Spor yazarları Samsunspor - Galatasaray maçını yorumladı: Futbolla şaka olmaz!
Spor yazarları, Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Samsunspor'a deplasmanda 4-1 mağlup olduğu maçı değerlendirdi. İşte yazarların yorumları...
"SAMSUN DERS VERDİ"
Bülent Timurlenk: Torreira, Trabzon deplasmanının ilk yarısında da böyle kötüydü, adam kaçırdı, pas hatası yaptı ve kötü olduğu günde takımını hep bir ayağı çukurda bırakan Davinson da Uruguaylı orta sahaya eşlik etti. Osimhen de bir gereksiz feykle rakibin ilk golünün başlangıcını yaparken, verdiği geri pasla da Günay'ın atılmasına sebep oldu. Thorsten Fink'in son 3 maçını kazanan takımı, "Mayıslar sizin olabilir ama burası da bizim evimiz" futbolu oynadı. 4 kez arka arkaya şampiyonluğu ilan için gidip kalesinde 4 gol görüp, puan farkının 4'e düştüğü akşamda sezonun 4. mağlubiyetini almak yeteri kadar ekşi… (Sabah)
"FUTBOLLA ŞAKA OLMAZ"
Osman Şenher: Ben böyle bir umursamazlık görmedim. Yunus’un ilk yarıda attığı gol harikaydı ama oyunun akışına baktığınız zaman Samsun’un her an gol atabileceğini görebiliyorduk. Sallai’nin sağ kanadı zaten otoban oldu. Bir de buna Sanchez çanak tuttu. Karadeniz ekibinin her atağı gol tehlikesi oluşturdu. Lider takımı bu hale düşürmeye kimsenin hakkı yok. Peki haftaya Antalya maçı garanti mi? Veya futbolda garanti diye bir şey var mı? Bilemiyorum, futbolcular ve hoca ne düşünüyor. Ama ne düşünüyorlarsa yanlış! Yanlış şeyler oluyor Galatasaray’da. Çok havalanmak iyi bir şey değil. Faturası ağır olur. Dilerim bu maçtan gerekli dersler alınmıştır. Yine söylüyorum, Antalya ve Kasımpaşa maçları kolay geçmeyecek. (Milliyet)
"GALATASARAY, FENERBAHÇE'Yİ UMUTLANDIRDI"
İbrahim Yıldız: Şampiyonluk turu atması beklenen Galatasaray, Samsunspor’a 4-1 yenilerek büyük sürpriz yaptı. Ev sahibi takım Samsunspor maçın genelinde üstün oynadı. Skor daha farklı olabilirdi. Galatasaray 10 kişi kalınca oyundan tamamen düştü. Bu sezon deplasman karnesi kötü olan Sarı- Kırmızılılar uzun süredir bir maçta 4 gol yememişti. Uğurcan’ın olmadığı, Osimhen ise etkisiz oluşu kaybedilen maçta büyük rol oynadı. Bu yenilgi Fenerbahçe’yi ister istemez umutlandırdı. Galatasaray önümüzde ki hafta Antalyaspor’u yenerek şampiyonluk turu atabilir. Fenerbahçe ile arasında puan farkı dört. Ancak, futbol farklı bir oyun. Olmaz diye bir şey yok. Örnek Samsunspor karşılaşması. Fenerbahçe, derbi sonrası büyük bir kriz yaşadı. Yönetim kongre kararı aldı. Teknik direktör Tedesco gönderildi. Süper Lig’in iyi futbol oynayan Başakşehir'e karşı yardımcı antrenör ile çıktı. Üstelik sakat oyuncuları vardı. Buna rağmen oyun olarak farklı bir görüntü vardı. Tedesco sonrası bu oyun şaşırttı. Başakşehir istikrarlı bir takım. Son haftaların dikkat çeken ekibi. Her takım için tehlikeli olduğu bir gerçek. (Habertürk)
"OSIMHEN'İN MANASIZ GERİ PASLARI"
Cem Dizdar: Maçların aynı gün aynı saatte başlamasına karar verilmişse bile hakemlerin çaldığı düdükler arasında en az ikişer dakika fark vardı nedense! Bu kadar zor olmamalı başlama düdüğünü aynı anda çalmak… Samsun’da stadyum tıklım tıklım dolu. Kent bu performansı ligin başından beri göstermiş olsa belki de takım ligi geçen sezona yakın bir seviyede tamamlayacak ama tribün ‘şöhretli maç’ seçtiği için takımın da havaya girememesi doğal, değil mi? Galatasaray şampiyon olmaya gelmiş ve duruma uygun oynuyor. Yani ‘Temkin esas’ futbolu. Fakat Samsun baştan beri çalışkan ve arzulu. Üstüne bir de Victor Osimhen’in manasız geri pasında son maçların büyük talihsizi Günay Güvenç oyundan atılınca şampiyonluk maçı iyice sıkıntıya dönüşüyor. (Fanatik)
"FUTBOLDA BÖYLE ŞOKLAR VAR MIDIR?"
