        Haberler Gündem İzmir'de kaza! Ölü ve yaralılar var

        İzmir'de kaza! Ölü ve yaralılar var

        İzmir'in Bornova ilçesinde freni patlayan tırın karşı şeride geçerek çok sayıda araca çarpması sonucu meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 29 Nisan 2026 - 18:02 Güncelleme:
        İzmir'de kaza! Ölü ve yaralılar var

        ANKA'nın haberine göre kaza; saat 16.21 sıralarında Erzene Mahallesi Topçu Tugayı önünde meydana geldi. Manisa yönünden gelen tır, freninin patlaması sonucu kontrolden çıkarak refüjü aştı ve karşı şeritte seyreden araçlara çarptı. Kazaya aralarında polis aracının da bulunduğu çok sayıda araç karıştı.

        İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk ambulansın olay yerine saat 16.30’da ulaştığı, bölgeye 6 ambulans ile 18 sağlık personelinin görevlendirildiği öğrenildi.

        Kazada 3 kişi yaşamını yitirirken, yaralanan 7 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

        Polis ekiplerinin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Habertürk Manşet - 27 Nisan 2026 Çakarlı Cinayete Müebbet Talebi: Araçta Arbede Yaşandı Mı?)

        Çakarlı cinayete müebbet talebi. Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinin ayrıntıları iddianamede. Alaattin Kadayıfçıoğlu'nda müebbet hapis talebi. Kundakçı ailesi şüpheliler için istenen cezalara ne diyor? İzzet Yıldızhan'a "suçluyu kayırma" suçlaması yöneltildi. Gülistan dosyasında Yılmaz Delen tanık ola...
        İzmir'de kaza! Ölü ve yaralılar var
        İzmir'de kaza! Ölü ve yaralılar var
        MİT paylaştı: 1964 yılına ait çok gizli Humeyni belgesi!
        MİT paylaştı: 1964 yılına ait çok gizli Humeyni belgesi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Havalar tekrar soğuyor, yağış geliyor!
        Havalar tekrar soğuyor, yağış geliyor!
        Montella'dan Dünya Kupası sözleri!
        Montella'dan Dünya Kupası sözleri!
        Özel üniversitede taciz, mobbing ve "Maşallah hocam" dayatması iddiası!
        Özel üniversitede taciz, mobbing ve "Maşallah hocam" dayatması iddiası!
        Çok konuşulacak kira pazarlığı!
        Çok konuşulacak kira pazarlığı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Instagram ve Facebook'a kural ihlali suçlaması
        Instagram ve Facebook'a kural ihlali suçlaması
        Kadın avukatı öldürmüştü! Cinayetin ayrıntıları çıktı!
        Kadın avukatı öldürmüştü! Cinayetin ayrıntıları çıktı!
        Hurda topluyordu... Tam 128 parça... Çöplükten hazine çıktı!
        Hurda topluyordu... Tam 128 parça... Çöplükten hazine çıktı!
        Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması
        Hastane personeli neden serbest kaldı?
        Hastane personeli neden serbest kaldı?
        "Kilom yüzünden zorbalığa uğradım"
        "Kilom yüzünden zorbalığa uğradım"
        "Libya'da enteresan şeyler duyacaksınız"
        "Libya'da enteresan şeyler duyacaksınız"
        "Türkiye'nin kritik minerallerde potansiyeli muazzam"
        "Türkiye'nin kritik minerallerde potansiyeli muazzam"
        F.Bahçe'de başkan adayları netleşiyor!
        F.Bahçe'de başkan adayları netleşiyor!
        İstanbul Havalimanı'nda 4. ana pist bu yıl devreye alınacak
        İstanbul Havalimanı'nda 4. ana pist bu yıl devreye alınacak
        BAE, Körfez'den neden koptu?
        BAE, Körfez'den neden koptu?
        "Kendime araba aldım"
        "Kendime araba aldım"