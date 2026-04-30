Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya ABD Başkanı Trump'tan, NATO müttefikleriyle artan gerilim ortasında Almanya'daki asker sayısını azaltma tehdidi! | Dış Haberler

        ABD Başkanı Trump'tan Almanya'daki asker sayısını azaltma tehdidi

        ABD Başkanı Donald Trump, NATO müttefikleriyle artan gerilim ortasında Almanya'daki asker sayısını azaltma tehdidinde bulundu. Trump'ın bu çıkışı, Almanya Şansölyesi Merz'in Trump'ın ekibinin İran ile yürütülen müzakerelerde "oyuna getirildiğini" ima etmesinin ardından geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30 Nisan 2026 - 07:45 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trump'tan Almanya'daki asker sayısını azaltma tehdidi

        ABD Başkanı Donald Trump, Almanya'da konuşlu Amerikan askerlerinin sayısının azaltılabileceğini açıkladı. Bu açıklama, Almanya Şansölyesi Friedrich Merz'in ABD'nin İran karşısında "küçük düşürüldüğünü" söylemesinden günler sonra geldi.

        Trump, Truth Social platformunda yaptığı paylaşımda, yönetiminin "Almanya'daki asker sayısının olası azaltımını incelediğini ve kısa süre içinde bir karar verileceğini" belirtti.

        Pazartesi günü konuşan Merz ise, İran'la devam eden savaşı sona erdirmek ve Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasını sağlamak amacıyla yürütülen müzakerelerde Trump ekibinin zor durumda kaldığını ifade etti.

        Alman Şansölye, "İranlılar müzakere konusunda son derece becerikli, ya da daha doğrusu, müzakere etmemekte ustalar. Amerikalıları İslamabad'a kadar getirip sonuç almadan geri gönderiyorlar" dedi.

        Donald Trump'tan Friedrich Merz'e tepki
        Donald Trump'tan Friedrich Merz'e tepki

        Merz, Çarşamba günü eleştirilerini yineleyerek, Hürmüz Boğazı'nın kapalı olmasının sonuçlarından Avrupa'nın "zarar gördüğünü" söyledi.

        Trump, geçen hafta ABD'li müzakerecilerin İslamabad'a yapacağı ikinci ziyareti iptal etti. O tarihten bu yana İran'ın nükleer programı ve Hürmüz Boğazı konularındaki görüşmeler çıkmaza girdi.

        Trump, Salı günü Merz'i, "İran'ın nükleer silaha sahip olmasının sorun olmadığını düşündüğü" gerekçesiyle eleştirerek, Şansölye'nin "ne konuştuğunu bilmediğini" söyledi.

        "TRUMP İLE İLİŞKİMİZ HER ZAMANKİ KADAR İYİ"

        Merz ise Çarşamba günü bu sözleri önemsemediğini belirterek Trump'la ilişkilerinin "her zamanki kadar iyi" olduğunu ifade etti. Ancak Trump'ın ABD askerlerini çekme tehdidinin, Washington ile Avrupa'daki geleneksel müttefikleri arasındaki gerilimin arttığı bir dönemde Berlin ve Avrupa genelinde endişe yaratması bekleniyor. Bu süreçte Trump, NATO ittifakından çekilme yönündeki tehditlerini de artırmış durumda.

        Trump, 1 Nisan'da yaptığı açıklamada, Avrupa müttefiklerinin ABD-İsrail'in İran'a karşı yürüttüğü savaşa katılmaması ve ekonomik açıdan kritik önemdeki Hürmüz Boğazı’nın güvenliğini sağlamaya yardımcı olmaması nedeniyle NATO'dan çekilmeyi "kesinlikle değerlendirdiğini" söylemişti.

        ABD'NİN NATO'DAN ÇIKMASI DÜŞÜK İHTİMAL OLARAK GÖRÜLÜYOR

        ABD yönetiminin böyle bir adım atması Avrupa'nın güvenliği açısından yıkıcı sonuçlar doğurabilir. Ancak 2024 yılında çıkarılan ve bir başkanın NATO'dan çekilebilmesi için Senato'da üçte iki çoğunluk ya da Kongre kararı şartı getiren yasa nedeniyle bunun gerçekleşmesi düşük ihtimal olarak görülüyor.

        Guardian'da yer alan habere göre uzmanlar, Beyaz Saray'ın ittifakı zayıflatabilecek ancak tamamen çekilmeye varmayan adımlar atabileceğini belirtiyor. Bu senaryolardan biri de ABD'nin Avrupa'daki askerlerini geri çekmesi olabilir.

        ABD Savunma Bakanlığı’na bağlı veri merkezi verilerine göre, ABD'nin Avrupa'da 68 binden fazla aktif görevde askeri bulunuyor. Almanya, 2024 itibarıyla 35 binden fazla askerle en büyük ABD askeri varlığına ev sahipliği yapıyor; Alman medyasına göre bu sayı yaklaşık 50 bine kadar çıkıyor.

        Trump, görevde bulunduğu her iki dönemde de NATO'yu sık sık eleştirerek, üye ülkeleri savunma harcamalarına yeterince katkı yapmayarak ABD'yi "sömürmekle" suçladı.

        Son dönemdeki adımları, Grönland'ı işgal etme tehdidi ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması konusunda destek vermeyen müttefikleri "korkak" olarak nitelendirmesi, uzmanların bu dönemi "NATO'nun şimdiye kadar karşılaştığı en büyük kriz" olarak tanımlamasına yol açtı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail'den Sumud Filosu'na müdahale
        İsrail'den Sumud Filosu'na müdahale
        Brent petrolün fiyatı 120 doları aştı
        Brent petrolün fiyatı 120 doları aştı
        Meteoroloji saat verip uyardı! 6 bölgede yağış var!
        Meteoroloji saat verip uyardı! 6 bölgede yağış var!
        Emniyet Genel Müdürlüğüne Ali Fidan atandı
        Emniyet Genel Müdürlüğüne Ali Fidan atandı
        "Trump sınıfı" ilk savaş gemisinin maliyeti ne olacak?
        "Trump sınıfı" ilk savaş gemisinin maliyeti ne olacak?
        Otel önünde silahlı saldırı! 2 kadın öldü
        Otel önünde silahlı saldırı! 2 kadın öldü
        Çok konuşulacak kira pazarlığı!
        Çok konuşulacak kira pazarlığı!
        Dev maçta kazanan çıkmadı!
        Dev maçta kazanan çıkmadı!
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        İzmir'de kaza! 3 ölü, 4 yaralı
        İzmir'de kaza! 3 ölü, 4 yaralı
        Tedavi sürecini paylaştı
        Tedavi sürecini paylaştı
        İran Meclis Başkanı: Düşman yeni bir aşamaya girmiştir
        İran Meclis Başkanı: Düşman yeni bir aşamaya girmiştir
        Satılan en garip 12 ünlü eşyası
        Satılan en garip 12 ünlü eşyası
        Galatasaray'dan taraftara açık antrenman!
        Galatasaray'dan taraftara açık antrenman!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Premier Lig devinden Ferdi Kadıoğlu'na kanca!
        Premier Lig devinden Ferdi Kadıoğlu'na kanca!
        Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması
        "Kilom yüzünden zorbalığa uğradım"
        "Kilom yüzünden zorbalığa uğradım"
        İstanbul Havalimanı'nda 4. ana pist bu yıl devreye alınacak
        İstanbul Havalimanı'nda 4. ana pist bu yıl devreye alınacak
        BAE, Körfez'den neden koptu?
        BAE, Körfez'den neden koptu?