Spor yazarları Galatasaray - Fenerbahçe derbisini değerlendirdi: Artık şampiyondur!

"LİG BİTTİ"

AHMET ÇAKAR: "Dün gece lig bitti... Belki de iki Brezilyalı, mecazi anlamda Fenerbahçe'yi sattılar… Oyuna Fenerbahçe çok iyi başlamıştı, üstelik bu anda penaltı da kazandılar ama Talisca bazı diğer maçlarda yaptığı gibi penaltıyı kaçırdı. Ondan sonra devran döndü. Karşılaşma boyunca Fenerbahçe hiç çıkamadı ve devre biterken de Osimhen'in diziyle attığı golle Galatasaray öne geçti. İkinci yarı yine aynı senaryo… Oynamaya çalışan Galatasaray, iki pas yapamayan, kaleye gidemeyen, ileride top tutamayan bir Fenerbahçe... Bu arada Yunus takımına bir penaltı kazandırdı ve Barış Alper belki de maçı bitiren golü attı. Çünkü bu penaltıda da Ederson adeta hakeme "Gel beni at" der gibiydi. Maçın sonuna doğru kaleci Mert elindeki topu kaçırdı, Torreira da tamamlayıverdi. Söyleyecek çok şey var… Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki güç farkını ilk 10 dakika hariç çok net gördük." [Sabah]