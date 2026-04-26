        Haberler BBC Diğer Trump'ın katıldığı yemekteki silahlı saldırı şüphelisi kim?

        Trump'ın katıldığı yemekteki silahlı saldırı şüphelisi kim?

        ABD Başkanı Donald Trump ve First Lady Melania Trump'ın da katıldığı Beyaz Saray Muhabirleri yemeğinde silahlı saldırı gerçekleşti. ABD Gizli Servisi, saldırıda kimsenin yaralanmadığını doğruladı ve bir kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Şüphelinin 31 yaşındaki Cole Tomas Allen olduğu bildirildi.

        Kaynak
        BBC
        Giriş: 26 Nisan 2026 - 16:27 Güncelleme:
        Trump, Washington Hilton otelinin zemininde çıplak üstü görünen şüpheliyi gösterdiği anlaşılan bu fotoğrafı paylaştı. @REALDONALD TRUMP / TRUTHSOCIAL

        Trump, Washington Hilton otelinin zemininde elleri arkadan bağlı bir kişinin fotoğrafını paylaşarak şüpheli olduğunu yazdı.

        ABD Başkanı Donald Trump ve First Lady Melania Trump'ın da katıldığı 25 Nisan akşamı düzenlenen Beyaz Saray Muhabirleri yemeğinde silahlı saldırı gerçekleşti. ABD Gizli Servisi, saldırıda kimsenin yaralanmadığını doğruladı ve bir kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

        Şüphelinin 31 yaşındaki Cole Tomas Allen olduğu bildirildi.

        Donald Trump sosyal medyada Allen'in otelde yakalanmış, elleri arkadan bağlı yerde yatarken bir fotoğrafını paylaştı.

        ABD medyası, kolluk kuvvetleri kaynaklarına atıfla şüphelinin California'nın Torrance kentinden olduğunu bildirdi.

        BBC'nin yayın ortağı CBS'e konuşan iki kaynağa göre, Allen kolluk kuvvetlerine Trump yönetimi yetkililerine ateş etmek istediğini söyledi.

        Washington DC geçici polis şefi Jeffery Carroll, düzenlediği basın toplantısında şüphelinin "bir av tüfeği, bir tabanca ve birden fazla bıçakla" bulunduğunu ifade etti.

        Trump tarafından paylaşılan güvenlik kamerası görüntülerinde, bir kişinin güvenlik görevlilerinin yanından hızla geçtiği, görevlilerin onu takip ettiği görülüyor.

        Gece geç saatlerde düzenlenen basın toplantısında polis, güvenlik görevlileri ile şüphelinin karşılıklı ateş açtığını söyledi.

        Jeffery Carroll, şüpheliye kurşun isabet etmediğini ancak değerlendirme için hastaneye götürüldüğünü söyledi.

        Şüphelinin otelde konaklayan biri olduğu ifade edildi.

        Polis şefi, "Tek başına hareket eden bir kişi olduğu görülüyor" dedi.

        Daha sonra, FBI ajanları ve polisin, şüpheli saldırganla bağlantılı olduğuna inanılan California'daki bir adreste arama yaptığını gösteren fotoğraflar yayımlandı.

        Kolluk kuvvetlerinden iki kaynak, Allen'ın Torrance'ta C2 Education adlı bir özel ders firmasında çalıştığını doğruladı.

        CBS'in haberine göre, Allen Aralık 2024'te şirketten "ayın öğretmeni" ödülü aldı.

        Şirket bünyesinde hâlâ çalışıp çalışmadığı netlik kazanmadı.

        CBS, California Institute of Technology'nin (Caltech) Allen'ın 2017 yılında üniversitelerinden mezun olduğunu doğruladığını, ancak daha fazla ayrıntı paylaşmadığını bildirdi.

        Washington savcısı Jeanine Pirro, şüphelinin şiddet içeren bir suç sırasında ateşli silah kullanmak ve tehlikeli silah kullanarak federal görevlilere saldırıda bulunmak suçlamalarıyla iki ayrı suçlamayla karşı karşıya olduğunu söyledi.

        Pirro, Allen'ın pazartesi günü federal mahkemede resmen suçlanacağını ekledi.

        Alev Karagöz 26 yaşındaydı... İntihar demişlerdi... Fail yine en yakını!

        Afyonkarahisar'da, geçen yıl silahla vurulmuş halde bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 26 yaşındaki Alev Karagöz'ün intihar ettiği iddia edilmişti. Dosyayı yeniden açan JASAT timi genç kadının intihar etmediğini, cinayete kurban gittiğini ortaya çıkardı. (İHA)

