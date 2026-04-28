Madenciler eylemi sonlandırma kararı aldı
Bağımsız Maden-İş Sendikası Başkanı Gökay Çakır, yaptığı açıklamada "İşçiler eylemin sonlandırma kararı aldı. Çoğu arkadaşımızın maaşı yattı kalanlar için 15 günlük süre istediler" ifadelerini kullandı.
Öte yandan İçişleri Bakanlığı, Ankara'da alacaklarının ödenmesi talebiyle eylemlerini sürdüren Doruk Madencilik işçileriyle işveren arasındaki toplantının, tarafların uzlaşmasıyla sonuçlandığını bildirdi.
İÇİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA
Ankara'da alacaklarının ödenmesi talebiyle eylemlerini sürdüren Doruk Madencilik işçileri, işverenleriyle İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda bir araya gelmişti.
İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanlığındaki toplantı tarafların uzlaşmasıyla sonuçlanmıştır. İşçiler, işverenle anlaşarak eylemi noktaladıklarını açıklamışlardır" denildi.
İŞÇİ VE İŞVEREN BİR ARAYA GELDİ
Ankara’da bir süredir devam eden maden işçilerinin eylemlerini değerlendirmek amacıyla, işçi ve işveren tarafları arasında bir görüşme gerçekleştirildi.
İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik’in başkanlığındaki toplantıda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdür Vekili Oğuz Tuncay, Rehberlik ve Teftiş Başkan Vekili Erol Güner, Ankara Vali Yardımcısı Gürsoy Osman Bilgin, Ankara Emniyet Müdürü Engin Dinç, Emniyet Güvenlik Daire Başkanı Emrullah Gölcük, Bağımsız Maden-İş Sendikası Başkanı Gökay Çakır, Yıldızlar SSS Holding CEO’su Ali Vahit Atıcı, Sendika yetkilisi Başaran Aksu, maden işçisi Sinan Koçak, maden işçisi Özcan Gültekin ve Doruk Madencilik Şirketi sahibi Sabahattin Yıldız yer aldı.
