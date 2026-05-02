        Haberler Spor Voleybol VakıfBank, Conegliano'yu devirdi, CEV Şampiyonlar Ligi'nde finale yükseldi!

        VakıfBank CEV Şampiyonlar Ligi'nde finalde!

        CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Imoco Volley Conegliano'yu 2-0 geriye düştüğü maçta 3-2 mağlup eden temsilcimiz VakıfBank, finale yükseldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02 Mayıs 2026 - 19:47 Güncelleme:
        VakıfBank Şampiyonlar Ligi'nde finalde!

        Voleybol Kadınlar CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final organizasyonunda VakıfBank, İtalyan ekibi A. Carraro Imoco Volley Conegliano'yu 2-0 geriye düştüğü maçta 3-2 yenerek finale yükseldi.

        VakıfBank, finalde Eczacıbaşı Dynavit-Savino Del Bene (İtalya) mücadelesinin galibiyle karşılaşacak.

        Karşılaşmaya iyi başlayan VakıfBank, A. Carraro Imoco Volley Conegliano'nun üst üste yaptığı hatalarla 8-5'lik üstünlük yakaladı. Dengeli bir oyuna sahne olan maçta sarı-siyahlılar, file önünde kritik sayılar aldı. İtalyan temsilcisi, son anları etkili oynadı ve ilk seti 25-22 üstün bitirerek 1-0 öne geçti.

        Karşılıklı sayılarla başlayan ikinci sette A. Carraro Imoco Volley Conegliano, üstün bir performans sergiledi. A. Carraro Imoco Volley Conegliano, seti 25-18 kazanarak durumu 2-0 yaptı.

        2-0'DAN GERİ DÖNDÜ!

        Üçüncü set, çekişmeli bir oyuna sahne oldu. Boskovic performansıyla ön plana çıkarken VakıfBank, seti 29-27 alarak skoru 2-1'e getirdi.

        Boskovic, dördüncü sette de takımını sırtlamayı sürdürdü. VakıfBank, oyun ve skor üstünlüğünü ele aldı ve A. Carraro Imoco Volley Conegliano skor 9-4 iken ikinci molaya gitti. Markova ve Dangubic'in de performansını artırmasıyla sarı-siyahlılar, farkı 7 sayıya çıkardı: 17-10. VakıfBank, üstünlüğünü koruyarak seti 25-23 kazandı ve 2-2'lik eşitliği yakaladı.

        A. Carraro Imoco Volley Conegliano, final setine 3-0'lık avantajla başladı. Takım olarak temposunu yeniden bulan VakıfBank, Markova'nın sayısıyla 5-4 öne geçti. Boskovic ve Markova ile oldukça etkili bir oyun ortaya koyan sarı-siyahlılar, bu sette savunmasını da ön plana çıkardı. İtalyan temsilcisi karşısında 5 sayılık (13-8) farkı yakalayan VakıfBank, seti 15-11 alarak maçı 3-2 kazandı.

        Öte yandan, müsabakanın dördüncü setinde sakatlık yaşayan Katarina Dangubic, maça devam edemedi. Dangubic, salonu sedyeyle terk etti.

        Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

        Hakemler: Michail Koutsoulas (Yunanistan), Kenneth Aro (Finlandiya)

        VakıfBank: Derya Cebecioğlu, Ogbogu, Cansu Özbay, Markova, Zehra Güneş, Boskovic (Ayça Aykaç Altıntaş, Aylin Sarıoğlu Acar, Dangubic, Cazaute, Sıla Çalışkan)

        A. Carraro Imoco Volley Conegliano: Gabi, Fahr, Haak, Zhu Ting, Lubian, Wolosz (De Gennaro, Scognamillo, Adigwe, Daalderop)

        Setler: 22-25, 18-25, 29-27, 25-23, 15-11

        Süre: 144 dakika (31, 27, 34, 33, 19)

        Heyecan sürüyor!
        Amedspor Süper Lig'de!
        "Yarının risklerini şimdiden azaltmaya çalışıyoruz"
        Trump'tan abluka yorumu: Bir bakıma korsan gibiyiz
        "Yeni bir anayasa zorunluluktur"
        Beyaz Saray: İran ile düşmanlık sona erdi
        Bakan Memişoğlu'ndan 'İlacım Nerede?' uygulaması açıklaması
        ABD'den dev silah satışı
        Trump'tan Küba mesajı
        "Trabzonspor’un yıllık 70 milyon euro açığı var""
        Ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
        İstanbul'da kaynana gelinini silahla öldürdü!
        Bülent Polat'ın köy hayatı
        Annesini rehin aldı! Jandarmaya bıçak çekti! Feci son!
        Tülay Özer'e veda
        Televizyon izlerken ani görme kaybı yaşadı
        Yüzeyi mayısta da çözülmedi! Türkiye'nin Antarktika'sı
        Toprak Sergen, yıllar sonra Mavi Ay'da Bruce Wills'i seslendirdi
        Bu köye girmek isteyen arabasını kapıda bırakıyor
        Sarsıcı bir keşfe davet ediyor
