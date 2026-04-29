Bursa'da silahlı saldırı: Avukat öldü, kardeşi yaralandı

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Gürsu ilçesi Ağaköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, baba ve iki kızının bulunduğu depoya dışarıdan gelen bir araçtan ateş açıldı.

AĞIR YARALANAN AVUKAT KURTARILAMADI

Kurşunların hedefi olan Elif Ç. dizinden vurularak yaralanırken, kız kardeşi avukat Hatice Kocaefe ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. İHA'nın haberine göre; yaralı Elif Ç.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayın alacak-verecek meselesinden kaynaklanan husumet nedeniyle gerçekleştiği öne sürülürken, jandarma ekipleri kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.