North Sentinel Adası’nın izole kabilesi: Adaya yaklaşanı oklarla karşılıyorlar
Dünyanın en gizemli topluluklarından biri olarak görülen Sentineleler, binlerce yıldır dış dünyadan izole yaşıyor. Adaya yaklaşan yabancılara saldırmalarıyla bilinen kabile, modern dünyanın en sıkı korunan halkları arasında yer alıyor.
Hint Okyanusu’nda, Hindistan’a bağlı Andaman Adaları arasında yer alan küçük bir kara parçası olan North Sentinel Adası, dünyanın dış dünyayla en az temas kurmuş topluluklarından birine ev sahipliği yapıyor. Yoğun ormanlarla kaplı ve mercan resifleriyle çevrili ada, doğal yapısı nedeniyle dış erişimi oldukça zorlaştırıyor. Bu adada yaşayan ve “Sentineleler” olarak bilinen yerli halk, modern dünya ile ilişki kurmayı reddeden son topluluklardan biri olarak kabul ediliyor.
Kim bu Sentineleler?
Sentineleler, binlerce yıldır North Sentinel Adası’nda yaşayan avcı-toplayıcı bir yerli kabile. Kesin nüfusları bilinmese de uzmanlar topluluğun yaklaşık 50 ila 200 kişi arasında olabileceğini tahmin ediyor. Dış dünyayla düzenli iletişim kurmadıkları için dilleri, sosyal yapıları ve günlük yaşamlarına dair bilgiler oldukça sınırlı.
Dünyadaki son izole topluluklardan biri
Uzmanlara göre dünyada dış dünyayla tamamen ya da büyük ölçüde izole yaşayan çok az topluluk kaldı. Sentineleler, bu topluluklar arasında en bilineni ve en sıkı korunanı olarak gösteriliyor. Modern dünya ile temas kurmayı sistematik biçimde reddetmeleri, onları antropolojik açıdan benzersiz bir konuma yerleştiriyor.
Dış dünyayla neden temas kurmuyorlar?
Sentineleler, tarih boyunca adaya yaklaşan yabancılara karşı sert ve saldırgan bir tavır sergiledi. Araştırmacılar bunun temel nedeninin, geçmişte yaşanan travmatik temas girişimleri ve dış dünyaya duyulan güvensizlik olduğunu düşünüyor. Özellikle sömürge döneminde Andaman Adaları’ndaki diğer yerli toplulukların zorla götürülmesi, hastalıklarla karşılaşması ve nüfus kayıpları yaşaması, Sentinel halkının yabancılara karşı neden bu kadar savunmacı olduğunu açıklayan başlıca etkenler arasında gösteriliyor.
Asıl tehlike: Hastalık riski
Uzmanlara göre dış dünyayla temasın en büyük riski yalnızca çatışma değil. Sentinelelerin modern toplumlarda yaygın olan grip, kızamık veya suçiçeği gibi hastalıklara karşı bağışıklık geliştirmemiş olabileceği düşünülüyor. Bu nedenle tek bir temas bile kabile için yıkıcı sonuçlar doğurabilir. İzole toplulukların geçmişte salgınlar nedeniyle büyük nüfus kayıpları yaşadığı biliniyor.
Hindistan tarafından sıkı şekilde korunuyorlar
Hindistan hükümeti, Sentineleleri korumak amacıyla North Sentinel Adası çevresinde sıkı güvenlik önlemleri uyguluyor. Adaya yaklaşmak ve karaya çıkmak yasak. Resmî olarak belirlenen tampon bölge nedeniyle sivillerin ve teknelerin adaya belirli bir mesafeden fazla yaklaşmasına izin verilmiyor. Bu yasak yalnızca kabileyi değil, aynı zamanda dışarıdan gelen kişileri de korumayı amaçlıyor.
Modern dünyadan tamamen habersiz değiller
Sentineleler çoğu zaman “medeniyetle hiç karşılaşmamış insanlar” olarak tanımlansa da bu ifade tam olarak gerçeği yansıtmıyor. Ada halkı zaman zaman geçen gemiler, helikopterler veya kıyıya vuran metal parçalarla modern dünyaya ait unsurlarla karşılaştı. Hatta bazı gözlemlerde metal parçaları araç ve silah yapımında kullandıkları görülüyor. Ancak buna rağmen dış dünyayla ilişki kurmayı açık biçimde reddediyorlar.
İnsanlığın en gizemli topluluklarından biri
Bugün Sentineleler, insanlığın modernleşme dışında kalmış son topluluklarından biri olarak görülüyor. Haklarında bilinenlerin sınırlı olması, onları hem antropolojik açıdan benzersiz hem de etik açıdan hassas bir konu haline getiriyor. Uzmanlara göre Sentinelelerin yaşam biçiminin korunması için yapılması gereken en doğru şey, onların seçimine saygı duymak ve izole yaşamlarını sürdürmelerine izin vermek.
Dış temas girişimleri çatışmayla sonuçlandı
Sentinelelerin dış dünyaya karşı mesafeli tavrı, yıllar içinde yaşanan çeşitli olaylarla da kayda geçti. Kabile, adaya yaklaşan yabancılara karşı çoğu zaman ok ve mızraklarla karşılık verdi.
1974: National Geographic Ekibine Ok Atıldı
1974 yılında National Geographic için belgesel çekmek amacıyla North Sentinel Adası’na yaklaşan bir film ekibi, kabile üyelerinin saldırısıyla karşılaştı. Ekip kıyıya hediyeler bırakmaya çalışırken Sentinelelerden biri bir belgesel yönetmeninin bacağına ok isabet ettirdi. Olay, kabilenin yabancıları istemediğini gösteren en bilinen erken dönem temas girişimlerinden biri olarak kayda geçti.
2006: İki balıkçı öldürüldü
2006 yılında iki Hintli balıkçı, teknelerinin sürüklenmesi sonucu yanlışlıkla North Sentinel Adası kıyılarına yaklaştı. Ertesi gün yapılan hava gözlemlerinde, balıkçıların Sentineleler tarafından öldürüldüğü tespit edildi. Yetkililer cesetleri almak için helikopter gönderdi ancak kabile üyeleri helikoptere de ok atarak yaklaşılmasını engelledi.
2018: Misyoner John Allen Chau’nun ölümü
2018 yılında Amerikalı misyoner John Allen Chau, Hristiyanlığı yaymak amacıyla yasağa rağmen adaya gizlice ulaşmaya çalıştı. Balıkçıların yardımıyla kıyıya çıkan Chau, Sentinelelerle temas kurmaya çalışırken öldürüldü. Olay uluslararası basında geniş yankı uyandırırken, uzmanlar bu girişimi hem kabile hem de Chau açısından son derece riskli ve sorumsuz olarak değerlendirdi.
Haber Kaynak: Survivalinter National, Britannica, The Guardian, National Geographic, BBC