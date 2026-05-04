        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: İlayda Alkaş 12 kurşunla öldürüldü! Şikayetçi olmadı | Diyarbakır haberleri | Son dakika haberleri

        İlayda Alkaş 12 kurşunla öldürüldü! Babası şikayetçi olmadı!

        Diyarbakır'da, dini nikahla birlikte yaşadığı 22 yaşındaki İlayda Alkaş'ı, 12 kurşunla vurarak öldüren 30 yaşındaki Cemal Alpaslan'ın ağırlaştırılmış müebbet cezası istemiyle tutuklu yargılandığı davada genç kadının annesi sanıktan şikayetçi olurken, babası ise olmadı. Duruşma, savunma ve tanık dinlenmeleri için 21 Eylül'e ertelendi

        Giriş: 04 Mayıs 2026 - 14:05 Güncelleme:
        Diyarbakır'da olay, 15 Temmuz 2025 akşamı, Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi 50'nci Sokak'ta meydana geldi. İlayda Alkaş (22), bir arkadaşının doğum günü çıkışı ailesiyle evine giderken dini nikahla birlikte yaşayıp ayrıldığı Cemal Alpaslan'ın (30) silahlı saldırısına uğradı.

        22 YAŞINDAN HAYATINI KAYBETTİ

        Alkaş yere yığılırken, Cemal Alpaslan kaçtı. İhbar üzerine adrese sevk edilen ambulansla Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi’ne kaldırılan İlayda Alkaş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        KATİL 5 AY SONRA YAKALANDI

        Cemal Alpaslan ise olaydan 5 ay sonra 15 Aralık’ta, Şırnak'ta Habur Kara Hudut Kapısı’nda Türkiye’ye giriş yaparken yakalandı. Diyarbakır'a getirilen Alpaslan, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

        ANNESİ, İLAYDA'YI KURTARMAK İÇİN BAŞKA İLLERE GÖTÜRDÜ

        Annesi Hülya Alkaş’ın iddialarına göre, kızı İlayda Alkaş’ın Cemal Alpaslan tarafından aylarca şiddet görerek, dış dünyayla bağı koparıldı. Ayrıca babasının, Alkaş’ı tehdit ederek yeniden aynı eve gönderdiği, Alkaş’ın defalarca dövüldüğü, intihara teşebbüs ettiği, babasının ise müdahale etmediği, 'Kendini aşağı at, ben karışmıyorum, ben ilgilenmiyorum. Öldürüyorsanız öldürün' dediği ileri sürüldü.

        İLAYDA ŞİDDETTEN BEBEĞİNİ DÜŞÜRDÜ

        Alkaş’ın 2 aylık hamileyken uğradığı darp sonucu düşük yaptığı ve ölüm tehditleri nedeniyle annesi ve kız kardeşiyle Batman'a, İzmir'e ve ardından da Antalya’ya kaçtıkları öğrenildi.

        12 MERMİ GİRİŞİ TESPİT EDİLMİŞ

        Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede şüpheli Cemal Alpaslan'ın olayın gerçekleştiği yerde kıraathanede oturup, İlayda Alkaş'ın eve gelmesini beklediği ve genç kadının vücudunun çeşitli yerlerinde 12 mermi girişi olduğu belirtildi. İddianamede; Cemal Alpaslan hakkında, ‘Boşandığı eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

        "KÜFÜRLER, HAKARETLER ETTİ, GÖZÜM DÖNDÜ"

        Cemal Alpaslan, Diyarbakır 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya Cemal Alpaslan ile avukatları, Diyarbakır Barosu Kadın Hakları Merkezi, Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD) Diyarbakır Şubesi Kadın Komisyonu üyesi müşteki avukatları ile İlayda’nın annesi ve babası katıldı.

        Kimlik tespitiyle başlayan duruşmada savunma yapan ve olay günün anlatan Alpaslan, olayın anlık geliştiğini öne sürerek pişman olduğunu söyledi. Alpaslan, İlayda’nın Diyarbakır’a geldiğini duyduğunu ve bunun üzerine evine gittiğini ifade ederek, “Sokaklarına girdiğim anda bir taksinin kapısının önünde durduğunu gördüm. İçinden eşimin kardeşi, eşi ve tanımadığım bir erkek indi. Erkeğin eşime poşet verdiğini gördüm. Eşim poşeti alır almaz beni gördü. Görmesiyle bağırıp, çağırması bir oldu. Hakaretler, küfürler etti. ‘Bebeği aldırdım, zaten senden değildi’ demesiyle, gözüm döndü, ateş ettim. Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum. Sonra olay yerinden uzaklaştım. Keşke olmasaydı” dedi.

