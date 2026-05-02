        Haberler Spor Futbol Süper Lig Rams Başakşehir Fenerbahçe Fenerbahçe - RAMS Başakşehir: 3-1 (MAÇ SONUCU) - Fenerbahçe Talisca ile umutlandı!

        Fenerbahçe - RAMS Başakşehir: 3-1 (MAÇ SONUCU)

        Fenerbahçe, Süper Lig'in 32. haftasında ağırladığı Başakşehir'i 3-1 mağlup etti ve şampiyonluk umudunu son 2 haftaya taşıdı. Talisca'nın hat-trick yaparak yıldızlaştığı maç sonunda puanını 70'e çıkaran sarı-lacivertliler, lider Galatasaray'ın mağlup olmasıyla zirvede puan farkını 4'e indirdi.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 02 Mayıs 2026 - 18:56 Güncelleme:
        Talisca ile umuda tutundu!

        Süper Lig'in 32. haftasında Başakşehir'i ağırlayan Fenerbahçe, rakibini Talisca'nın golleriyle 3-1 mağlup etti.

        Brezilyalı yıldız, 28, 57 ve 72. dakikalarda kaydettiği gollerle hat-trick yaparak galibiyetin mimarı oldu.

        Başakşehir'in tek golü 36'da Harit'ten geldi.

        Puanını 70'e çıkaran Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın Samsunspor'a mağlup olmasıyla zirvede puan farkını 4'e indirdi ve şampiyonluk umudunu son 2 maça taşıdı.

        6. sıradaki Başakşehir ise 51 puanda kaldı.

        Sarı-lacivertliler ligde gelecek hafta Konyaspor'a konuk olacak.

        Stat: Chobani

        Hakemler: Oğuzhan Aksu, Anıl Usta, Gökhan Barcın

        Fenerbahçe: Mert Günok, Semedo, Çağlar Söyüncü, Oosterwolde, Levent Mercan, Kante, İsmail Yüksek, Fred (Dk. 90 Alvarez), Musaba (Dk. 66 Oğuz Aydın), Kerem Aktürkoğlu, Talisca (Dk. 82 Cherif)

        RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Opoku (Dk. 46 Ba), Kazımcan Karataş, Kemen, Umut Güneş (Dk. 61 Onur Ergün), Yusuf Sarı, Shomurodov (Dk. 74 Da Costa), Harit (Dk. 61 Brnic), Bertuğ Yıldırım (Dk. 61 Selke)

        Goller: Dk. 28, 57 ve 72 Talisca (Fenerbahçe), Dk. 36 Harit (RAMS Başakşehir)

        Sarı kartlar: Dk. 45+2 Oosterwolde, Dk. 82 Kante (Fenerbahçe), Dk. 45+3 Opoku, Dk. 46 Ba (RAMS Başakşehir)

        Aslan Samsun'da takıldı!
        Talisca ile umuda tutundu!
        Amedspor Süper Lig'de!
        İran'dan Hürmüz Boğazı için 12 maddelik yönetim planı
        "Yarının risklerini şimdiden azaltmaya çalışıyoruz"
        Trump'tan abluka yorumu: Bir bakıma korsan gibiyiz
        VakıfBank Şampiyonlar Ligi'nde finalde!
        "Yeni bir anayasa zorunluluktur"
        Beyaz Saray: İran ile düşmanlık sona erdi
        İsim krizi
        Bakan Memişoğlu'ndan 'İlacım Nerede?' uygulaması açıklaması
        ABD'den dev silah satışı
        Trump'tan Küba mesajı
        "Trabzonspor’un yıllık 70 milyon euro açığı var""
        Ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
        İstanbul'da kaynana gelinini silahla öldürdü!
        Bülent Polat'ın köy hayatı
        Yüzeyi mayısta da çözülmedi! Türkiye'nin Antarktika'sı
        Tülay Özer'e veda
        Toprak Sergen, yıllar sonra Mavi Ay'da Bruce Wills'i seslendirdi
