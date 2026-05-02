        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: Avukat Hatice Kocaefe'yi öldüren Hakkı Çetin'in ifadesi ortaya çıktı | Son dakika haberleri

        Kadın avukat cinayetinde "Pes" dedirten ifade!

        Bursa'da, avukat 25 yaşındaki Hatice Kocaefe'nin can verdiği, kardeşi Elif Ç.'nin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin 5 kişi tutuklanırken, katil zanlısı Hakkı Çetin'in ifadesi ortaya çıktı. Çetin, silahı Elif Ç.'ye doğrulttuğunu, Kocaefe'yi istemeden vurduğunu öne sürdü. Çetin ile olaya adı karışan 4 kişi daha tutuklandı. 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02 Mayıs 2026 - 11:25 Güncelleme:
        Kadın avukat cinayetinde "Pes" dedirten ifade!

        Bursa'nın Gürsu ilçesinde, 29 Nisan günü Ağaköy Mahallesi'nde meydana gelen olayda, alacak verecek meselesi nedeniyle ablası Elif Ç. için icra takibi başlatan Avukat Hatice Kocaefe (25) ile Hakkı Çetin (49), arasında yaşanan gerginlik kanlı bitti.

        Avukat Hatice Kocaefe, 25 yaşında hayata veda etti.
        Avukat Hatice Kocaefe, 25 yaşında hayata veda etti.

        KADIN AVUKAT ÖLDÜ ABLASI YARALANDI

        Şüpheli, depo önünde yürüyen baba ve iki kız kardeşe otomobilin içinden ateş açtı. Saldırıda Elif Ç. dizinden yaralanırken, avukat Hatice Kocaefe göğsüne isabet eden kurşunla ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Kocaefe, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Saldırıda yaralanan Elif Ç.'nin tedavisi sürüyor.
        Saldırıda yaralanan Elif Ç.'nin tedavisi sürüyor.

        ŞÜPHELİ TEHDİTTE BULUNDU

        İddiaya göre Elif Ç.'nin alacağı nedeniyle başlatılan icra süreci sonrası taraflar arasında gerilim tırmandı. Süreci avukat Hatice Kocaefe'nin yürütmesi üzerine şüphelinin rahatsızlık duyduğu ve tehditlerde bulunduğu öne sürüldü.

        5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerinin başarılı operasyonuyla olaya karışan 7 kişi gözaltına alındı.

        Cumhuriyet Başsavcılığı'nın titiz bir şekilde yürüttüğü soruşturma sonrası AA'daki habere göre şüphelilerden A.Ç. ve E.Ü "suça azmettirme", S.S. "suçluya yardım etme", H.S. ise "suçluyu kayırma" suçlarından tutuklanırken, V.A. ile F.U, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        "PUSU KURMADIM TESADÜFEN GÖRDÜM"

        Emniyette ifade veren şüpheli Hakkı Çetin olayın planlı olmadığını savunarak "Ben pusu kurmadım, tesadüfen gördüm. Araçtan inmeden ayaklarına doğru ateş ettim" dedi. Zanlı ayrıca, "Amacım öldürmek değildi, avukatı istemeden vurdum" sözleriyle kendini savundu.

        ARACIYLA TUR ATTIĞI KAMERAYA YANSIDI

        Ancak soruşturma dosyasına giren güvenlik kamerası kayıtları, zanlının olay öncesinde köy meydanında araçla bir süre tur attığını ortaya koydu. Görüntülerde şüphelinin aynı bölgede dolaştığı ve bir süre sonra saldırının gerçekleştiği noktaya yöneldiği görüldü.

        SİLAHINI POLİSE TESLİM ETTİ

        İfadesinde, Elif Ç.'yi gördükten sonra ateş ettiğini ve çevredeki diğer kişileri fark edince ateşi kestiğini belirten zanlı, olayın ardından hızla kaçtığını, farklı noktalara giderek saklanmaya çalıştığını anlattı. Daha sonra saklandığı evde yakalanan şüpheli, olayda kullandığı silahı da polise teslim etti.

        SALDIRI ANI KAMERAYA YANSIDI

        Saldırı anı da güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, görüntülerde aracın yaklaşarak ateş açtığı ve iki kardeşin yere yığıldığı anlar yer aldı.

        Gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

        #Bursa
        #Son dakika haberler
