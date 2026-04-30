ABD Başkanı Donald Trump, Almanya'da konuşlu Amerikan askerlerinin sayısının azaltılabileceğini açıkladı. Bu açıklama, Almanya Şansölyesi Friedrich Merz'in ABD'nin İran karşısında "küçük düşürüldüğünü" söylemesinden günler sonra geldi.

Trump, Truth Social platformunda yaptığı paylaşımda, yönetiminin "Almanya'daki asker sayısının olası azaltımını incelediğini ve kısa süre içinde bir karar verileceğini" belirtti.

Pazartesi günü konuşan Merz ise, İran'la devam eden savaşı sona erdirmek ve Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasını sağlamak amacıyla yürütülen müzakerelerde Trump ekibinin zor durumda kaldığını ifade etti.

Alman Şansölye, "İranlılar müzakere konusunda son derece becerikli, ya da daha doğrusu, müzakere etmemekte ustalar. Amerikalıları İslamabad'a kadar getirip sonuç almadan geri gönderiyorlar" dedi.

Merz, Çarşamba günü eleştirilerini yineleyerek, Hürmüz Boğazı'nın kapalı olmasının sonuçlarından Avrupa'nın "zarar gördüğünü" söyledi.

Trump, geçen hafta ABD'li müzakerecilerin İslamabad'a yapacağı ikinci ziyareti iptal etti. O tarihten bu yana İran'ın nükleer programı ve Hürmüz Boğazı konularındaki görüşmeler çıkmaza girdi.

Trump, Salı günü Merz'i, "İran'ın nükleer silaha sahip olmasının sorun olmadığını düşündüğü" gerekçesiyle eleştirerek, Şansölye'nin "ne konuştuğunu bilmediğini" söyledi.

"TRUMP İLE İLİŞKİMİZ HER ZAMANKİ KADAR İYİ"

Merz ise Çarşamba günü bu sözleri önemsemediğini belirterek Trump'la ilişkilerinin "her zamanki kadar iyi" olduğunu ifade etti. Ancak Trump'ın ABD askerlerini çekme tehdidinin, Washington ile Avrupa'daki geleneksel müttefikleri arasındaki gerilimin arttığı bir dönemde Berlin ve Avrupa genelinde endişe yaratması bekleniyor. Bu süreçte Trump, NATO ittifakından çekilme yönündeki tehditlerini de artırmış durumda.

Trump, 1 Nisan'da yaptığı açıklamada, Avrupa müttefiklerinin ABD-İsrail'in İran'a karşı yürüttüğü savaşa katılmaması ve ekonomik açıdan kritik önemdeki Hürmüz Boğazı’nın güvenliğini sağlamaya yardımcı olmaması nedeniyle NATO'dan çekilmeyi "kesinlikle değerlendirdiğini" söylemişti.

ABD'NİN NATO'DAN ÇIKMASI DÜŞÜK İHTİMAL OLARAK GÖRÜLÜYOR

ABD yönetiminin böyle bir adım atması Avrupa'nın güvenliği açısından yıkıcı sonuçlar doğurabilir. Ancak 2024 yılında çıkarılan ve bir başkanın NATO'dan çekilebilmesi için Senato'da üçte iki çoğunluk ya da Kongre kararı şartı getiren yasa nedeniyle bunun gerçekleşmesi düşük ihtimal olarak görülüyor.

Guardian'da yer alan habere göre uzmanlar, Beyaz Saray'ın ittifakı zayıflatabilecek ancak tamamen çekilmeye varmayan adımlar atabileceğini belirtiyor. Bu senaryolardan biri de ABD'nin Avrupa'daki askerlerini geri çekmesi olabilir.

ABD Savunma Bakanlığı’na bağlı veri merkezi verilerine göre, ABD'nin Avrupa'da 68 binden fazla aktif görevde askeri bulunuyor. Almanya, 2024 itibarıyla 35 binden fazla askerle en büyük ABD askeri varlığına ev sahipliği yapıyor; Alman medyasına göre bu sayı yaklaşık 50 bine kadar çıkıyor.

Trump, görevde bulunduğu her iki dönemde de NATO'yu sık sık eleştirerek, üye ülkeleri savunma harcamalarına yeterince katkı yapmayarak ABD'yi "sömürmekle" suçladı.

Son dönemdeki adımları, Grönland'ı işgal etme tehdidi ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması konusunda destek vermeyen müttefikleri "korkak" olarak nitelendirmesi, uzmanların bu dönemi "NATO'nun şimdiye kadar karşılaştığı en büyük kriz" olarak tanımlamasına yol açtı.