Fenerbahçe - RAMS Başakşehir: 3-1 (MAÇ SONUCU)
Fenerbahçe, Süper Lig'in 32. haftasında ağırladığı Başakşehir'i 3-1 mağlup etti ve şampiyonluk umudunu son 2 haftaya taşıdı. Talisca'nın hat-trick yaparak yıldızlaştığı maç sonunda puanını 70'e çıkaran sarı-lacivertliler, lider Galatasaray'ın mağlup olmasıyla zirvede puan farkını 4'e indirdi.
Sarı-lacivertliler ligde gelecek hafta Konyaspor'a konuk olacak.
Stat: Chobani
Hakemler: Oğuzhan Aksu, Anıl Usta, Gökhan Barcın
Fenerbahçe: Mert Günok, Semedo, Çağlar Söyüncü, Oosterwolde, Levent Mercan, Kante, İsmail Yüksek, Fred (Dk. 90 Alvarez), Musaba (Dk. 66 Oğuz Aydın), Kerem Aktürkoğlu, Talisca (Dk. 82 Cherif)
RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Opoku (Dk. 46 Ba), Kazımcan Karataş, Kemen, Umut Güneş (Dk. 61 Onur Ergün), Yusuf Sarı, Shomurodov (Dk. 74 Da Costa), Harit (Dk. 61 Brnic), Bertuğ Yıldırım (Dk. 61 Selke)
Goller: Dk. 28, 57 ve 72 Talisca (Fenerbahçe), Dk. 36 Harit (RAMS Başakşehir)
Sarı kartlar: Dk. 45+2 Oosterwolde, Dk. 82 Kante (Fenerbahçe), Dk. 45+3 Opoku, Dk. 46 Ba (RAMS Başakşehir)