Yangın, saat 00.30 sıralarında Bornova ilçesi Kızılay Mahallesi 513 Sokak’ta bulunan 3 katlı bir apartmanın en üst katında çıktı.

Hasan Girgin (71) ve diyaliz hastası oğlu Uğur Girgin’in (47) yaşadığı son kattaki daireden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürdü.

BABA YAŞAMINI YİTİRDİ, OĞLU ENTÜBE

DHA'nın haberine göre, ekipler tarafından daire içerisinde yapılan incelemelerde Hasan Girgin’in yaşamını yitirdiği belirlendi. Durumu ağır olan diyaliz hastası engelli oğlu Uğur Girgin ise ambulansa Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Uğur Girgin burada entübe edildiği öğrenildi.

Yanan evde olay Yeri İnceleme ekipleri ve savcının incelemelerinin ardından Hasan Girgin’in cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.