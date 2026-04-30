        Haberler Spor Futbol Suudi Arabistan'da Merih Demiral - Cristiano Ronaldo gerilimi: Madalyayı tribünlere gösterdi!

        Suudi Arabistan'da Merih Demiral - Cristiano Ronaldo gerilimi: Madalyayı tribünlere gösterdi!

        Suudi Arabistan Pro Lig'inde Al Nassr, sahasında Al Ahli'yi 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın son saniyelerinde Kingsley Coman, milli futbolcu Merih Demiral'a çok sert bir müdahalede bulundu. Kırmızı kart çıkmaması üzerine çılgına dönen Demiral, maç sonunda Coman'ın üzerine yürüdü ve eski takım arkadaşı Cristiano Ronaldo ile tartıştı.

        Giriş: 30 Nisan 2026 - 10:04
        Suudi Arabistan'da Merih-Ronaldo gerilimi!

        Suudi Arabistan Ligi'nin 30. haftasında Teknik Direktör Jose Jesus'un çalıştırdığı Al Nassr, Merih Demiral'ın formasını giydiği üçüncü sıradaki Al Ahli'yi konuk etti.

        Al-Awwal Park'ta oynanan müsabakayı ev sahibi Al Nassr, 2-0'lık skorla kazanarak üst üste 20. galibiyetini elde etti. Al Nassr'ın galibiyet gollerini 76. dakikada Portekizli süperstar Cristiano Ronaldo ve 90. dakikada Kingsley Coman kaydetti. Cristiano Ronaldo, kariyerinde 970 gole ulaştı ve bin gollük hedefine bir adım daha yaklaştı.

        MAÇ BİTTİ, ORTALIK KARIŞTI

        Mücadelenin bitiş düdüğüyle birlikte iki takım futbolcuları arasında gerilim yaşandı.

        Al Ahli'de forma giyen milli futbolcumuz Merih Demiral, kendisine maçta çok sert müdahalede bulunan Kingsley Coman'ın bitiş düdüğüyle birlikte üzerine yürüyünce araya görevliler girdi.

        MERİH İSYANINA RONALDO'DAN GÜLEREK CEVAP

        Merih'in o anlarda Juventus'tan eski takım arkada Cristiano Ronaldo'ya kramponlarını göstererek durumu anlatması kameralara yansıdı. Ronaldo ise bu duruma gülere karşılık verdi.

        MADALYASINI GÖSTERDİ

        Al-Nassr futbolcularının Merih Demiral'ı kışkırtan hareketleri sonrası milli futbolcu, Asya Şampiyonlar Ligi madalyasını Al Nassr taraftarlarına gösterdi.

        "AYAĞIMIN DURUMUNA BAKIN!"

        Demiral stadyumdan çıkarken ise basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Ayağımın durumuna bakın! Ayağım kırılacaktı! Herkes Al Nassr'ın şampiyon olması için yardım ediyor. Herkes Al Nassr'ın kupa kazanmasını istiyor. Bu utanç verici. Elhamdülillah, Al Ahli her zaman kimsenin yardımı olmadan kazanıyor." dedi.

        RONALDO: SEZON BİTİNCE KONUŞACAĞIM

        Cristiano Ronaldo ise maç sonu açıklamasında "Pek çok kötü şey görmeye başladım. Sezon bitince konuşacağım. Birçok futbolcu şikayet ediyor. Sosyal medyada hakemler ve lig hakkında paylaşım yapıyorlar. Bu iyi değil. Suudi Arabistan bu vizyonda bir lig değil. Şikayet etmeyi bırakmalıyız. Bizler rol model olmalıyız. Suudi Arabistan Ligi dünyanın en iyi liglerinden biri olmak için rekabet ediyor. Dolayısıyla Avrupa'ya da örnek olmalıyız. Ancak herkes abartılı derecede şikayet etmeye başladı. Şampiyonluğu herkes istiyor ama yaşananlar, işi kaosa götürmeye başladı. Buna bir son vermeliyiz. Lige, futbola zarar vermeyin. Bu futbol, savaş değil." ifadelerini kullandı

        RONALDO'DAN RAKİP TARAFTARA CEVAP

        Maç sonu röportaj veren Ronaldo'ya Al Ahli taraftarları art arda iki Asya Şampiyonlar Ligi şampiyonlukları olduğunu hatırlatınca Portekizli yıldız, "Benim 5 tane Şampiyonlar Ligi kupam var." cevabını verdi.

        MERİH DEMİRAL'DAN PAYLAŞIM!

        Merih Demiral X hesabından madalyasını tribünlere gösterdiği anları paylaşarak, "İlk kez stadyumlarında bir Şampiyonlar Ligi madalyası var" ifadelerine yer verdi.

