        Haberler Gündem 3. Sayfa İzmir'de feci yangın! Baba öldü, oğlu entübe | Son dakika haberleri

        İzmir'de feci yangın! Baba öldü, oğlu entübe edildi

        İzmir Bornova'da bir evde çıkan yangında baba hayatını kaybetti, diyaliz hastası engelli oğlu ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede entübe edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29 Nisan 2026 - 05:09 Güncelleme:
        Feci yangın! Baba öldü, oğlu entübe

        Yangın, saat 00.30 sıralarında Bornova ilçesi Kızılay Mahallesi 513 Sokak’ta bulunan 3 katlı bir apartmanın en üst katında çıktı.

        Hasan Girgin (71) ve diyaliz hastası oğlu Uğur Girgin’in (47) yaşadığı son kattaki daireden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürdü.

        BABA YAŞAMINI YİTİRDİ, OĞLU ENTÜBE

        DHA'nın haberine göre, ekipler tarafından daire içerisinde yapılan incelemelerde Hasan Girgin’in yaşamını yitirdiği belirlendi. Durumu ağır olan diyaliz hastası engelli oğlu Uğur Girgin ise ambulansa Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Uğur Girgin burada entübe edildiği öğrenildi.

        Yanan evde olay Yeri İnceleme ekipleri ve savcının incelemelerinin ardından Hasan Girgin’in cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

