        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Samsunspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - Samsun GS maç kadroları (İlk 11'ler)

        Samsunspor - Galatasaray maçı CANLI YAYIN

        Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray deplasmanda Samsunspor'un konuğu oluyor. Sarı-Kırmızılılar, müsabakadan 3 puanla ayrılması durumunda rakiplerinin alacağı sonuçlara bakmaksızın üst üste 4, toplamda 26. şampiyonluğunu ilan edecek. İşte Samsunspor-Galatasaray mücadelesine dair tüm gelişmeler ve canlı anlatım...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 02 Mayıs 2026 - 19:04 Güncelleme:
        Heyecan sürüyor!

        MAÇ BAŞLADI!

        Samsunspor - Galatasaray maçında ilk düdük geldi!

        İLK 11'LER BELLİ OLDU!

        Samsunspor: Okan, Mendes, Satka, Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Yalçın, Holse, Coulibaly, Ndiaye, Marius

        Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Yunus, Sane, Barış, Osimhen

        GALATASARAY SİYAH FORMA İLE SAHAYA ÇIKACAK

        Galatasaray, X hesabından yaptığı paylaşımla Samsunspor mücadelesine siyah forma ile çıkacağını duyurdu.

        VAR HAKEMİ BELLİ OLDU!

        Samsunspor - Galatasaray mücadelesinde VAR koltuğunda Sarper Barış Saka oturacak. Saka'ya AVAR’da Mehmet Kısal eşlik edecek.

        GALATASARAY'DA İKİ EKSİK

        Galatasaray'ın milli file bekçisi Uğurcan Çakır, müsabakada cezası nedeniyle forma giyemiyor. Uğurcan, ligin 31. haftasında sahalarında Fenerbahçe'yi 3-0 yendikleri derbide sarı kart görerek cezalı duruma düştü. Müsabakada Uğurcan'ın yerine kalede tecrübeli kaleci Günay Güvenç görev yapıyor. Sarı-kırmızılı ekipte ayrıca dizinde esneme olan Yaser Asprilla da forma giyemiyor.

        Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Samsunspor ile karşılaşıyor. Süper Lig'de geride kalan 31 müsabakada 23 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, haftaya 74 puanla lider giriyor. "Cimbom" bu müsabakada 3 puanla ayrılması durumunda rakiplerinin alacağı sonuçlara bakmaksızın üst üste 4, toplamda 26. şampiyonluğunu ilan edecek.

        STAT: Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı

        HAKEM: Reşat Onur Coşkunses

        SAAT: 20.00

        YAYIN: beIN Sports 1

