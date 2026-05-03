        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika hava durumu: Her yerde yağmur var! Meteoroloji'den peş peşe uyarılar! | Son dakika haberleri

        Her yerde yağmur var! Meteoroloji'den peş peşe uyarılar!

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre bugün bütün yurtta yağış bekleniyor. Birçok kentte kuvvetli sağanağın beklendiği belirtilen açıklamada, toz taşınımına da dikkat çekildi

        Giriş: 03 Mayıs 2026 - 08:58 Güncelleme:
        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        Genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Batı Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek olan yağışların; İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Balıkesir, Ordu, Tokat, Gaziantep, Kilis, Siirt, Batman çevrelerinde kuvvetli, Bursa, Denizli, Afyonkarahisar, Burdur, Isparta, Malatya ve Adıyaman çevreleri ile Antalya'nın doğu kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Doğu Anadolu’nun doğusu ile Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı da bekleniyor.

        Hava sıcaklığının da, Kıyı Ege ile Akdeniz'de 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

        İstanbul

        Yağmurlu 12°

        Ankara

        Yağmurlu

        İzmir

        Yağmurlu 12°

        Antalya

        Yağmurlu 16°

        Trabzon

        Yağmurlu 12°

        Bursa

        Yağmurlu 12°

        Adana

        Yağmurlu 19°

        Diyarbakır

        Sağanak Yağış 21°

        Gaziantep

        Yağmurlu 19°

        Ağrı

        Sağanak Yağış 14°

        PEŞ PEŞE UYARILAR

        Yağışların İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Balıkesir, Ordu, Tokat, Gaziantep, Kilis, Siirt, Batman çevrelerinde kuvvetli, Bursa, Denizli, Afyonkarahisar, Burdur, Isparta, Malatya ve Adıyaman çevreleri ile Antalya'nın doğu kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, yıldırım düşmesi, ulaşımda aksamalar, vb) dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

        Rüzgarın da, Marmara, Kıyı Ege, Batı Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu, İç Anadolu’nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun batısında güney yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yine yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.

        Öte yandan Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunduğu da belirtildi. Doğu Anadolu’nun doğusu ile Güneydoğu Anadolu’da da toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yine dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

        Fotoğraf: İHA

        Her yerde yağmur var! Meteoroloji'den peş peşe uyarılar!
        Donald Trump'tan İran'a dair açıklamalar
        Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı: VakıfBank-Eczacıbaşı!
        Aslan Samsun'da takıldı!
        "Maçlar oynanmadan şampiyonluk kazanılmıyor"
        Bir çocuk ve bir şempanze kardeş gibi büyütüldü
        Talisca ile umuda tutundu!
        North Sentinel Adası’nın izole kabilesi
        Amedspor Süper Lig'de!
        İran'dan Hürmüz Boğazı için 12 maddelik yönetim planı
        "Yarının risklerini şimdiden azaltmaya çalışıyoruz"
        Trump'tan abluka yorumu: Bir bakıma korsan gibiyiz
        "Yeni bir anayasa zorunluluktur"
        Beyaz Saray: İran ile düşmanlık sona erdi
        İsim krizi
        Bakan Memişoğlu'ndan 'İlacım Nerede?' uygulaması açıklaması
        ABD'den dev silah satışı
        "Trabzonspor’un yıllık 70 milyon euro açığı var""
        İstanbul'da kaynana gelinini silahla öldürdü!
        Yüzeyi mayısta da çözülmedi! Türkiye'nin Antarktika'sı
