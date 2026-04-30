Takma tırnaktan böbrek taşına: ‘Bunu kim, neden alır?’ dedirtiyor! Satılan en garip 12 ünlü eşyası
Kullanılmış bir mendil, bir diş, hatta yarım kalmış bir tost… Ünlülere duyulan hayranlık bazen öyle bir noktaya ulaşıyor ki, en sıradan eşyalar bile büyük ilgi görüyor. Bu ilgi, kimi zaman şaşkınlık yaratan satışlara dönüşüyor. İşte şimdiye kadar satılan en garip 12 ünlü eşyası!
Ünlülere ait eşyaların dudak uçuklatan fiyatlara satılması artık kimseyi şaşırtmıyor. Sahne kostümleri, imzalı gitarlar ya da film aksesuarları zaten paha biçilemez. Ancak bazı parçalar var ki, değerinden çok tuhaflığıyla dikkat çekiyor ve insana ister istemez ‘’Bunu kim, neden alır?’’ dedirtiyor. Kullanılmış bir mendilden böbrek taşına kadar uzanan bu sıra dışı liste, açık artırma dünyasında sınırların ne kadar zorlandığını gözler önüne seriyor.
LADY GAGA’NIN TIRNAĞI
Lady Gaga’nın akrilik tırnağı, 2013 yılında düzenlenen bir açık artırmada yaklaşık 12 bin dolara alıcı buldu. Siyah renkte, altın sim ve boncuklarla süslenmiş bu tırnağın, Gaga’nın manikür sanatçısı Aya Fukuda tarafından özel olarak hazırlandığı belirtildi.
Açık artırma ilanına göre söz konusu tırnak, bir konser sırasında kayboldu ve daha sonra bir ekip üyesi tarafından bulundu. Üstelik tırnağı satın alan kişi, Gaga’nın aynı konserde kayıp tırnağıyla çekilmiş bir fotoğrafını da aldı.
JUSTIN BIEBER’İN BOA YILANI
Justin Bieber, 2011 MTV Video Müzik Ödülleri’ne omzunda taşıdığı Johnson adındaki albino boa yılanı ile katıldı. O dönemde henüz yavru olan yılan, kısa süre sonra bir hayır müzayedesinde satışa çıkarıldı. Katalogdaki açıklamada yılanın 1,2 metreye kadar uzayabileceği ve evcil yılan beslemenin uzun vadeli bir sorumluluk gerektirdiği belirtildi.
Johnson’ı satın alan Michael Kronick, Bieber’ın bir hayvanı sahne aksesuarı gibi kullanmasına tepki gösterdiğini kamuoyuna açıkladı. Bunun üzerine yılan bir hayvanat bahçesine bağışlandı.
JUSTIN TIMBERLAKE’İN BİTMEMİŞ TOSTU
ABD’li oyuncu ve şarkıcı Justin Timberlake, Mart 2000’de New York’taki bir radyo istasyonunda kahvaltı yapıyordu. Kahvaltının ardından DJ, Timberlake’in tostunu yarım bıraktığını fark etti ve alışılmışın dışında bir hamleyle bu tostu satışa çıkardı.
Tost, Wisconsin’de yaşayan 19 yaşındaki Kathy Summers tarafından 1.025 dolara satın alındı. Genç kadın, ürünü dondurarak kurutmayı, ardından mühürleyip saklamayı planladığını açıkladı.
BRITNEY SPEARS’IN HAMİLELİK TESTİ
2005 yılında Britney Spears’a ait olduğu iddia edilen bir gebelik testi kiti açık artırmaya çıkarıldı ve 5.001 dolara satıldı. Satışı düzenleyen radyo istasyonu, testin Spears’ın o dönemki eşi Kevin Federline ile konakladıkları bir otel odasından alındığını öne sürdü.
Elde edilen gelirin hayır kurumlarına aktarılacağı açıklandı. Bu durum, son derece mahrem bir objenin hem ticari hem de hayır amaçlı bir kampanyaya dönüşmesi açısından dikkat çekti.
WILLIAM SHATNER’IN BÖBREK TAŞI
Uzay Yolu (Star Trek) dizisinde canlandırdığı Kaptan Kirk rolüyle tanınan William Shatner, 2006 yılında böbrek taşını satışa çıkardı. Söz konusu taş 25.000 dolara satın alındı. Satıştan elde edilen gelir bir konut yardım kuruluşuna bağışlandı.
İlk teklifin 15.000 dolar olduğu ancak Shatner’ın daha yüksek bir fiyat için pazarlık yaptığı belirtiliyor.
