        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Spor yazarları Galatasaray - Fenerbahçe derbisini değerlendirdi: Artık şampiyondur!

        Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında konuk ettiği Fenerbahçe'yi 3-0 yenerek üst üste 4, toplamda 26. şampiyonluk için büyük bir avantaj yakaladı. Spor yazarları Galatasaray - Fenerbahçe maçını değerlendirdi.

        Giriş: 27 Nisan 2026 - 11:07 Güncelleme:
        1

        "TORREIRA-LEMINA MASADAKİ ÇAYIMI DA ÇALDI"

        Uğur Meleke: Büyük turnuvaların-dev maçların kaderini genelde orta sahalar belirler. Orta sahayı ele geçiren bu maçları kazanır çoğunlukla. Dün Galatasaray orta sahasında öyle bir Torreira-Lemina performansı izledik ki, her boşluğa koştular, her döneni topladılar, her sahipsiz topu çaldılar. Torreira ikinci yarının ilk bölümünde vitesi öyle bir seviyeye çıkardı ki, öyle çok top çaldı ki, bir ara önümdeki çayı da çalmış olabilir diye geçirdim içimden! (Hürriyet)

        2

        "GALATASARAY GÜÇ VE OYUN FARKIYLA"

        Güntekin Onay: Açık ve bir şekilde vurgulamak gerekirse Galatasaray, hem mental, hem teknik hem de fiziksel olarak üstün olan ve kazanmayı hak eden taraftı. Victor Osimhen olağanüstü eforla oynadı ve zor bir gole imza attı. Lucas Torreira ve Mario Lemina orta alanda kusursuza yakın bir futbol oynadılar. Barış Alper Yılmaz, Leroy Sane ve Yunus Akgün de son derece etkiliydiler. (Hürriyet)

        3

        "GALATASARAY KAZANMAYI HAK ETTİ"

        Osman Şenher: Bu derbinin tartışılacak hiçbir yanı yok. Okan Buruk ve talebeleri Fenerbahçe’den daha iyi hazırlanmışlar. Oynanan futbola bakıyoruz; 12.dakikada Talisca’nın kaçırdığı penaltıdan sonra maç tamamen Galatasaray’a döndü. Osimhen’e ayrı bir paragraf açmak istiyorum. Bu çocuk çok özel bir futbolcu. Rakip kim olursa olsun, defansı kötü hırpalıyor, tutulması imkansız bir futbolcu. Sakatlıklardan dolayı bu sezon 15 maç oynamadı, demek ki tüm maçlarda oynamış olsa Cim Bom haftalar önce şampiyonluğunu ilan edecekti. Sonuçta derbide sinirlerine hakim olan takım ev sahibi ekipti. Sarı-lacivertliler daha çok hırs yapmış; bu da sahaya yansıdı. Kaleci Ederson bu yüzden kırmızı kart gördü. (Milliyet)

        4

        "ARTIK ŞAMPİYONDUR"

        ÖMER ÜRÜNDÜL: "Artık Galatasaray şampiyondur. Takımı da herkesin eleştirdiği Okan Buruk'u da 4. kez bu başarıyı elde ettiği için kutluyorum. Galatasaray cephesinden maça baktığımda, sahanın yıldızı Sane'ydi. Torreira-Lemina her zamanki gibi preste başarılıydı. Torreira bir de gol attı. Takımın en önemli, oyuncusu Osimhen ciddi maç eksikliğine ve fizik kaybına rağmen yine de kilidi açan isim oldu. Okan Buruk'un en önemli taktik stratejisi Fenerbahçe'nin de bu konudaki rahatsızlığını bildiğinden gol şansını öncelikle duran toplara bağlamıştı. Kornerler ve taçlar... Zaten ilk gol böyle geldi." [Sabah]

        5

        "GALATASARAY 4. ŞAMPİYONLUĞA GİDİYOR"

