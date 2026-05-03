        Haberler Gündem 3. Sayfa Durakta felaket! Otobüs bekleyen mühendis canından oldu!

        Durakta felaket! Otobüs bekleyen mühendis canından oldu!

        İstanbul'da meydana gelen bir kazada facia yaşandı. Küçükçekmece'de yaşanan olayda, kamyonetin rögar kapağına çarparak kaldırıma çıkması sonucu inşaat mühendisi Görkem Selvitop hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03 Mayıs 2026 - 15:22 Güncelleme:
        Durakta felaket! Otobüs bekleyen mühendis canından oldu!

        Küçükçekmece'de İETT durağında otobüs bekleyen inşaat mühendisi Görkem Selvitop (38), kamyonetin rögar kapağına çarparak kaldırıma çıkması sonucu yaşanan kazada hayatını kaybetti.

        DHA'nın haberine göre polis ekiplerinin hazırladığı kaza tespit tutanağında kamyonet şoförüyle, sorumlu kuruluş kusurlu bulundu. Selvitop’un amcası Mehmet Güner "Hem araç şoföründen hem de yolla ilgili gerekli çalışmayı yapmayan kurum ve kuruluşlardan şikayetçi olacağız" dedi.

        Kaza, 27 Nisan saat 18.30 sıralarında İstasyon Mahallesi Turgut Özal Bulvarı’nda meydana geldi. İddiaya göre, çalıştığı iş yerinin servisinden inerek İETT durağında otobüs bekleyen inşaat mühendisi Görkem Selvitop’a, şoför Ercan Ç. idaresindeki kamyonet çarptı.

        Kaza tespit tutanağına göre yolda bulunan rögar kapağına çarpan kamyonet, ardından kaldırıma çıktı. Burada otobüs bekleyen mühendis Selvitop'a çarpan kamyonet, mühendisin ağır yaralanmasına neden oldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Görkem Selvitop tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

        "KAMYONET ŞOFÖRÜ RÖGARA ÇARPARAK KALDIRIMA ÇIKTI"

        Olay yerinde inceleme yapan polis ekiplerinin hazırladığı kaza tespit tutanağında, kamyonet şoförü Ercan Ç.'nin bulvarda yerinden çıkan rögar kapağına çarptığı, bu nedenle direksiyon hakimiyetini kaybettiği, kaldırıma çıkarak o sırada otobüs bekleyen Selvitop’a çarptığı belirtildi. Tutanakta, kamyonet şoförüyle rögar kapağından sorumlu kuruluş kusurlu bulundu.

        "ARAÇLARI YAVAŞLATACAK ÖNLEMLER YOK"

        Kazayla ilgili konuşan Görkem Selvitop’un amcası Mehmet Güner, "Yeğenim Görkem Selvitop iş yerinden servise binip buraya geliyor. Evine gitmek için başka bir otobüse binmek üzere beklerken, arkadan gelen süratli bir kamyonet ışıkların önünde rögar kapağını altına alıp sürükleyerek ilerliyor. Araç kaldırıma çıkarak yeğenimi altına alıp eziyor. Bu yolda daha önce de çok sayıda kaza oldu. Burada araçları yavaşlatacak önlemler yok, bunların yapılması gerekiyor. Bu nedenle hem araç şoföründen hem de gerekli çalışmaları yapmayan kurum ve kuruluşlardan şikayetçi olacağız" dedi.

