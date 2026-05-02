        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: Annesini rehin aldı! Jandarmaya bıçak çekti! Feci son | Malatya haberleri | Son dakika haberleri

        Annesini rehin aldı! Jandarmaya bıçak çekti! Feci son!

        Malatya'da, tartıştığı annesi H.A.'yı bıçakla rehin alan Serhat Aydın, kendisine müdahale eden jandarmaya da saldırdı. Aydın, silahla vurularak etkisiz hale getirildi. Hafif yaralanan H.A.'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi

        Giriş: 02 Mayıs 2026 - 13:52 Güncelleme:
        Malatya'da olay, dün akşam saatlerinde, Doğanyol ilçesi Koldere Mahallesi'nde meydana geldi. Bir süre önce cezaevinden çıktığı öğrenilen Serhat Aydın, annesi H.A. ile tartıştı.

        BIÇAKLA ANNESİNİ REHİN ALDI

        DHA'daki habere göre elindeki bıçakla annesini rehin alan Aydın'ı gören komşuları, durumu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        ANNESİNE ZARAR VERİP JANDARMAYA SALDIRDI

        Aydın'ın annesine elindeki bıçakla zarar verdiğini gören jandarma ekipleri, duruma müdahale edip ikna çabalarını sürdürürken, şüpheli ise bıçakla jandarma personeline saldırdı.

        ATEŞLE ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

        Bu sırada bölgedeki görevli jandarma personeli, ateş açarak Serhat Aydın'ı etkisiz hale getirdi. Yaralı olarak Doğanyol Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aydın, yaşamını yitirdi.

        ANNESİ TEDAVİYE ALINDI

        Aydın'ın cenazesi, otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Yaralanan H.A. ise İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde tedaviye alındı.

        VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

        Konuya ilişkin Malatya Valiliği tarafından açıklama yapıldı. Açıklamada, şüphelinin annesine ve müdahale eden personele bıçakla saldırmaya çalıştığı ifade edilerek, "Malatya ili Doğanyol ilçesi Koldere Mahallesi’nde 01 Mayıs 2026 Cuma günü saat 20.48 sıralarında meydana gelen olayla ilgili olarak aşağıdaki açıklamanın yapılması ihtiyaç duyulmuştur.

        İstanbul ilinden yapılan bir ihbarda, S.A. isimli şahsın annesinin evine girmesine izin vermediği bildirilmiştir. İhbar üzerine Doğanyol İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri olay yerine sevk edilmiştir. Saat 21.15 sıralarında olay yerine ulaşan ekipler, şüpheli şahsın dengesiz davranışlar sergilediğini ve annesi H.A.’yı bıçakla rehin aldığını tespit etmiştir.

        "BIÇAKLA SALDIRMASI ÜZERİNE ATEŞ EDİLMİŞTİR"

        Şahsın annesine zarar vermeye başlaması ve müdahale eden güvenlik güçlerine bıçakla saldırması üzerine, görevli personel tarafından meşru müdafaa kapsamında ateş edilerek şüpheli etkisiz hale getirilmiştir. Yaralı olarak Doğanyol Devlet Hastanesine kaldırılan şahıs, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Olayda yaralanan H.A. isimli vatandaşımız, Turgut Özal Tıp Merkezi’nde tedavi altına alınmış olup hayati tehlikesi bulunmamaktadır" denildi.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