        Alpaslan, silahın neden yanında olduğuna ilişkin soruya ise düşmanları olduğunu ve güvenlik nedeniyle yanında sürekli silah taşıdığını öne sürdü.

        "İLAYDA’YLA ARALARINDA HİÇBİR KONUŞMA OLMADI"

        İlayda Alkaş’ın annesi Hülya Alkaş, kızının 7 boyunca hiçbir yere çıkarılmadığını belirterek, “Kızım beni aradı, ‘Gel beni kurtar’ dedi. Ben de polise gittim. Polislerle birlikte kızımı aldım, kadın sığınma evine gittik. Kadın sığınma evindeki kadına anlatmış. Kaynı ona evin içinde tacize bulunuyormuş. Sonra eve geldik. ‘Baba beni dinle ne olur, oraya gitmek istemiyorum’ dedi. Kaynanası, kayınbabası bize geldi. Kızım onlardan çok korkuyordu. Ondan sonra kızım eşinin evine geri döndü.

        Mayıs ayında eve geldi kızımın yüzü mosmordu. Kaynanası, görümcesi, eşi dövmüş. İlayda’nın babasının önünde dövmüşler. Geldiğinde darptan bebeğini düşürdüğünü söyledi. Orada ne yaşanmış bilmiyorum. Eşini seviyordu. Niye kızımı dövdüler, öldürdüler? Halen, olayın şokundayım. Arkam dönüktü, çekilin diyerek arkamdan geldi. Yüzünü görmedim. Ancak çocuğumu öldürdün şeklinde bir şey duymadım. İlayda’nın öldürüldüğü günden beri kendimde değilim, o anı gördüğümden beri araba da çarpsa hissetmem. Olay günü İlayda’yla aralarında hiçbir konuşma olmadı. Cemal direkt binaya girdi ateş etti. Şikayetçiyim” diye konuştu.

        İlayda Alkaş’ın babası M.A. ise kızının yanında dövüldüğüne şahitlik etmediğini iddia ederek, sanıktan şikayetçi olmadığını söyledi. M.A., olaydan önce ayrıldığı eşi Hülya Al’ın ‘Vicdanın rahat mı?’ sorusuna da ‘Rahat’ cevabını verdi.

        GÖRGÜ TANIĞI: HATIRLAMIYORUM

        Diyarbakır Barosu Kadın Hakları Merkezi ile Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları, dosyaya müdahil olma talebinde bulundu. Duruşmada, olaydan önce Gazi Köşkü’nde bulunan kafede doğum günü kutlaması olan ve Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla dinlenen tanık O.K. ise daha önceki silah seslerinin duyulmasının ardından sanığın silahın kendisine de yönelttiği şeklindeki ifadesini hatırlamadığını söyledi.

        Mahkeme başkanı O.K.’ye ifadesinin daha önceki beyanlarıyla çeliştiğini ve bu çelişkiyi gideremediğini söyledi. O.K., kendisine yöneltilen sorulara ‘hatırlamıyorum’ yanıtını verdi.

        DURUŞMA ERTELENDİ

        Mütalaasını sunan iddia makamı, sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi. Müşteki avukatları sanık hakkında hiçbir şekilde bir indirim uygulanmaması talebinde bulundu. Sanığın haksız tahrik indiriminden faydalanmaya çalıştığını belirten avukatlar, takım elbise giyen, tıraş olan sanığın ‘mağdur rolüne’ büründüğünü söyledi.

        Sonrasında mütalaaya karşı savunma yapan Cemal Alpaslan, ‘Pişmanım’ dedi. Bir sonraki duruşma tanık dinleteceklerini belirten sanık avukatları, süre talebinde bulundu. Verilen aranın ardından savunma ve tanık dinlenmeleri için duruşma 21 Eylül’e ertelendi.

        Ayrıca Diyarbakır Barosu Kadın Hakları Merkezi’nin davaya katılma talebi de reddedildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatlarının duruşmaya katılımı ise kabul edildi.

