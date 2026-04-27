        Yüzyılın Konut Projesi'nde İstanbul kuraları çekildi

        Yüzyılın Konut Projesi'nde İstanbul kuraları çekildi

        Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan Yüzyılın Sosyal Konut Projesi kapsamında İstanbul'da 100 bin konutun kura çekim işlemleri tamamlandı. Konuyla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan bir açıklama geldi

        Giriş: 27 Nisan 2026 - 18:46 Güncelleme:
        100 bin konutun sahibi belli oldu

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Yüzyılın Konut Projesi kapsamında İstanbul’da 100 bin sosyal konut için kura çekim işlemlerinin tamamlandığını açıkladı. İstanbul ile birlikte projenin kura takvimi tamamlanmış oldu.

        İstanbul'un kura sonuçlarının noter onayının ardından TOKİ'nin sitesinde yayınlanacağını belirten Bakan Kurum sosyal medya hesabından "Yüzyılın Konut Projesi'nde ilk aşama tamam. İstanbul’da 100 bin yuvamızın kuralarını çektik, sahiplerini belirledik. Noter onayı sonrası kesin listeleri toki.gov.tr’den öğrenebilirsiniz. Böylece İstanbul ile birlikte 81 ilimizde tüm kura süreçlerini tamamlamış olduk. Şimdi hızla temelleri atacak, evlerimizi en kısa sürede teslim edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 500 bin ailemizi daha ev sahibi yapacağız. Hayırlı, uğurlu olsun" mesajını paylaştı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Sultangazi'de araçtan çıkan yüksek ses müzik kahvehanenin camını titretti; müşteriler deprem sanıp kaçtı

        Baran AKKAYA-Emin YEŞİL/İSTANBUL,(DHA)- SULTANGAZİ'de sokaktan geçen bir araçtan çıkan yüksek ses, kahvehanenin camlarını titretti. Deprem olduğunu sanan müşteriler panikle dışarı kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

        Gülistan Doku'nun kahreden yeni görüntüleri ortaya çıktı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstihdam alanında ezberler bozuluyor
        İddia: İran'dan ABD'ye yeni 'Hürmüz' teklifi
        Bugün Ne Oldu? 27 Nisan 2026'nın haberleri
        "Belçika ile Türkiye arasındaki ticari ilişkiler çok güçlü"
        Hakan Çalhanoğlu'dan kötü haber!
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        Alman turist otel odasında asılı bulundu!
        "Şampiyonluğu bıraktılar"
        Eski Tunceli Emniyet Müdürü Yılmaz Delen'in ifadesi alındı
        Yapay zekâyı gerçek sandı
        "Beni o çukurdan eşim çıkardı"
        Penaltı var mı, kart doğru mu?
        İnsanlık nereye koşuyor?
        Kökenleri yanlış bilinen dünya lezzetleri!
        "Artık şampiyondur!"
        Motosiklet kulübü başkanı kaza kurbanı!
        Su bozulur mu?
        Kuyumcular Odası'ndan yarı fiyatına altın uyarısı
        Amanos kilidi! Bin 500 yıllık duvar ve çok kritik deprem uyarısı!