Attila Gökçe: Okan Buruk Hoca’nın ilk onbir seçimi gayet ciddi tercihleri yansıtıyordu. Osimhen, Torreira, Sane ciddiyetle mesai harcarken, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün ve diğer arkadaşları da doğru ve güzel oyun için koşuşturdular. Skor tabelasının sıkça değişmesini de bu iyi niyet ve oynama isteği ortaya koydu. Galatasaray, 58’de Ndiaye’nin golüyle geri düşerken “Eyvah Fenerbahçe peşimizde” diye bir korkuya kapılmış mıdır? Sanmıyorum. Ancak yaptığı kural dışı hareketle Günay Güvenç’in ceza alanı dışında rakibine faulden sonra topa elle müdahalesi de kırmızı kartı ve tatsız tabloyu hazırladı. Mouandilmadji’nin üçüncü golü genç Batuhan’ınn bahtsızlığından başka bir şey değildi. Ev sahibinin dördüncü golü de Ndiaye’yle geldi. Günün özeti: Galatasaray yüze yüze kuyruğuna kadar getirdiği şampiyonluğu böylesine akıl almaz serilerle kaybedebilir mi? Sanmıyorum. Ama futbolda böyle şoklar var mıdır? Evet vardır! (Milliyet)
"GALATASARAY'IN HAVASINI, CAKASINI BOZDU"
Ahmet Çakar: Çok çok uzun yılar önce arkayı dörtleyin diye bir laf vardı. Sansunspor yıllar önce F.Bahçe'yi 4-0 yendikten sonra ortaya çıkmıştı. Dün gece de aynısı oldu. Samsunspor, G.Saray'ı İstanbul'a matematiksel olarak şampiyon göndermedi. Belki de Samsunspor sezonun en iyi futbolunu oynadı. Pek tabii G.Saray da en kötüsünü. Rehavet ya da rahatlama hangi seviyede olursa olsun futbolcuyu bitiriveriyor. Tıpkı dün geceki gibi. İlk golü Yunus'la buldular. Orta yapmak istedi ama güzel bir vuruş olarak aşırtmayla gol oldu. Bu dakikadan sonra maçın mutlak hakimi Samsunspor. Önce beraberliği yakaladılar, ikinci yarıda da Osimhen dahil G.Saraylı oyuncuların vahim hatalarıyla farka gittiler. Osimhen bile diyoruz ya, onun da konsantrasyonu bitmiş. Sebebi rehavet. Orta sahadan Samsunsporlu oyuncuya gol pası attı, Günay açıldı, elle kesti ve oyundan atıldı. G.Saray, Fenerbahçe'yi mükemmel bir sonuçla yendikten sonra kafalarda işi bitirmişti ama bu, biraz G.Saray'ın havasını, cakasını bozdu. (Sabah)
"HEMEN KAMPA ALSIN!"
Levent Tüzemen: Derbi galibiyetinden sonra adeta Galatasaraylı futbolcular, şampiyon olmuş havasına girip, resmen kepenk indirmiş. Samsun, etkili hücumlarıyla Galatasaray'a sahayı dar etti. Bu duruma Okan Buruk'un müdahale edecek şansı yoktu. Çünkü Okan hocanın elinde imkânı olsa 11 oyuncuyu da değiştirirdi. Atandan tutana kadar herkes derbi zaferi rehaveti içinde hareket etti. Bu yenilgi utanılacak bir mağlubiyet olarak tarihe geçecek. Farklı yenilgi nedeniyle utandıranlar utansın! Okan hocaya öneriyorum; İstanbul'a dönüşte tüm takımı Antalya maçına kadar Kemerburgaz'da kampa alsın. (Sabah)