        Haberler Ekonomi İş-Yaşam İstanbul Havalimanı'nda 4. ana pist bu yıl devreye alınacak

        İstanbul Havalimanı'nda 4. ana pist bu yıl devreye alınacak

        İGA İstanbul Havalimanı CEO'su Selahattin Bilgen, İGA İstanbul Havalimanının kapasitesini artıracak şekilde yatırımların sürdüğünü belirterek, "Bu yılın ikinci yarısında 4. ana pistimizi de devreye almayı planlıyoruz. Bunun yanı sıra yine mevcut terminalimizde 90 milyon olan yolcu kapasitesini 120 milyona çıkaracak yatırımları da paralelde devam ettiriyoruz. Bunlarla birlikte ikinci faz yatırımları dediğimiz yatırımlarımız tamamlandığında İGA İstanbul Havalimanı, 120 milyon yolcu kapasiteli bir havalimanına dönüşmüş olacak" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29 Nisan 2026 - 13:13
        İGA İstanbul Havalimanı CEO'su Selahattin Bilgen, Anadolu Ajansı (AA) Finans Masasında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu

        Geçen 3 aylık sürecin, sadece havacılık açısından değil, küresel anlamda da ciddi sarsıntılar ve değişikliklerin yaşandığı bir dönem olduğuna işaret eden Bilgen, ABD/İsrail ve İran savaşının ciddi etkileri olduğunu söyledi.

        Bilgen, İstanbul Havalimanının küresel ölçekte havacılık merkezi olduğuna işaret ederek, bu nedenle savaşın küresel havacılığa etkisinin İstanbul Havalimanında görüldüğünü dile getirdi.

        İlk çeyrek açısından yıla başlarken yaklaşık yüzde 8lik büyüme hedeflerinin olduğunu belirten Bilgen, şöyle konuştu:

        "Geçtiğimiz yılı 84,5 milyon yolcuyla kapatmıştık. Bu yılın ilk çeyreğini yüzde 5,5lik bir büyümeyle kapattık. Dolayısıyla aslında büyümeye devam ettiğimiz ancak hedeflerimizin bir miktar arkasında kaldığımız bir 3 aylık dönem oldu. Bunda savaşın etkileri yadsınamaz ancak bir yandan da baktığımızda İGA İstanbul Havalimanı ve Türkiye için bölgede güvenli liman algısının öne çıktığı bir dönem olduğunu da görüyoruz. Özellikle kritik dönemlerde bizim havacılıkta divert dediğimiz uçuşların farklı, daha güvenli yerlere yönlendirildiği anlarda İstanbul Havalimanı küresel havacılığın aslında güvendiği nokta oldu. Özellikle Körfez bölgesindeki taşıyıcıların uçaklarını havalimanımıza yönlendirdiğini ve uzun süreli parklandırdığını gördük."

        "AVRUPA'DA ZİRVEDEYİZ"

        Bilgen, özellikle doğu-batı aksındaki uçuşlarda Orta Doğu üzerinden geçmek yerine, Türkiyenin üzerinden geçen uçuşların daha fazla tercih edildiğini söyledi.

        Bilgen, bunun İstanbul Havalimanının küresel ölçekte "güvenli liman" algısını artırdığını vurgulayarak, "Hem artı yönlü hem eksi yönlü etkilerin yaşandığı bir dönemden geçiyoruz. Artık küresel bir oyuncu olarak, küresel anlamdaki havacılıktaki daralmayı etkileyecek unsurlar bizi olumsuz etkilerken, bir yandan da bizim kendi payımızın arttığı, Türkiyenin ve özellikle İstanbulun küresel havacılıkta ön plana çıktığı, bir yandan da diğer rakiplerden pazar payı aldığımız bir dönemden geçiyoruz. Burada da kendimizi pozitif olarak ayrıştırmaya devam edeceğiz." dedi.

        İstanbul Havalimanı yatırımının, yaklaşık 200 milyon yolcuya kadar çıkabilecek bir kapasitenin planlanmasıyla başladığını belirten Bilgen, havacılığın ekonomik ve sosyal olarak çok önemli yansımaları olduğuna dikkati çekti.

        Bilgen, havacılık bağlantı gücündeki yüzde 10luk bir büyümenin, bir ülkenin gayri safi milli hasılasına doğrudan binde 5 nispetinde katma değer yarattığını anlatarak, İGA İstanbul Havalimanının Türkiye ekonomisine doğrudan ve dolaylı katkısının 24,2 milyar dolar seviyesinde hesaplandığını bildirdi.

