        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: Yol kapatma kavgasında taksiciyi öldürmüştü! Karar çıktı | Tekirdağ haberleri | Son dakika haberleri

        Yol kapatma kavgasında taksiciyi öldürmüştü! Karar çıktı!

        Tekirdağ'da, düğünden sonra caddeye bırakılan sandalyelerin yolu kapatması nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada taksici 42 yaşındaki Özcan Özkan'ın ölümü, oğlu 20 yaşındaki Ada Özkan'ın yaralanmasına neden olan 30 yaşındaki Can Erdoğan, 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29 Nisan 2026 - 11:03 Güncelleme:
        Tekirdağ Çorlu'da taksicilik yapan Özcan Özkan (42), 8 Ağustos 2024 gecesi yanında oğlu Ada Özkan (20) ile kullandığı taksiyle eve giderken Şeyhsinan Mahallesi Mandıracı Caddesi'nde düğünün ardından bırakılan sandalyelerin yolu kapattığını gördü.

        Can Erdoğan, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
        BABA OĞUL BIÇAKLANDILAR

        DHA'daki habere göre baba ile oğlu taksiden inip, sandalyeleri kenara çektiği sırada, bir grupla aralarında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada Özcan Özkan göğsüne, oğlu Ada Özkan da bacağına aldığı bıçak darbeleriyle yaralandı.

        Özcan Özkan, bıçaklı saldırıda hayatını kaybetti.
        YARALI BABASINI TAŞIYIP, TAKSİDE BAYILDI

        Ada Özkan, yaralı halde babası Özcan Özkan'ı taksiye bindirip, hastaneye götürmek için yola çıktı. Ancak Ada Özkan, bir süre kullandığı takside bayıldı. Bu sırada yoldan geçen bir motokurye, taksinin direksiyonundaki kişinin hakaretsiz olduğunu fark edince durumu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        TAKSİSİNDE HAYATINI KATBETTİ

        Olay yerine gelen sağlık ekipleri, takside kanlar içindeki 2 kişiden Özcan Özkan'ın öldüğünü belirledi. Yaralı Ada Özkan, Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

        Olaydan sonra şüphelilerden Can Erdoğan eşi E.E. (32) ve Mert Ö. (20) tutuklandı. Şüphelilerden E.E. ile Mert Ö., bir süre sonra tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

        7 SANIK İÇİN CEZA İSTENDİ

        Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, 1'i tutuklu 7 sanık hakkında hazırladığı iddianamede, Can Erdoğan için 'Silahla basit yaralama ve kasten öldürme' suçundan müebbet hapis ve 8 aydan 18 aya kadar hapis cezası, diğer sanıklar için ise 'Silahla yaralama' suçundan 8 aydan 18 aya kadar hapis istendi.

        HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

        Çorlu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına ölen Özcan Özkan'ın eşi Nazan Özkan, oğlu Ada Özkan, ailenin avukatları ile sanık Can Erdoğan, mahkemeye tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

        ACILI AİLE EN AĞIR CEZAYI İSTEDİ

        Duruşmada ilk söz, olayda yaralanan Ada Özkan'a verildi. Özkan, sanıklardan şikayetçi olduğunu ve en ağır cezanın verilmesini istediğini söyledi. Özkan'ın eşi Nazan Özkan ise "Hakkımı sonuna kadar arayacağım. Olayda kim varsa, her birinden davacı ve şikayetçiyim" diye konuştu.

        Ailenin avukatı Barış İzzet Yüksel, "Bu olay basit bir mahalle kavgası değildir. Düğün bahanesiyle kamuya ait yolu kapatıp buna itiraz eden vatandaşları kalabalıkla, sopalarla, sandalyelerde darbeden, kalbinden bıçaklayan zihniyet ile evine ekmek götürmek için gece gündüz direksiyon sallayan 2 çocuk sahibi bir emekçinin davasıdır. Bıçağı saplayan kadar yanında bulunan, asıl faile yardım eden veya yaralı müteveffaya yardım etmeyi ihmal eden kişiler de asil fail kadar suçludur. Diğer sanıkların da en ağır şekilde cezalandırılması gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

        MÜEBBET HAPİS CEZASI VERİLDİ

        Mahkeme başkanı sanık Can Erdoğan'dan hakkında karar verileceğini söyleyerek son sözlerini söylemesini istedi. Pişman olduğunu söyleyen Erdoğan, taksicinin eşi Nazan Özkan'a başsağlığı dileyip, "Böyle olmasını istemezdim, çok üzgünüm beraatımı talep ediyorum" dedi. Can Erdoğan, Özkan'ı 'Kasten öldürmek' suçundan müebbet, Ada Özkan'ı yaralamaktan 2 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Diğer sanıklardan Mustafa T., 'Suç delillerini gizleme ve yok etme, değiştirme' suçundan 2 yıl 6 ay, Sedat A. ile Burak Ö.'ye ise 2'şer yıl hapis cezası verildi. E.E., 36 bin, Mert B. ile Canpolat Ö. de 30 bin lira para cezası ve 5'er yıl denetimli serbestlik cezasına çarptırıldı.

        F.Bahçe'de başkan adayları netleşiyor!
        "Libya'da enteresan şeyler duyacaksınız"
        Yasin Kol'un derbi notu belli oldu!
        İpotek cinayeti! 9 şüpheli tutuklandı!
        Honda Türkiye'de üretime döndü!
        Trump'tan Netanyahu'ya uyarı
        Kral'dan Trump'a 'Fransızca' şakası
        Emlak satışında zorunlu ödeme sistemi getirildi
        8 yaşındaki Osman'ın cansız bedeni bulundu!
        Çok konuşulacak kira pazarlığı!
        Trump: İran konusunda Charles ile aynı fikirdeyiz
        Üç bölgede sağanak var! Bahar yüzünü gösteriyor!
        Silahlı saldırı: Avukat öldü, kardeşi yaralandı
        Paris'te tarihi gece!
        Gonca Vuslateri'den bakıcı isyanı
        Ölümünden sonra daha çok kazandı
        "Kendime araba aldım"
        Hayalet gemi SS Baychimo'ya ne oldu?
        Ünlü şarkıcı anne oluyor
        Dünyanın en iyi şehirleri belli oldu
