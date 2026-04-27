        Haberler Gündem Güncel Diyarbakır haberleri: Baraj kapakları açıldı, boşaltılan 10 ev su altında kaldı | Son dakika haberleri

        Baraj kapakları açıldı, boşaltılan 10 ev su altında kaldı

        Diyarbakır'da su seviyesi yükselen Ambar Barajı'nın kapaklarının açılmasıyla, daha önce boşaltılan 10 ev sular altında kaldı

        Giriş: 27 Nisan 2026 - 10:22 Güncelleme:
        Kapaklar açıldı, boş evler su altında

        Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde etkili olan yağışlar sonrası su seviyesi yükselen Ambar Barajı’nın kapaklarının açılmasıyla su, kırsal Şerifoğulları Mahallesi'ne ulaştı. Daha önce boşaltılan ve su altında kalan 10 ev, dronla görüntülendi.

        DHA'nın haberine göre Kocaköy ilçesinde geçen günlerde etkili olan yağışların ardından Ambar Barajı’nda su seviyesi yükseldi.

        Baraj kapaklarının açılmasıyla gelen su, ilçeye 15 kilometre uzaklıktaki 45 hane ve 161 nüfuslu kırsal Şerifoğulları Mahallesi’ne ulaştı.

        Daha önce boşaltılan 10 ev su altında kaldı. Su altındaki evler, dronla görüntülendi.

        "KEŞİF OLACAĞI İÇİN MALZEMELER DE SUYUN ALTINDA KALDI"

        Mahallede yaşayan Mahmut Aksoy (40), su altında kalan bazı evlerin mahkemelik olduğunu belirterek, "Baraj yapıldıktan sonra birkaç defa uyarı yaptılar. Ramazan Bayramı'na denk geldi. Bu sene yağışlar da çok oldu. İnsanlar zar zor temel ihtiyaçlarını aldı. Eşyaları, çatıları kaldı. Toplam 10 ev suyun altında kaldı. Bazı evler mahkemelik olduğu için daha parasını almadılar. Parasını vermiş olsalardı en azından çatıları falan alırdık. Keşif olacağı için malzemeler de suyun altında kaldı" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Mezar taşı gerginliği

        Konya'da CHP Konya İl Teşkilatı'nda 'mezar taşlı' gerginlik

        Eski Tunceli Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ifadeye çağrıldı
        Eski Tunceli Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ifadeye çağrıldı
        ABD'li saldırganın notları bulundu: Motivasyonu neydi?
        ABD'li saldırganın notları bulundu: Motivasyonu neydi?
        Amanos kilidi! Bin 500 yıllık duvar ve çok kritik deprem uyarısı!
        Amanos kilidi! Bin 500 yıllık duvar ve çok kritik deprem uyarısı!
        "Ben pedofili değilim"
        "Ben pedofili değilim"
        Aslantepe'de Galatasaray bayramı!
        Aslantepe'de Galatasaray bayramı!
        Eşya toplama kavgasında arkadaşını öldürdü!
        Eşya toplama kavgasında arkadaşını öldürdü!
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        Ünlülerin Galatasaray coşkusu
        Ünlülerin Galatasaray coşkusu
        Otomobilin çarptığı motosiklet durağa daldı! Can kaybı var!
        Otomobilin çarptığı motosiklet durağa daldı! Can kaybı var!
        Kuyumcular Odası'ndan yarı fiyatına altın uyarısı
        Kuyumcular Odası'ndan yarı fiyatına altın uyarısı
        İstanbul'u terk ediyorlar
        İstanbul'u terk ediyorlar
        5 bölgeye sağanak yağmur uyarısı
        5 bölgeye sağanak yağmur uyarısı
        Su bozulur mu?
        Su bozulur mu?
        Galatasaray'dan art arda göndermeler!
        Galatasaray'dan art arda göndermeler!
        Kökenleri yanlış bilinen dünya lezzetleri!
        Kökenleri yanlış bilinen dünya lezzetleri!
        Formula 1 sadece bir yarış değil
        Formula 1 sadece bir yarış değil
        27 Nisan – 3 Mayıs haftalık burç yorumları
        27 Nisan – 3 Mayıs haftalık burç yorumları
        Bursaspor kupasına kavuştu
        Bursaspor kupasına kavuştu
        Dev derbide kazanan G.Saray!
        Dev derbide kazanan G.Saray!
        Bilim onayladı! Kahve hem hafızayı hem ruh halini iyileştiriyor
        Bilim onayladı! Kahve hem hafızayı hem ruh halini iyileştiriyor