Madenciler eylemi sonlandırma kararı aldı

Bugün Ne Oldu? 28 Nisan 2026'nın haberleri: BAE, OPEC'ten ayrılıyor, TCMB Başkanı Karahan'dan enflasyon açıklaması, FB seçim tarihini açıkladı

Günün öne çıkan haberlerini Helin Genç "Bugün Ne Oldu?"da anlatıyor... BAE, OPEC'TEN AYRILIYORBirleşik Arap Emirlikleri, 1 Mayıs itibariyle petrol ihraç eden ülkeler örgütü yani OPEC'ten ayrılacağını duyurdu. Biliyorsunuz, ABD ve İsrail'in saldırılarıyla başlayan savaşta İran, Hürmüz Boğazı'nı kapatmış ve dünyanın en büyük sorunlarından birisi enerji krizi olmuştu. Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri'nin bu kararının etkilerini takip etmeyi sürdüreceğiz. İDDİA: TRUMP, İRAN'IN TEKLİFİNİ BEĞENMEDİPeki bu krizlere sebep olan çatışmada son durum ne? Bakalım... Ateşkes ve 'dolaylı' müzakereler sürerken, İran'ın, "Hürmüz Boğazı'nı açalım, deniz ablukasını kaldırın, nükleer programımıza dair anlaşmazlıkları daha sonra görüşelim" teklifini ABD Başkanı Trump'ın beğenmediği iddia edildi. TCMB BAŞKANI KARAHAN'DAN ENFLASYON AÇIKLAMASIEkonomi gündeminden önemli bir açıklama var... Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, jeopolitik gelişmelerin de etkisiyle, enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma olması durumunda para politikası duruşunun sıkılaştırılacağını söyledi. GÜLİSTAN DOKU SORUŞTURMASINDA O MESAJLAR DOSYADASon günlerde art arda gelen gelişmeler Gülistan Doku soruşturması için kritik öneme sahip. Kilit isim ABD'ye kaçak yollarla giden Umut Altaş ile tutuklu babası Celal Altaş'ın Whatsapp yazışmaları dosyaya girdi. Mesajlarda baba Celal Altaş'ın oğlu Umut'a, "Senin her şeydenhaberin var" dediği görüldü. ÇAĞLA TUĞALTAY SORUŞTURMASINDA 4 KOMŞU İÇİN FETHİ KABİR TALEBİGülistan Doku soruşturmasında yaşanan gelişmelerle birlikte Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Faili meçhul dosyalar için özel birim kuruldu" açıklamasını yapmıştı, hatırlayacaksınız. Şimdi faili meçhul dosyalar birer birer açılıyor... 26 yıllık Çağla Tuğaltay cinayeti soruşturmasında yeni gelişmeler var. Evinde katladilen 15 yaşındaki Çağla'nın tırnak altında katile ait olduğu düşünülen DNA'nın sahibi tespit edilememişti. Aile, o dönem komşuları olan ve geçmiş yıllarda öldükleri tespit edilen 4 kişi için fethi kabir talebinde bulundu. "DÜNYA SIKINTILI DÖNEMDEN GEÇİYOR"MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin Meclis grup toplantısında konuştu. "Dünya sıkıntılı bir dönemden geçmektedir." diyen Bahçeli, "Ekonomik gerilimler siyasal fay hatları daha da derinleşmekte ve sertleşmektedir. Sınırlar sabit görünse de tehditlerin mahiyeti değişmektedir. Böylesi zamanlarda birbirimize daha sıkı sarılmak tarihi bir tavırdır." ifadelerini kullandı. HALFETİ BELEDİYESİ'NDE 29 TUTUKLAMAŞanlıurfa'da, Halfeti Belediyesi'nin önceki yönetim dönemine ilişkin yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan 46 şüpheliden, aralarında eski kayyum Halfeti Belediye Başkanı ve AK Parti adayı Şeref Albayrak'ın da bulunduğu 29 kişi tutuklandı. FENERBAHÇE SEÇİM TARİHİNİ AÇIKLADIFenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, 6-7 Haziran tarihlerinde Olağanüstü Seçimli Genel Kurul yapılacağını açıkladı. Saran, "Görev süremizin henüz başında yaşanan saha dışı gelişmeler ve oluşan şartlar, o gün farklı bir değerlendirme yapmamızı mümkün kılmamıştı. Sezon boyunca bazı kararları, şampiyonluk yarışımıza zarar vermemesi adına bilinçli şekilde erteledik. Ancak gelinen noktada, bu süreci daha fazla ötelemenin doğru olmayacağı açıktır." dedi.