        İbrahim Yıldız: Galatasaray, maçı hakkıyla kazandı. Bundan sonra çok önemli bir kayıp olmazsa şampiyonluk kesin gibi. Süper Lig’in en iyi orta saha ve forvetine sahip olan Sarı-Kırmızılı takım, rakipleri bu anlayışla giderse şampiyonluk serisini sürdürebilir. Bu tür maçların en önemli ayrıntısı, kadroda bulunan yerli oyuncu sayısıdır. Yabancıların motivasyonu tarihsel rekabete yetmiyor. Osimhen ile Torreira’yı ayırmak gerekir. Uğurcan, Yunus, Barış, Abdülkerim, Eren, İlkay Gündoğan, Kaan Ayhan, Günay Galatasaray kadrosunun yerli oyuncuları. Çoğu Milli. Fenerbahçe’de ise, ilk 11’de bir tek Kerem var. İsmail, Mert, Cağlar, Mert Günok, Levent, Oğuz çoğunlukla yedek kulübesindeler. İki takım arasındaki en büyük fark yerli oyuncu sayısıdır bence. (Habertürk)

        6

        "LİG BİTTİ"

        AHMET ÇAKAR: "Dün gece lig bitti... Belki de iki Brezilyalı, mecazi anlamda Fenerbahçe'yi sattılar… Oyuna Fenerbahçe çok iyi başlamıştı, üstelik bu anda penaltı da kazandılar ama Talisca bazı diğer maçlarda yaptığı gibi penaltıyı kaçırdı. Ondan sonra devran döndü. Karşılaşma boyunca Fenerbahçe hiç çıkamadı ve devre biterken de Osimhen'in diziyle attığı golle Galatasaray öne geçti. İkinci yarı yine aynı senaryo… Oynamaya çalışan Galatasaray, iki pas yapamayan, kaleye gidemeyen, ileride top tutamayan bir Fenerbahçe... Bu arada Yunus takımına bir penaltı kazandırdı ve Barış Alper belki de maçı bitiren golü attı. Çünkü bu penaltıda da Ederson adeta hakeme "Gel beni at" der gibiydi. Maçın sonuna doğru kaleci Mert elindeki topu kaçırdı, Torreira da tamamlayıverdi. Söyleyecek çok şey var… Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki güç farkını ilk 10 dakika hariç çok net gördük." [Sabah]

        7

        "ŞAMPİYONLUK KUPASINI KUCAKLADI"

        LEVENT TÜZEMEN: "İyiler her zaman kazanır! Fenerbahçe, maç öncesi her türlü algı operasyonunu yaptı. Özellikle Osimhen'in koluna takılan aparatla ilgili itirazları komikti ama amaç, Nijeryalı yıldızın sinirlerine dokunmaktı. Zaten MHK, Yasin Kol'u atayarak derbinin sinir uçlarına dokundu. Ama korkunun ecele faydası yok! O Osimhen, tarihe geçen çok özel bir gol attı, kafasında yumuşattığı topu diziyle ağlara bıraktı. Gergin, hakem hatalarının bol olduğu derbiyi kazanan Galatasaray şampiyonluk kupasını bence kucakladı. Galatasaraylılar, "Fenerbahçe'yi yenelim şampiyon olalım" diyorlardı. Okan Buruk ve öğrencileri, bunu yerine getirdi." [Sabah]

        8
        9
        Eski Tunceli Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ifadeye çağrıldı
        ABD'li saldırganın notları bulundu: Motivasyonu neydi?
        Amanos kilidi! Bin 500 yıllık duvar ve çok kritik deprem uyarısı!
        Penaltı var mı, kart doğru mu?
        Eşya toplama kavgasında arkadaşını öldürdü!
        Yale Üniversitesi’nden tam burs! Hedef Aziz Sancar gibi bir bilim insanı olmak
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        Kolezyum’da Troya rüzgarı! 50 eser ilk kez sergileniyor
        Aslantepe'de Galatasaray bayramı!
        Ünlülerin Galatasaray coşkusu
        Otomobilin çarptığı motosiklet durağa daldı! Can kaybı var!
        İstanbul'u terk ediyorlar
        Kuyumcular Odası'ndan yarı fiyatına altın uyarısı
        Kökenleri yanlış bilinen dünya lezzetleri!
        Galatasaray'dan art arda göndermeler!
        Su bozulur mu?
        Kapaklar açıldı, boş evler su altında
        "Ben pedofili değilim"
        Formula 1 sadece bir yarış değil
        27 Nisan – 3 Mayıs haftalık burç yorumları
