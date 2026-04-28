Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 14.359,55 %-1,61
        DOLAR 45,0531 %0,04
        EURO 52,7869 %-0,06
        GRAM ALTIN 6.623,88 %-2,31
        FAİZ 40,86 %1,14
        GÜMÜŞ GRAM 105,22 %-3,77
        BITCOIN 75.989,00 %-1,27
        GBP/TRY 60,9024 %-0,15
        EUR/USD 1,1711 %-0,09
        BRENT 111,06 %2,61
        ÇEYREK ALTIN 10.830,04 %-2,31
        Madenciler eylemi sonlandırma kararı aldı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 28 Nisan 2026 - 17:53 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Madenciler eylemi sonlandırma kararı aldı

        Bağımsız Maden-İş Sendikası Başkanı Gökay Çakır, yaptığı açıklamada "İşçiler eylemin sonlandırma kararı aldı. Çoğu arkadaşımızın maaşı yattı kalanlar için 15 günlük süre istediler" ifadelerini kullandı.

        Öte yandan İçişleri Bakanlığı, Ankara'da alacaklarının ödenmesi talebiyle eylemlerini sürdüren Doruk Madencilik işçileriyle işveren arasındaki toplantının, tarafların uzlaşmasıyla sonuçlandığını bildirdi.

        İÇİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA

        Ankara'da alacaklarının ödenmesi talebiyle eylemlerini sürdüren Doruk Madencilik işçileri, işverenleriyle İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda bir araya gelmişti.

        İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanlığındaki toplantı tarafların uzlaşmasıyla sonuçlanmıştır. İşçiler, işverenle anlaşarak eylemi noktaladıklarını açıklamışlardır" denildi.

        İŞÇİ VE İŞVEREN BİR ARAYA GELDİ

        Ankara’da bir süredir devam eden maden işçilerinin eylemlerini değerlendirmek amacıyla, işçi ve işveren tarafları arasında bir görüşme gerçekleştirildi.

        İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik’in başkanlığındaki toplantıda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdür Vekili Oğuz Tuncay, Rehberlik ve Teftiş Başkan Vekili Erol Güner, Ankara Vali Yardımcısı Gürsoy Osman Bilgin, Ankara Emniyet Müdürü Engin Dinç, Emniyet Güvenlik Daire Başkanı Emrullah Gölcük, Bağımsız Maden-İş Sendikası Başkanı Gökay Çakır, Yıldızlar SSS Holding CEO’su Ali Vahit Atıcı, Sendika yetkilisi Başaran Aksu, maden işçisi Sinan Koçak, maden işçisi Özcan Gültekin ve Doruk Madencilik Şirketi sahibi Sabahattin Yıldız yer aldı.

        Ayrıntılar gelecek...

