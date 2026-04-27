        Haberler Gündem 3. Sayfa Yol kenarındaki tabelaya çarptı! Motosiklet kulübü başkanı kaza kurbanı! | Son dakika haberleri

        Yol kenarındaki tabelaya çarptı! Motosiklet kulübü başkanı kaza kurbanı!

        Başkentte feci bir kaza meydana geldi. Olayda Enduro Motosiklet Kulübü Başkanı Ertuğrul Hazinedar, motosikletinin yol kenarındaki tabelaya çarptığı kazada yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27 Nisan 2026 - 14:24 Güncelleme:
        Motosiklet kulübü başkanı kaza kurbanı!
        Ankara Enduro Motosiklet Kulübü Başkanı Ertuğrul Hazinedar (53), Bolu’nun Mudurnu ilçesinde motosikletinin yol kenarındaki tabelaya çarptığı kazada yaşamını yitirdi.

        DHA'nın haberine göre kaza, dün Aynalıkaya mevkisinde meydana geldi. Ankara’dan gezi için Mudurnu’ya gelen 20 kişilik motosiklet grubunun dönüş yolculuğunda Ertuğrul Hazinedar’ın kullandığı motosiklet yol kenarındaki tabelaya çarptı.

        HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

        Ankara Enduro Motosiklet Kulübü Başkanı olan Ertuğrul Hazinedar, kazada ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Ertuğrul Hazinedar, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı.

        Hazinedar, bugün ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası memleketi Ordu’da son yolculuğuna uğurlanacak.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Motosikletli tacizci yakalandı: Şeytana uydum

        (DHA) Gece saatlerinde sokakta yürüyen iki üniversite öğrencisine fiziksel tacizde bulunan 22 yaşındaki şüpheli, polis ekiplerinin kamera incelemesiyle tespit edilerek Etiler'de gözaltına alındı. "Alkolün etkisiyle şeytana uydum" dediği öğrenilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

        İddia: İran'dan ABD'ye yeni 'Hürmüz' teklifi
        İddia: İran'dan ABD'ye yeni 'Hürmüz' teklifi
        "Hava kapasitemiz 462 tona yükseldi"
        "Hava kapasitemiz 462 tona yükseldi"
        Iğdır'da 2 kişi ölü bulundu!
        Iğdır'da 2 kişi ölü bulundu!
        Eski Tunceli Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ifadeye çağrıldı
        Eski Tunceli Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ifadeye çağrıldı
        "Belçika ile Türkiye arasındaki ticari ilişkiler çok güçlü"
        "Belçika ile Türkiye arasındaki ticari ilişkiler çok güçlü"
        "Şampiyonluğu bıraktılar"
        "Şampiyonluğu bıraktılar"
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        ABD'li saldırganın notları bulundu: Motivasyonu neydi?
        ABD'li saldırganın notları bulundu: Motivasyonu neydi?
        Penaltı var mı, kart doğru mu?
        Penaltı var mı, kart doğru mu?
        Amanos kilidi! Bin 500 yıllık duvar ve çok kritik deprem uyarısı!
        Amanos kilidi! Bin 500 yıllık duvar ve çok kritik deprem uyarısı!
        Ünlülerin Galatasaray coşkusu
        Ünlülerin Galatasaray coşkusu
        İstanbul'u terk ediyorlar
        İstanbul'u terk ediyorlar
        "Artık şampiyondur!"
        "Artık şampiyondur!"
        Su bozulur mu?
        Su bozulur mu?
        20 yıllık dosya yeniden açıldı
        20 yıllık dosya yeniden açıldı
        Kuyumcular Odası'ndan yarı fiyatına altın uyarısı
        Kuyumcular Odası'ndan yarı fiyatına altın uyarısı
        Kökenleri yanlış bilinen dünya lezzetleri!
        Kökenleri yanlış bilinen dünya lezzetleri!
        Eşya toplama kavgasında arkadaşını öldürdü!
        Eşya toplama kavgasında arkadaşını öldürdü!
        Yale Üniversitesi’nden tam burs! Hedef Aziz Sancar gibi bir bilim insanı olmak
        Yale Üniversitesi’nden tam burs! Hedef Aziz Sancar gibi bir bilim insanı olmak
        27 Nisan – 3 Mayıs haftalık burç yorumları
        27 Nisan – 3 Mayıs haftalık burç yorumları