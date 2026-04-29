Yasin Kol'un Galatasaray-Fenerbahçe derbisi notu belli oldu!
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanan dev derbinin hakemi Yasin Kol'a verilen not ortaya çıktı.
Giriş: 29 Nisan 2026 - 10:53 Güncelleme:
Süper Lig'in 31. haftasındaki derbide Galatasaray sahasında Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti.
Mücadeleyi hakem Yasin Kol yönetirken Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) verdiği not da ortaya çıktı.
"ÇOK İYİ/MÜKEMMEL"
Derbiyi yöneten hakem Yasin Kol'a 8.8 puan verilirken; bu puan "Çok iyi/mükemmel" bir yönetim anlamına geliyor.