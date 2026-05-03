North Sentinel Adası’nın izole kabilesi: Adaya yaklaşanı oklarla karşılıyorlar

Dış temas girişimleri çatışmayla sonuçlandı

Sentinelelerin dış dünyaya karşı mesafeli tavrı, yıllar içinde yaşanan çeşitli olaylarla da kayda geçti. Kabile, adaya yaklaşan yabancılara karşı çoğu zaman ok ve mızraklarla karşılık verdi.

1974: National Geographic Ekibine Ok Atıldı

1974 yılında National Geographic için belgesel çekmek amacıyla North Sentinel Adası’na yaklaşan bir film ekibi, kabile üyelerinin saldırısıyla karşılaştı. Ekip kıyıya hediyeler bırakmaya çalışırken Sentinelelerden biri bir belgesel yönetmeninin bacağına ok isabet ettirdi. Olay, kabilenin yabancıları istemediğini gösteren en bilinen erken dönem temas girişimlerinden biri olarak kayda geçti.

2006: İki balıkçı öldürüldü

2006 yılında iki Hintli balıkçı, teknelerinin sürüklenmesi sonucu yanlışlıkla North Sentinel Adası kıyılarına yaklaştı. Ertesi gün yapılan hava gözlemlerinde, balıkçıların Sentineleler tarafından öldürüldüğü tespit edildi. Yetkililer cesetleri almak için helikopter gönderdi ancak kabile üyeleri helikoptere de ok atarak yaklaşılmasını engelledi.

2018: Misyoner John Allen Chau’nun ölümü

2018 yılında Amerikalı misyoner John Allen Chau, Hristiyanlığı yaymak amacıyla yasağa rağmen adaya gizlice ulaşmaya çalıştı. Balıkçıların yardımıyla kıyıya çıkan Chau, Sentinelelerle temas kurmaya çalışırken öldürüldü. Olay uluslararası basında geniş yankı uyandırırken, uzmanlar bu girişimi hem kabile hem de Chau açısından son derece riskli ve sorumsuz olarak değerlendirdi.

Haber Kaynak: Survivalinter National, Britannica, The Guardian, National Geographic, BBC