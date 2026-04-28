        Haberler Dünya Son dakika: ABD Başkanı Trump: İran bize "Çöküş halindeyiz" dedi | Dış Haberler

        Son dakika: ABD Başkanı Trump: İran bize "Çöküş halindeyiz" dedi

        ABD Başkanı Donald Trump, "İran az önce bize 'çöküş aşamasında' olduklarını bildirdi. Liderlik sorunlarını çözmeye çalışırken (ki bence bunu başaracaklar!), bizden Hürmüz Boğazı'nı bir an önce açmamızı istiyorlar" paylaşımında bulundu

        Giriş: 28 Nisan 2026 - 16:40 Güncelleme:
        ABD Başkanı Trump: İran bize "Çöküş halindeyiz" dedi

        ABD Başkanı Donald Trump, kendisine ait Truth Social adlı sosyal medya platformundan bir paylaşımda bulunarak, İran'ın 'az önce' kendisine, "Çöküş halindeyiz" mesajını ilettiğini iddia etti.

        Trump ayrıca İran tarafının ABD'den Hürmüz Boğazı'nı açmasını istediğini de öne sürdü.

        Bilindiği gibi Hürmüz Boğazı İran tarafından kapalı tutuluyor. Başkan Trump'ın bu paylaşımında ABD'nin İran'a uyguladığı deniz ablukasını kastettiği düşünülüyor.

        Trump'ın paylaşımı şöyle:

        "İran az önce bize 'çöküş aşamasında' olduklarını bildirdi. Liderlik sorunlarını çözmeye çalışırken (ki bence bunu başaracaklar!), bizden Hürmüz Boğazı’nı bir an önce açmamızı istiyorlar."

