İlker Aksum: Beni o çukurdan eşim çıkardı

2023'te nikâh masasına oturan İlker Aksum ile Dilay Ekmekçioğlu, Lila adını verdikleri kızlarını geçtiğimiz yıl Şubat ayında kucaklarına alarak ilk kez anne ve baba olmanın sevincini yaşamıştı.

Hayatına dair samimi açıklamalarda bulunan Aksum, kariyeri boyunca "mesleki deformasyon" ve ağır depresyon dönemleri geçirdiğini itiraf etti. Aksum, hayatının dönüm noktasının eşi Dilay Ekmekçioğlu ile tanışmak olduğunu söyledi.

"EŞİM BENİ O KARANLIKTAN ALDI"

Eşinin nefes koçu ve antropoloji mezunu olduğunu hatırlatan oyuncu, "Beni gerçekten o çukurdan, o karanlıktan aldı, çekti çevirdi. Ayaklarımın üzerine bastırdı ve bana muhteşem bir evlat verdi" dedi.

Konuk olduğu Yasemin'in Penceresi programında duygusal anlar yaşayan İlker Aksum, gözyaşlarına boğuldu.

"ALLAH BÖYLE İSTEDİ"

Kızı Lila'dan bahsederken sesi titreyen Aksum, geç baba olmanın getirdiği mutluluğu şu sözlerle anlattı: Normalde böyle şeyler yapmam ama geç baba olunca, bir de Dilay olunca mutluluktan ağlıyorsun. Bu bir şans mıdır, kader midir? Allah böyle istedi.