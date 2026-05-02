MAÇ BAŞLADI!

Silivri'de kamyonetten vidalar döküldü; araçların lastikleri patladı, yolda uzun kuyruklar oluştu

İstanbul Silivri'de inşaat malzemesi taşıyan bir kamyonetten yola dökülen vidalar nedeniyle trafikte aksama yaşandı. Yaklaşık 4 kilometrelik alana yayılan vidalar nedeniyle çok sayıda aracın lastiği patlarken, D-100 kara yolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Kamyonet şoförü hakkında işlem başlatılırken, araç trafikten menedildi.