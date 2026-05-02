Müzisyen Tülay Özer'den acı haber geldi. Uzun süredir böbrek yetmezliği nedeniyle diyaliz tedavisi gören Özer, 79 yaşında hayata veda etti. 'Büklüm Büklüm', 'İkimiz Bir Fidanız', 'Kalbime Sana Vermiştim', 'Niye Çattın Kaşlarını' gibi şarkıları seslendiren müzisyen, bugün son yolculuğuna uğurlandı.

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; usta sanatçının oğlu Hakan Rizeli, "Annem Marmaris'te yaşıyordu. Pandemiden sonra İstanbul'a yanıma geldi. Diyaliz hastasıydı. Yaş ve sağlık bir noktadan sonra kaçınılmaz oluyor. Mekanı cennet olsun, yaptığı iyilikler karşısında olsun" dedi.

Ablasının ölüm haberiyle büyük bir acı yaşayan Zerrin Özer, cenazede fenalaştı. Otomobilden inemeyen Özer’in gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Cenaze sonrasında Zerrin Özer’e sağlık ekiplerinin müdahale ettiği öğrenildi.

Tülay Özer'in cenazesi, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenazeye Selami Şahin, Zeliha Sunal, Zeynep Mansur, Attila Atasoy, Ender Saraç, Zeynep Eronat gibi isimler katıldı.