Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, sokakta yapılan düğün sonrası eşya toplama nedeniyle çıkan kavgada Ahmet Karaca (20) ve Ramazan Ülgen birbirini bıçakla yaraladı. Durumu ağır olan Karaca kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, tedavisinin ardından gözaltına alınan Ülgen tutuklandı.

ARALARINDA TARTIŞMA ÇIKTI

DHA'daki habere göre olay; saat 02.00 sıralarında Denizli'nin Pamukkale ilçesinde meydana geldi. Alkollü olduğu öğrenilen Ramazan Ülgen ile Ahmet Karaca arasında sokakta yapılan düğün sonrası eşya toplama yüzünden tartışma çıktı.

İKİLİ BİRBİRİNİ YAKALADI

Tartışma kavgaya dönüştü. Bıçakların kullanıldığı kavgada Karaca ve Ülgen birbirini yaralandı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Karnından yaralanan Karaca Denizli Devlet Hastanesi'ne, elinden hafif yaralanan Ülgen ise Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Yaralılardan durumu ağır olan Karaca, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

GÖZALTINA ALINDI

Ramazan Ülgen ise hastanedeki tedavisinin tamamlanmasından sonra polis tarafından gözaltına alındı.

ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ülgen, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.