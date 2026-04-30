Takma tırnaktan böbrek taşına: ‘Bunu kim, neden alır?’ dedirtiyor! Satılan en garip 12 ünlü eşyası

LADY GAGA’NIN TIRNAĞI

Lady Gaga’nın akrilik tırnağı, 2013 yılında düzenlenen bir açık artırmada yaklaşık 12 bin dolara alıcı buldu. Siyah renkte, altın sim ve boncuklarla süslenmiş bu tırnağın, Gaga’nın manikür sanatçısı Aya Fukuda tarafından özel olarak hazırlandığı belirtildi.

Açık artırma ilanına göre söz konusu tırnak, bir konser sırasında kayboldu ve daha sonra bir ekip üyesi tarafından bulundu. Üstelik tırnağı satın alan kişi, Gaga’nın aynı konserde kayıp tırnağıyla çekilmiş bir fotoğrafını da aldı.

Fotoğraf kaynak: Newspic