Oktay Çubuk’tan haber var
Portekiz'de aniden fenalaşarak kalbi duran ve yapılan müdahaleyle yeniden hayata döndürülen oyuncu Oktay Çubuk, sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı
Giriş: 04 Mayıs 2026 - 10:10
Oktay Çubuk, geçtiğimiz hafta iş seyahati nedeniyle Portekiz'in başkenti Lizbon'da bulunan annesi Nilhan Çetinyamaç Çubuk'a eşlik ettiği sırada aniden fenalaştı.
Hemen hastaneye kaldırılan Çubuk'un kalbi, doktorların çabasıyla yeniden çalıştırıldı. İlk müdahalelerin ardından hayati riski ortadan kalkan 30 yaşındaki oyuncu, tedbir amaçlı yoğun bakıma alındı.
Durumu iyiye giden Oktay Çubuk, önceki gün yoğun bakımdan çıkarılarak normal odaya alındı. Zorlu günleri atlatan Çubuk, sağlık durumyula ilgili açıklama yaptı. Ünlü oyuncu, "Sağlığım iyi durumda, bir süre daha hastanedeyim. Mesajlarınız ve güzel dilekleriniz için teşekkür ederim” ifadelerine yer verdi.
