MAÇ BAŞLADI!

Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray deplasmanda Samsunspor'un konuğu oluyor. Sarı-Kırmızılılar, müsabakadan 3 puanla ayrılması durumunda rakiplerinin alacağı sonuçlara bakmaksızın üst üste 4, toplamda 26. şampiyonluğunu ilan edecek. İşte Samsunspor-Galatasaray mücadelesine dair tüm gelişmeler ve canlı anlatım...
Samsunspor - Galatasaray mücadelesinde VAR koltuğunda Sarper Barış Saka oturacak. Saka'ya AVAR’da Mehmet Kısal eşlik edecek.
GALATASARAY'DA İKİ EKSİK
Galatasaray'ın milli file bekçisi Uğurcan Çakır, müsabakada cezası nedeniyle forma giyemiyor. Uğurcan, ligin 31. haftasında sahalarında Fenerbahçe'yi 3-0 yendikleri derbide sarı kart görerek cezalı duruma düştü. Müsabakada Uğurcan'ın yerine kalede tecrübeli kaleci Günay Güvenç görev yapıyor. Sarı-kırmızılı ekipte ayrıca dizinde esneme olan Yaser Asprilla da forma giyemiyor.
REKLAM
Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Samsunspor ile karşılaşıyor. Süper Lig'de geride kalan 31 müsabakada 23 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, haftaya 74 puanla lider giriyor. "Cimbom" bu müsabakada 3 puanla ayrılması durumunda rakiplerinin alacağı sonuçlara bakmaksızın üst üste 4, toplamda 26. şampiyonluğunu ilan edecek.
STAT: Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı
HAKEM: Reşat Onur Coşkunses
SAAT: 20.00
YAYIN: beIN Sports 1
ÖNERİLEN VİDEO
Silivri'de kamyonetten vidalar döküldü; araçların lastikleri patladı, yolda uzun kuyruklar oluştu
İstanbul Silivri'de inşaat malzemesi taşıyan bir kamyonetten yola dökülen vidalar nedeniyle trafikte aksama yaşandı. Yaklaşık 4 kilometrelik alana yayılan vidalar nedeniyle çok sayıda aracın lastiği patlarken, D-100 kara yolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Kamyonet şoförü hakkında işlem başlatılırk... İstanbul Silivri'de inşaat malzemesi taşıyan bir kamyonetten yola dökülen vidalar nedeniyle trafikte aksama yaşandı. Yaklaşık 4 kilometrelik alana yayılan vidalar nedeniyle çok sayıda aracın lastiği patlarken, D-100 kara yolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Kamyonet şoförü hakkında işlem başlatılırken, araç trafikten menedildi.
