        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Denizli'de düğün sonrası eşya toplama kavgasında arkadaşını öldürdü! | Son dakika haberleri

        Denizli'de düğün sonrası eşya toplama kavgasında arkadaşını öldürdü!

        Denizli'de düğün sonrası eşya toplama meselesi nedeniyle bıçaklı kavga çıktı. Kavgada birbirini yaralayan iki kişiden durumu ağır olan Ahmet Karaca, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası gözaltına alınan Ramazan Ülgen çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27 Nisan 2026 - 09:38 Güncelleme:
        Eşya toplama kavgasında arkadaşını öldürdü!
        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, sokakta yapılan düğün sonrası eşya toplama nedeniyle çıkan kavgada Ahmet Karaca (20) ve Ramazan Ülgen birbirini bıçakla yaraladı. Durumu ağır olan Karaca kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, tedavisinin ardından gözaltına alınan Ülgen tutuklandı.

        ARALARINDA TARTIŞMA ÇIKTI

        DHA'daki habere göre olay; saat 02.00 sıralarında Denizli'nin Pamukkale ilçesinde meydana geldi. Alkollü olduğu öğrenilen Ramazan Ülgen ile Ahmet Karaca arasında sokakta yapılan düğün sonrası eşya toplama yüzünden tartışma çıktı.

        İKİLİ BİRBİRİNİ YAKALADI

        Tartışma kavgaya dönüştü. Bıçakların kullanıldığı kavgada Karaca ve Ülgen birbirini yaralandı.

        EKİPLER SEVK EDİLDİ

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        HASTANEYE KALDIRILDILAR

        Karnından yaralanan Karaca Denizli Devlet Hastanesi'ne, elinden hafif yaralanan Ülgen ise Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.

        TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Yaralılardan durumu ağır olan Karaca, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

        GÖZALTINA ALINDI

        Ramazan Ülgen ise hastanedeki tedavisinin tamamlanmasından sonra polis tarafından gözaltına alındı.

        ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI

        Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ülgen, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