        Bu etkinin üretim, gelir, istihdam ve bağlantı gücü üzerinden çok boyutlu bir ekonomik değer yarattığını dile getiren Bilgen, şöyle devam etti:

        "Yaptırdığımız bağımsız araştırmalarda da İstanbul Havalimanının doğrudan ve dolaylı olarak Türkiye ekonomisine yüzde 2,5e yaklaşan bir katkı sağladığını görüyoruz. Dolayısıyla bu ekonomik anlamdaki önemli etkilerin yanı sıra bir yandan da ülkemizin ve İstanbulun sunduğu coğrafi konum avantajı da var. Burada da yine özellikle Asya, Afrika ve Avrupanın merkezinde yer almamız, doğu-batı ve kuzey-güney akslı uçuşlarda orta noktada yer alarak aslında ideal bir aktarma merkezi konumunda yer alıyor olmamız, bizi rakiplerimizden ayrıştıran unsurlardan bir diğeri oldu ama bunların en önemli tamamlayıcısı da kapasiteyi doğru zamanda doğru şekilde hizmete sunmak ve en üst seviyede verimli bir şekilde bu hizmeti devam ettirebilmek."

        İstanbul Havalimanında temel havacılık parametreleri olarak bakılan temel performans göstergelerinde Avrupanın zirvesinde yer aldığını belirten Bilgen, bunun da sonuçlara yansıdığını söyledi.

        Bilgen, "Bundan kısa bir süre önce ilk 10da bile yer alamadığımız Avrupada şu anda zirvede yer alıyoruz. 5 yıldır üst üste uçuş sayısında zirvedeydik. Artık yolcu sayısında da zirvede yer alıyoruz. Dolayısıyla bu da günlük rekorlara da yansıyor. Bir günde en fazla yolcu ağırlama rekorunu, 280 bini aşan yolcu sayısıyla İstanbul Havalimanı elinde bulunduruyor. Yine sadece bir günde 1700ü aşan uçuş sayısıyla da tüm zamanların uçuş sayısı rekoru da İstanbul Havalimanında yer alıyor." dedi.

        Selahattin Bilgen, İstanbul Havalimanının önemli artılarından birisinin, çok uzun vadeli bir perspektifle planlanması olduğunu belirtti.

        Bilgen, master planlamayla yolcu sayısı ve uçuş sayılarıyla orantılı olacak şekilde gerekli altyapının planlanması çalışmasının projenin en başında yapıldığına işaret ederek, şunları kaydetti:

        "Biz aslında yolcu sayımız ve uçuş sayılarımız hangi seviyeye geldiğinde, hangi yatırımları devreye almamız, kapasitemizi nereden nereye taşımamız ve ne zaman ne yapmamız gerektiğini ilk baştan bilerek operasyonumuza başladık. Bu da bize çok önemli bir avantaj sağlıyor. Bunu tabii teknolojiyle de birleştiriyoruz. Havalimanının Faz-1 yatırımları kapsamında 3 ana pist, 2 yedek pistle birlikte dünyanın en büyük terminalini hizmete açmıştık ancak 3 pistin aynı anda iniş ve kalkışlarda kullanılıyor olması Avrupada örneği olmayan bir uygulamaydı. Geçtiğimiz yıl bu operasyona da başlayarak hem kapasitenin daha verimli kullanılması hem taksi sürelerinin daha aşağıya indirilmesi hem de hava yolu şirketleri açısından yakıt tasarrufu anlamında önemli bir adım atıldı. Bunu daha genele yayacak uygulamalar aslında sektöre de yine ışık tutuyor."

        İstanbul Havalimanının birinci fazının 90 milyon yolcu kapasitesine göre planlandığını ancak çok kısa sürede 85 milyon yolcuya geldiklerini anlatan Bilgen, bu yıl dışsal faktörlerin olmaması halinde 90 milyon yolcuya yaklaşmayı öngördüklerini bildirdi.

        Bilgen, İstanbul Havalimanının kapasitesini 90 milyondan 120 milyona artıracak şekilde yatırımların sürdüğüne işaret ederek, "4. pist yatırımımız da bunların en önemli unsurlarından bir tanesi. Bu yılın ikinci yarısında 4. ana pistimizi de devreye almayı planlıyoruz. Bunun yanı sıra yine mevcut terminalimizde 90 milyon olan yolcu kapasitesini 120 milyona çıkaracak yatırımları da paralelde devam ettiriyoruz. Bunlarla birlikte ikinci faz yatırımları dediğimiz yatırımlarımız tamamlandığında İGA İstanbul Havalimanı, 120 milyon yolcu kapasiteli bir havalimanına dönüşmüş olacak." ifadelerini kullandı.

