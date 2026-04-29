        Kadın avukatı öldürmüştü! Cinayetin ayrıntıları çıktı | Bursa haberleri | Son dakika haberleri

        Kadın avukatı öldürmüştü! Cinayetin ayrıntıları çıktı!

        Bursa'da, ablasına ait meyve deposu önünde uğradığı silahlı saldırıda can veren 26 yaşındaki avukat Hatice Kocaefe'nin, ablasının 5 milyon TL'lik, plastik meyve kasası alacağına istinaden dava açtığı 49 yaşındaki Hakkı Ç. tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Kadın avukatın, firari katil tarafından davayı geri çekmesi için tehdit edildiği öğrenildi. Genç avukatın, ablası ve babası ile birlikte yola doğru yürürken saldırıya uğradığı anlar kameraya yansıdı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29 Nisan 2026 - 11:46
        Bursa'da olay dün akşam üzeri saat 17.00 sıralarında Gürsu ilçesi Ağaköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, çiftçilikle uğraşan emekli elektrik mühendisi Rahmi Kocaefe'nin 4 çocuğundan ikisi olan kızları babalarından devraldıkları meyve yetiştiriciliği işini kısa sürede geliştirdi.

        ŞÜPHELİ BORCUNU ÖDEMEDİ

        Geçtiğimiz yıl aynı köyde bulunan Hakkı Ç.'den (49) 1 milyon liralık meyve alan alan abla Elif Ç. borcu kısa sürede ödeyip kapadı. Buna karşılık Hakkı Ç. de Elif Ç.'den 5 milyon liralık meyve kasası satın aldı ancak bu borcu ödemedi.

        Avukat Hatice Kocaefe, 26 yaşındaydı.
        AVUKAT KIZ KARDEŞ DAVA AÇTI

        Bunun üzerine ailenin avukat olan küçük kızı Hatice Kocaefe, ablası Elif Ç.'den aldığı vekalet ile Hakkı Ç.'ye dava açtı. Eline icra kağıtları ulaşan Hakkı Ç., abla Elif Ç. ile avukat kardeşi Hatice Kocaefe'yi (26) arayarak davayı geri çekmelerini istedi.

        "AYAKLARINDAN VURURUM" TEHDİDİ

        Abla kardeş davayı geri çekmeyi kabul etmedi. Bunun üzerine Hakkı Ç. iki kardeşi ayaklarından vurmakla tehdit etti.

        ARAÇLA TAKİP EDİP ATEŞ AÇTI

        İddiaya göre, dün akşam üzeri bir araçla depo civarında dolaştığı tespit edilen Hakkı Ç., abla kardeş depodan çıkıp yola doğru yürüdükleri sırada aracıyla önlerinde durarak Elif Ç.'nin ayaklarına ateş etti.

        YERE EĞİLDİ GÖĞSÜNDEN VURULDU

        Yere düşmek üzere olan ablasını kucaklamaya çalışan Avukat Hatice Kocaefe'de yere eğildiği sırada göğsüne isabet eden tek kurşunla ağır yaralandı. Olayın zanlısı kaçarken ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri 112 ambulansıyla 2 kız kardeşi hastaneye götürdü.

        GENÇ AVUKAT KURTARILAMADI

        Hatice Kocaefe yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamazken abla Elif Ç.'nin diz kapağının parçalandığı belirtildi.

        Saldırıda Elif Ç.'nin dizinin parçalandığı öğrenildi.
        BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEK

        Hayatını kaybeden Hatice Kocaefe'nin İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini başarıyla bitirdiği Uluslararası Hukuk alanında uzmanlık yaptığı öğrenildi. Hatice Kocaefe'nin cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

        Genç avukatın Odunluk Mahallesi'ndeki Odunluk Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Odunluk Mahalle Mezarlığına defnedileceği belirtildi.

        FİRARİ KATİL ARANIYOR

        Öte yandan olaydan sonra kaçan olayın şüphelisi Hakkı Ç.'nin kullandığı aracın görüntülerine ulaşan jandarma ekiplerinin her yerde şüpheliyi aradığı tahkikatın devam ettiği öğrenildi.

        KANLI SALDIRI KAMERADA

        Abla Elif Ç. ile avukat kardeşi Hatice Kocaefe'nin saldırıya uğrağı olayın görüntüleri de ortaya çıktı.

        Saldırı anına ait görüntülerde iki kız kardeşin babaları ile birlikte depodan çıkıp yola doğru yürüdükleri sırada bir otomobilin önlerinden geçtiği; otomobilin içinden açılan ateş neticesinde abla ve avukat kardeşinin vurulup yere düştükleri görüldü.

        #Bursa
        #Son dakika haberler
