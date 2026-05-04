Uşak'ta zincirleme kaza! Ölü ve yaralılar var
Uşak'ta 1'i yolcu otobüsü, 1'i tır olmak üzere 7 aracın karıştığı kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı
Giriş: 04 Mayıs 2026 - 00:30 Güncelleme:
Uşak'ta 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaşamını yitirdi, 17 kişi yaralandı.
AA'nın haberine göre, Uşak-İzmir karayolu Ürünköy mevkisinde 1 TIR, 1 yolcu otobüsü ve 5 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada 4 kişi hayatını kaybederken, 17 kişi yaralandı.
