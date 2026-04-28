        Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri açıklandı! (31. hafta)

        Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!

        Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında lider Galatasaray sahasında Fenerbahçe'yi mağlup ederek en yakın rakibiyle puan farkını bitime 3 hafta kala 7'ye yükseltti. Trabzonspor'un da Konyaspor deplasmanından puansız dönmesiyle sarı-kırmızılıların şampiyonluk ihtimali bir hayli arttı. Futbol veri sitesi Euro Club Index, şampiyonluk tahmininde bulundu ve takımların toplayacağı puanı açıkladı. İşte sıralama...

        Giriş: 28 Nisan 2026 - 10:06 Güncelleme:
        Trendyol Süper Lig'de 31 hafta geride kaldı. 74 puanla zirvede Galatasaray yer alırken, en yakın rakibi Fenerbahçe ise 67 puanla 2. sırada kendine yer buldu. Trabzonspor ise 65 puanla 3. sırada konumlandı.

        Euro Club Index'te Süper Lig'i şampiyon tamamlayacak takım tahmin edilirken; toplayacağı puan da belirlendi.

        İşte futbol veri sitesine göre Süper Lig'de küme düşecek takımlar, şampiyon olacak takım ve puan durumu...

        18- FATİH KARAGÜMRÜK: 24 PUAN

        17- EYÜPSPOR: 28 PUAN

        16- KAYSERİSPOR: 26 PUAN

        15- ANTALYASPOR: 31 PUAN

        14- GENÇLERBİRLİĞİ: 31 PUAN

        13- KASIMPAŞA: 34 PUAN

        12- ALANYASPOR: 39 PUAN

        11- GAZİANTEP FK: 40 PUAN

        10- KOCAELİSPOR: 40 PUAN

        9- ÇAYKUR RİZESPOR: 41 PUAN

        8- KONYASPOR: 41 PUAN

        7- SAMSUNSPOR: 47 PUAN

        6- GÖZTEPE: 54 PUAN

        5- BAŞAKŞEHİR: 55 PUAN

        4- BEŞİKTAŞ: 63 PUAN

        3- TRABZONSPOR: 72 PUAN

        Şampiyonluk şansı: %0.1

        Geçen hafta: %0.3

        2- FENERBAHÇE: 74 PUAN

        Şampiyonluk şansı: %0.1

        Geçen hafta: %7.1

        1- GALATASARAY: 82 PUAN

        Şampiyonluk şansı: %99.8

        Geçen hafta: %92.6

        Halfeti Belediyesi'nde 29 tutuklama
        İddia: İran'ın teklifine Trump'tan ret
        Davet ettiği misafiri demir çubukla öldürdü!
        Karahan'dan 'sıkılaşma' sinyali
        Yer yer sağanak var... Bugün hava nasıl olacak?
        Eşi, 4'üncü çocuğa hamileydi... Kardeş katili!
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        Z kuşağı kullanıyor ama güvenmiyor
        Yalıya metreler kala karaya oturdu!
        F.Bahçe'de Tedesco dönemi sona erdi!
        100 bin konutun sahibi belli oldu
        Korku ve manzara aynı yerde: Derebaşı Virajları
        Nasıl tanıştıklarını anlattı
        Bu ülkede 800'den fazla dil konuşuluyor!
        Hızla kazanılan servet
        'Çocuk' sorularına yanıt
        Bugün hâlâ yaşattığımız 12 Türk geleneği
        Galatasaray, Buruk yönetiminde "Tarih yazıyor"!
        "Şampiyonluğu bıraktılar"
        İnsanlık nereye koşuyor?
