Kar yağacak, ardından yaz sıcağı bastıracak

Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel'in haberine göre; Bursa Mudurnu domaniç Gerede ve Bolu Ankara arasında kar yağışı aralıklarla devam edecek, yarın sabah saatlerinden itibaren kar yağışı kesiliyor.

Yarın gün içerisinde hava sıcaklıklar birkaç derece yükseliyor, yarının yağışları daha zayıf yağmur şeklinde olacak.

Batı Karadeniz genelinde ve Ankara-Eskişehir hattında 5 Mayıs Salı günü zayıf yağmur görülebilir.

Sivas, Erzincan, Erzurum, Bingöl, Muş ve Karadeniz’in iç kesimlerinde 5-6 Mayıs tarihlerinde kar yağışları yine hayatı etkileyebilir. Soğuk ve yağışlı hava batıdan doğuya ilerliyor.

Türkiye üzerinde oluşan (meteorolojide yukarı seviye alçağı, ULL diye bilinen) yağışlı sistem, geniş bir alanda saat yönünün tersine dönerek, yaklaşık 700 kilometrelik bir çaptaki alana yağış getiriyor.

Denizlerimizin su buharını ve enerjisini de alarak Anadolu yükseklerine kar yağışı bırakıyor.

Güneydoğu Anadolu’da karaların biraz ısınması, üstümüze gelen soğuk ve yağışlı havanın yükselici gücünü arttırdı (meteorolojide konveksiyon). Bulut tepe noktalarının 13 km’ye kadar ulaşmasını sağladı. Basında ve sosyal medyada bazen yersiz de kullanılabilen “süper hücre” kavramı, dün pek çok noktada gerçekleşti, Gaziantep’te hava öğlen saati gece gibi karardı. Bu yapıların önünde şiddetli rüzgârlar ve yükselecek hava hareketi, havaya adeta bir vakum gibi gökyüzüne çeken güçte bir hareket, ardında ise şiddetli sağanak yıldırımlı Şimşekli gökgürültülü dolu yağışları ve şiddeti rüzgar fırtınaları bulunur. Genellikle sadece bir mahalleyi etkileyebilecek ölçekte oluşsalar da, çok noktada birden gelişen bu küme halindeki süper hücreler en tehlikeli hava olayları arasında yer alıyor.

İstanbul’da Salı günü çoğunlukla bulutlu ve 14°C gibi serin havada geçecek. Trakya’da ve Bursa-Balıkesir çevresinde de yarın yağışlar kesiliyor. 6 Mayıs Çarşamba gününden itibaren ise ısınma başlıyor, yaklaşan hafta sonu Marmara’da ve İstanbul’da termometreler 20°C’ye ulaşacak.

Ankara’da 5 Mayıs Salı zayıf yağmur görülebilir ama hava çoğunlukla sadece bulutlu olacak. Çarşamba sıcaklıklar 12°C’ye, Perşembe ise 17-18°C’lere yükselecek. İç Anadolu genelinde de benzer şekilde sıcaklıklar 6 ila 8°C artacak.

İzmir’de rüzgarlı ve soğuk günlerden sonra yarın da hava serin olacak. Gündüz 15°C’lerde esintili hava yine üşütebilir. Ancak yakında kıyı Ege ve Akdeniz hızla ısınarak yaz moduna girebilir. Mayıs ayının 3. haftasında havalar şimdiki tahminlere göre 30°C gibi sıcaklıklara çıkabilir.

Türkiye’de bu sıra dışı soğuklar yaşanırken, güneye inen soğuğun yerini kuzeye çıkan sıcaklar alıyor. Kuzey Avrupa ve Almanya çevresinde sıcaklıklar 30°C’ye kadar ulaştı.

Aslında insan kaynaklı iklim değişikliğine aşağı yukarı bir örnek olacak hava olayları yaşıyoruz. Dün de yaşıyorduk ve muhtemelen gelecekte sıklıkları ve şiddetleri artarak yaşayacağız.

Gaziantep’te ve çevresinde bu hava olayları örneğin 1920 yılında olsaydık da hasar verici olacaktı, dolu ve hortum yıkıp geçecekti. Fakat büyük olasılıkla rüzgar dünkü gibi 128 km/saat hamleler yapmayacaktı da 105 km/saat hıza ulaşacaktı.

Bulutlar Akdeniz’in su buharıyla beslenip yine sağanak getirecekti, fakat yüzey suyu 1920’lerde bu tarihlerde 17°C civarında olabilirdi, bugün ise tüm Akdeniz adeta kaynıyor, yüzey suyu Mayıs başında 24-25°C’ye kadar ulaşıyor.

Atmosfere giren enerji, şiddetli hava olayı olarak bir yerlerde form değiştiriyor, nakil oluyor.

Yakında daha sıcak denizlere sahip olabiliriz, denizleri ve ormanlık alanları korumak zorunda olan bir ülkedeyiz.