Okan Buruk: Maçlar oynanmadan şampiyonluk kazanılmıyor

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Samsunspor'a 4-1 mağlup olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"HERKES BİZİ ŞAMPİYON İLAN ETTİ"

Geçen maçtan sonra herkes bizi şampiyon ilan etti. Geçen haftada bunun altını çizmiştim. Maçlar oynamadan şampiyonluk kazanılmıyor. Bunu da bugün sahada gördük. Bu düşünceyi bugün kırmayı, sahada oyuncuların kafasından çıkartmaya çalıştık. Hafta içi o duyguyu vermeye çalıştık.

"İYİ BİR TAKIMA KARŞI OYNADIK"

Aslında maçın başlangıcı çok iyiydi. Golle başladık. Devamında 1-1’i rakibimiz yakaladıktan sonra biraz kötü oynadık.. İkinci yarının ilk 10 dakikası iyi oynadık. Barış’ın ve Osimhen’in değerlendiremediği pozisyonlar vardı. Sonrasında 2-1 geldi. Rakibimiz bizim tersimize gelen şansların hepsini değerlendirdiler. İyi oynadılar. 11’e 10 kalınca farklı bir oyun oldu. Gol atmaya, rakip kaleye gitmeye ve baskımıza devam etmeye çalıştık. Rakibimiz her geldiği gol oldu. İyi değerlendirdiler. Gerideylen 11’e 10 bu oyunu oynamak daha zor oluyor. İyi bir takıma karşı oynadık. İyi oynadılar. Rakibimizi tebrik etmek gerekiyor.

"TAKIM OLARAK ÇOK HATA YAPTIK"

Bireysel olarak standartımızın altında oynadık ve takım olarak çok hata yaptık. Bölgesel olarak söylemeyeceğim. Takım olarak çok hata yaptığımız bir gündü. Bu maçı alıp şampiyonlukla dönmek istiyorduk. Bunu başaramadık. Dört puan öndeyiz. Bir sonraki maçı kazandığımız takdirde şampiyonluğumuzu ilan edeceğiz. Yine aynı şeyi söyleyeceğim. Şampiyon olmadık. Bu maça çok daha iyi hazırlanıp şampiyonluğu oynadığımız oyunla, kalitemizle elde etmemiz gerekiyor.

"KIRMIZI KART TALİHSİZLİK"

Günay’ın kırmızı kartı talihsizlik. Rakibin ayağı Günay’ın eline gelince Günay’ın eli açılıyor. Günay direkt elini açmıyor. Rakibin ayağı Günay’ın dirseğine geliyor ve top açılınca Günay’ın eli topa gidiyor. Talihsiz bir pozisyon oldu. Bilmiyorum bunun değerlendirmesi nasıl olur.

"TORREIRA ADALESİNDE AĞRI HİSSETTİ"

Torreira ilk yarıda arka adalesinde ağrı hissetti. Devre arasında değişiklik yapmak zorunda kaldık. Bir sonraki maçta bakacağız. Sezon sonuna doğru yorgunluğun etkisiyle böyle sakatlıklar olabiliyor. İyi çalıştı. İyi bir hafta geçirdi. Maalesef ikinci yarıya devam edemedi. İlkay değişikliği sonrası daha çok topa sahip olduğumuz, rakip kaleye gittiğimiz bir 10 dakika yaşamıştık ama sonunu getiremedik.