RIHANNA TARAFINDAN KIRILAN IPHONE
2014 yılında oynanan Los Angeles Clippers playoff karşılaşması sırasında yaşanan küçük bir kaza, beklenmedik bir açık artırma hikayesine dönüştü. Rihanna, dönemin Los Angeles Polis Komisyonu Başkanı Steve Soboroff’a ait telefonu selfie çekmeye çalışırken düşürerek kırdı.
Olayın ardından özür dileyen Rihanna, polis memurları ve aileleri için oluşturulan bir yardım fonuna 25 bin dolar bağışladı. Soboroff ise kırılan telefonu, Los Angeles Polis Vakfı yararına satışa çıkardı.
Rihanna’nın imzaladığı ve destek mesajı eklediği iPhone, kısa sürede yoğun ilgi gördü ve açık artırma yaklaşık 56 bin dolara kadar yükseldi.
JOHN LENNON’IN DİŞİ
The Beatles’ın efsane ismi John Lennon’a ait bir diş, 2011 yılında İngiltere’de düzenlenen bir müzayedede 19 bin sterline (yaklaşık 31 bin dolar) alıcı buldu.
Dişin, Lennon’ın eski hizmetçisi Dot Jarlett’in ailesi tarafından uzun yıllar saklandığı ifade edildi. Anlatılanlara göre Lennon, başlangıçta Jarlett’en dişi atmasını istedi. Ancak daha sonra fikrini değiştirerek Beatles hayranı olan kızına vermesini önerdi.
Diş DNA testi yapılamayacak kadar zayıf olsa da, müzayede evi dişin orijinalliğinden emin olduğunu belirtti. Alıcının Kanadalı diş hekimi Michael Zuk olduğu iddia edilse de bu bilgi resmi olarak doğrulanmadı.
RUSSELL CROWE’UN KASIK KORUYUCUSU
2018 yılında Russell Crowe’un Cinderella Man filminde kullandığı kasık koruyucusu, HBO’da yayınlanan Last Week Tonight programı tarafından 7.000 dolara satın alındı.
Program, kasık koruyucusunun yanı sıra Crowe’un çeşitli filmlerde giydiği diğer eşyaları da satın aldı. Bunlar arasında Cinderella Man’den bir şort ve sabahlık, Robin Hood’dan bir kapüşon ve Les Miserables’dan bir yelek bulunuyordu.
SCARLETT JOHANSSON’UN KULLANILMIŞ MENDİLİ
2008 yılında Scarlett Johansson’un katıldığı bir televizyon programında burnunu sildiği mendil, bir müzayedede 80’den fazla teklif aldı ve 5 bin 300 dolara satıldı.
Satıştan elde edilen gelir, bir gıda toplama yardım kuruluşuna bağışlandı. Mendili satın alan kişi ise anonim kalmayı tercih etti.
ELVIS PRESLEY’NİN SAÇI
Ekim 2009’da, Elvis Presley’e ait olduğu belirtilen bir tutam saç, Chicago’da düzenlenen bir açık artırmada 18.300 dolara satıldı. Saçın, 1958’de Elvis’in ABD Ordusu’na katıldığı dönemde kesildiği iddia edildi. Üstelik bu saç, Tankers Fan Kulübü’nün merhum başkanı Gary Pepper tarafından satışa çıkarılan birçok Elvis eşyasından sadece biriydi.
Leslie Hindman Auctioneers adlı firma tarafından gerçekleştirilen müzayedede beklenen 8.000 ila 12.000 dolar aralığının oldukça üzerine çıkıldı. Ürünün gerçekliğini teyit etmek için herhangi bir DNA testi yapmamış olsalar da, ünlülerin saçlarının orijinalliğini doğrulama konusunda uzman olan John Reznikoff tarafından başka yöntemlerle doğrulandığı belirtildi. Alıcının kimliği ise kamuoyuyla paylaşılmadı.
MARILYN MONROE’NUN GÖĞÜS RÖNTGENİ
Sinema dünyasının efsane isimlerinden Marilyn Monroe’nun 3 adet göğüs röntgeni 45 bin dolara alıcı buldu.
RONALD REGAN’DAN ALINAN KANIN ŞİŞESİ
1981 yılında suikaste uğrayan ABD eski Başkanı Ronald Reagan’dan alınan kanın kaldığı şişe, 2012 yılında 3 bin 500 dolara satıldı. Şişe daha sonra tekrar açık artırılmaya çıkarıldı ve 30 bin doları aşan teklifler verildi.
