe'de ötekileştirme var. Biri birine selam verdiği zaman ötekileştiriliyor; 'o, onun adamı', 'bu, bunun adamı' deniliyor.

"BU KADAR DEĞİŞKENLİĞİN OLDUĞU YERDE BAŞARI ZOR"

Kemal Aslan: Her sene bir model değişiyor. Oysa Fenerbahçe camiasının ve taraftarının beklediği oyun bellidir. Sürekli teknik direktör değişiyor; isimlere takılı kalmayalım. Devamlı bir oyun ve oyuncu değişkenliği söz konusu. Bu kırılmalar, takımı zaten aşağı çeken noktalara sürükledi.

Metin Doğan: Dernekler araç, amaç Fenerbahçe’ye hizmet. Ama şimdi bazı dernekler veya bazı kişiler koltuğunun altına 100 tane kongre ismi yazıyor, koridor koridor dolaşıyor. Bir de maalesef şu anda Fenerbahçeli locaların olduğu koridor da kongre kulislerinin olduğu yere dönüştü.

"FENERBAHÇE'NİN ŞAMPİYON OLMAMASI İÇİN OLAN BİR DÜZEN OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Gürcan Bilgiç: Bu geçen 12 yıl için elbette sportif olarak yönetim bazında ya da transfer bazında ya da teknik direktör bazında yanlış kararlar alınmıştır. Ama son döneme baktığımız zaman yanlış kararların da ötesinde Fenerbahçe'nin şampiyon olmaması için olan bir düzen olduğunu düşünüyorum.

"BİAT KÜLTÜRÜ FENERBAHÇE'Yİ BU HALE GETİRDİ"

Metin Doğan: Şapkayı önümüze bir koyalım; şu biat kültürünü falan bir kaldıralım. Yani kimse Fenerbahçe'den büyük değil. Hepsine saygı duyuyoruz; Fenerbahçe'de görev yapmış, görev yapan arkadaşlara, herkese saygı duyuyoruz ama 'Benim oy verdiğim kişinin, ne olursa olsun, yaptığı hataları görmeyeceğim.' diyemezsin. Göreceksin! Onun yaptığı hatayı da göreceksin, oy vermediğin kişinin hatasını da göreceksin. Yani bu biat kültürü, bence Fenerbahçe'yi bu hale getirdi.

"FENERBAHÇE KENDİNİ YİYEN BİR SİSTEMİN SIKINTISINI ÇEKİYOR"

Necati Mete: Ben kulüpte 2012-2018 yılları arasında görev aldım. Özellikle derbilere çok özel hazırlanırdık; Fenerbahçe derbileri uçtan uca büyük bir tecrübeydi. 2017-18'de VAR sistemi olsaydı, Fenerbahçe şampiyon olabilirdi. Ancak 2018’den sonra Fenerbahçe camiası, kendi kaynaklarını hızla tüketen bir yapıya dönüştü. Alex Ferguson, Leading kitabının ilk bölümünde şöyle der: 'İskoçya’dan Manchester United’a geldiğimde önce kulüp organizasyonunu düzelttim. Beş yılımı buna harcadım; zaten beş yıldan sonra şampiyonluklar gelmeye başladı.' Siz de öncelikle organizasyonu düzgün kurmalısınız. Çünkü Fenerbahçe’de pişmeden, yeterli deneyimi kazanmadan göreve gelen personelin ne kadar büyük sıkıntılar yaşadığını görüyoruz. Bana göre Fenerbahçe, artık kendi kendini yiyen bir sistemin sıkıntısını çekiyor.

"BÜYÜK RESİMDE BİR SORUN VAR"

Kemal Aslan: Fenerbahçe'de oyuncuların %70'e yakını bir veya iki yıl kalıp sonrasında gitmiş. Bu kadar sirkülasyonun olduğu bir yerde yani büyük resimde de bir sorun var.

Alper Yemeniciler: Fenerbahçe ekonomik olarak kabuk değiştirdi, futbol endüstrisi kabuk değiştirdi. Taraftarın beklentileri arttı, futbolcuların profesyonellik yapıları değişti, yerli-yabancı oyuncu sayıları değişti. Yabancı oyuncu sayısı arttıktan sonra artık yabancı oyuncular takım içerisinde azınlık değil, çoğunluk pozisyonuna geçtiler. Tabii teknik direktörlerin de daha çok tercih ettiği isimler oldular. Kamuoyu da taraftarlar da her zaman yabancı oyunculara biraz daha sıcak bakarlar. Bu nedenle yabancı sayısının yerli sayısının önüne geçmesi; takımdaşlık, takım olgusu, birliktelik ve aidiyet noktalarında çok fazla şeyi değiştirdi.

Metin Doğan: Fenerbahçe bir senesini kaybetti, bir senesini daha kaybediyor. Fenerbahçe 2027’yi kaybetmesin. İnsanlar bir araya gelsin, otursunlar ve desinler ki: 'Fenerbahçe’yi 2027 kongresine sağ salim götürecek bir yönetim oluşturalım.' Oturup bir konuşsunlar bir karar çıkmasın ama en azından bir denesinler.