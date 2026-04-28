Gülistan Doku soruşturmasında o mesajlar dosyada!
Gülistan Doku soruşturmasında dosyanın kilit ismi ABD'ye kaçak yollarlar giden Umut Altaş'ın tutuklu babası Celal Altaş ile Whatsapp yazışmaları dosyaya girdi. Yazışmalara Celal Altaş'ın telefonunda yapılan incelemeler sonucunda ulaşıldığı öğrenildi
Habertürk TV'den Ceylan Sever'in haberine göre Gülistan Doku soruşturması kapsamında yurtdışında firari olan ve hakkında kırmızı bülten talep edilen Umut Altaş'ın anne ve babası tutuklanmıştı.
KİLİT İSİMLERDEN BİRİYDİ
Vali Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel’in arkadaşı Umut Altaş, dosyadaki kilit isimlerden biri.
BABA OĞULUN DİKKAT ÇEKEN MESAJLARI
Umut Altaş’ın babası Celal Altaş’ın teslim ettiği telefonu üzerinde yapılan incelemelerde oğlu Umut Altaş ile aralarında geçen WhatsApp yazışmalarında dikkat çeken detaylar yer aldı.
"SENİN HABERİN VARDI"
Mesajlarda baba Celal Altaş, oğlu Umut’a, "Senin her şeyden haberin var şerefsiz" dediği görüldü.
"BENİ SEN SUSTURUYORDUN"
Umut Altaş’ın da cevaben, "Bırak rol yapmayı, beni sen susturuyordun" dediği yer aldı.
"SAVCI HANIM'A HER ŞEYİ ANLATIRIM"
Bir başka mesajda ise yine babasına yönelik, “Bugün hesabıma 9000 $ gelmezse Savcı Hanım'ı ararım her şeyi anlatırım” dediği ve Celal Altaş’ın ise "Neyi anlatırsın" diye sorduğu görüldü.