        Peugeot'dan Türkiye vurgusu ve Çin açılımı

        Peugeot’dan Türkiye vurgusu ve Çin açılımı

        Peugeot Global CEO'su Alain Favey, Türkiye'yi büyüme potansiyeli yüksek stratejik pazarlar arasında konumlandırdıklarını belirterek, "Türkiye yaptığımız işlerin değeri açısından büyük rol oynuyor" dedi. Fransa'daki Peugeot 408 lansmanında konuşan Favey, Çin tarafında ise Dongfeng Motor Corporation iş birliğiyle geliştirilecek yeni nesil büyük modellerle Avrupa dışındaki pazarlarda yeni müşteri kitlesine ulaşmayı hedeflediklerini açıkladı. Favey'in yıl içinde Türkiye'yi ziyaret etmesi de planlanıyor. Yiğitcan Yıldız yazdı...

        Giriş: 04 Mayıs 2026 - 07:05 Güncelleme:
        Fransız görünümlü Çinliler geliyor

        Otomotiv dünyasında rekabetin yönü hızla değişirken, Peugeot cephesinden gelen mesajlar Türkiye pazarının marka için taşıdığı stratejik önemi bir kez daha ortaya koyuyor.

        Markanın Global CEO’su Alain Favey, Türkiye'yi 'değer yaratılan ve büyüme potansiyeli yüksek' ülkeler arasında konumlandırırken, yeni model hamleleri ve değişen ürün stratejisiyle markanın hem algısını hem de küresel konumunu güçlendirmeye hazırlandıklarını söyledi.

        Geçtiğimiz günlerde Fransa'nın Marsilya kentinde gerçekleşen yeni 408'in lansmanı kapsamında bir araya geldiğimiz Alain Favey, 2025 yılında Türkiye'nin Peugeot'nun en büyük üçüncü küresel pazarı olduğunu vurguladı.

        Favey, "Türkiye, büyüme açısından büyük potansiyele sahip. 408 modelinde, bizim bir numaralı pazarımız Türkiye. Ayrıca hafif ticari araçlarda Türkiye'de üretimimiz var, bu yüzden Türkiye sadece adetler açısından değil, yaptığımız işlerin değeri açısından da büyük bir rol oynuyor" dedi.

        CEO TÜRKİYE'YE GELİYOR

        2026'da hem Avrupa’da hem de Türkiye’de de pazar payını korumayı hedeflediklerini kaydeden Favey, performans kimliğiyle öne çıkan 208 GTI modelinin yıl içinde sahneye çıkacağını bildirdi.

        Peugeot'nun, yeni 208 GTI ile birlikte markanın sportif DNA’sını yeniden hatırlatmayı hedeflediğini de söyleyelim.

        Peugeot Global CEO’su Alain Favey, Şubat 2025'te göreve başlamasının hemen ardından, üçüncü ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştirmiş ve Tofaş fabrikasında incelemelerde bulunmuştu.

        Edindiğimiz bilgiye göre, CEO'nun bu yılın ikinci yarısında yeniden Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.

        "YENİ FIRSATLAR YARATMAK İSTİYORUZ"

        Favey'in bir diğer önemli açıklaması ise Çin ile ilgili oldu.

        Pekin Otomobil Fuarı'nda sürpriz bir şekilde iki konsept model tanıtan Peugeot'nun, Dongfeng Motor Corporation ile 25 yılı aşan iş birliğine vurgu yapan Favey, Çinli üreticilerin özellikle sürüş destek sistemleri, otonom teknolojiler, batarya çözümleri ve plug-in hibrit verimliliğinde ciddi bir sıçrama yaptığını vurguladı ve "Bugün en ileri teknolojinin önemli bir kısmı Çin’de geliştiriliyor" dedi.

        Peugeot Global CEO’su Alain Favey, Habertürk Otomotiv Yazarı Yiğitcan Yıldız'a özel açıklamalarda bulundu.

        CEO'nun verdiği bilgiye göre, Peugeot’nun planı ise bu teknolojik gücü, markanın geleneksel kasları olarak görülen 'tasarım ve yol tutuş karakteri' ile birleştirmek.

        Favey, bu konu ile ilgili olarak, "İki dünyanın güçlü yanlarını birleştirerek yeni fırsatlar yaratmak istiyoruz" dedi.

        Bu yaklaşımın ilk somut adımının Çin pazarında atılacağını öğreniyoruz. Yeni nesil ürün stratejisi kapsamında geliştirilen ilk modelin önümüzdeki yıl Çin’de yollara çıkması planlanıyor. Ancak planlar bununla sınırlı değil.

        Çin dışındaki pazarlardan talep gelmesi halinde, bu modellerin farklı ülkelere ihraç edilmesi de gündemde.

        HEDEF AVRUPA DIŞI PAZARLAR

        Öte yandan bu yeni araçlar, markanın Avrupa’daki mevcut ürün gamından belirgin şekilde ayrışıyor. 'D' ve 'E' segmentinde konumlanan, hatta 5.2 metre uzunluğa ulaşan büyük gövdeli otomobillerin Avrupa tüketicisi için fazla büyük olduğunu düşünen Peugeot yönetimi, bu nedenle söz konusu modelleri Avrupa pazarına sunmayı planlamıyor.

        Buradaki asıl hedefin, Avrupa dışındaki pazarlarda yeni kapılar açmak olarak anlaşılıyor. Büyük SUV ve üst segment sedanlara talebin yüksek olduğu bölgelerde, Peugeot’nun bugün ürün gamında yer almayan bu tip araçlarla yeni müşteri kitlelerine ulaşması amaçlanıyor.

        Nitekim bazı pazarlarda mevcut Peugeot 5008 modelinin bile beklentileri karşılamakta küçük kaldığı ifade ediliyor.

        Kısacası Peugeot, Çin’in teknolojik birikimi ile kendi sürüş DNA’sını harmanlayarak, özellikle Avrupa dışındaki pazarlarda oyunun kurallarını yeniden yazmaya hazırlanıyor. Bu hamle, markanın sadece ürün gamını değil, müşteri profilini de genişletecek gibi görünüyor.

        İspanya Başbakanı Sanchez'i taşıyan uçak Ankara'ya acil iniş yaptı
        Uşak'ta zincirleme kaza! Ölü ve yaralılar var
        "Süper hücre" fırtınası!
        Süper Lig'de küme düşme hattı alev alev!
        İtalya Serie A'da şampiyon Inter!
        Trump: Kabul edilemez
        Avrupa şampiyonu VakıfBank!
        Şarampole devrildi! 3 ölü, 40 yaralı
        Durakta felaket! Otobüs bekleyen mühendis canından oldu!
        Okul saldırısından bir kahreden haber daha!
        Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda zafer Berwick'in!
        Galatasaray'da orta saha için rota İtalya!
        Suç, para ve bahis: Küresel sistemin anatomisi bu kitapta
        Bayram tatili 9 güne çıkacak mı?
        Pek çok evde var! Dikkat akciğerde kalıcı hasar yapabilir!
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        ABD'de Almanya kararına ilişkin: "Son derece endişeliyiz"
        Ücretsiz konsere milyonlar akın etti
        Aşk iddialarına sessiz kaldı
        Bir çocuk ve bir şempanze kardeş gibi büyütüldü
