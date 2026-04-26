        Son dakia haberi: Prof. Dr. Naci Görür'den Bingöl'deki depremle ilgili paylaşım | Son dakika haberleri

        Prof. Dr. Naci Görür'den Bingöl'deki depremle ilgili paylaşım

        Bingöl'de bu sabah meydana gelen depremle ilgili yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür paylaşımda bulundu. Görür, "Güzgülü, Yedisu-Bingöl'de 4,3 sığ bir deprem oldu. Çok tehlikeli ve deprem beklediğimiz yer. Ya büyük bir depremi tetikleyebilir, ya da gerilmeyi artırır. Allah'tan hayırlısı." ifadelerini kullandı

        Habertürk
        Giriş: 26 Nisan 2026 - 10:28
        Prof. Dr. Naci Görür'den Bingöl'deki depremle ilgili paylaşım
        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Bingöl'ün Yedisu ilçesinde saat 08.01'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

        "ÇOK TEHLİKELİ VE DEPREM BEKLEDİĞİMİZ YER"

        Depremle ilgili yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür paylaşımda bulundu. Görür, "Güzgülü, Yedisu-Bingöl’de 4,3 sığ bir deprem oldu. Çok tehlikeli ve deprem beklediğimiz yer. Ya büyük bir depremi tetikleyebilir, ya da gerilmeyi artırır. Allah’tan hayırlısı." ifadelerini kullandı.

        Fotoğraf: DHA

        Bingöl’de 4.4 büyüklüğünde deprem
        Bingöl’de 4.4 büyüklüğünde deprem
        ÖNERİLEN VİDEO

        Sızan sürücüyü uyandırmak için aracı beşik gibi salladılar

        Antalya'da park halindeki araçta sızan bir sürücüyü uyandırmak için ekipler cama vursa da seslense de uyandıramadı. Otomobili beşik gibi sallayan ekipler, derin uykunun devam etmesi üzerine camı kırıp kapıyı açarak sürücüyü uyandırabildi.

        #bingöl deprem
        #son dakika
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump'ın katıldığı yemekte silah sesleri!
        Trump'ın katıldığı yemekte silah sesleri!
        Trump'ın katıldığı yemek nasıl kaosa dönüştü?
        Trump'ın katıldığı yemek nasıl kaosa dönüştü?
        Sahile vuran kesik baş! Tüyler ürperten kadın cinayeti!
        Sahile vuran kesik baş! Tüyler ürperten kadın cinayeti!
        Kuzeyde ve batıda güneş, diğer bölgelerde yağış var!
        Kuzeyde ve batıda güneş, diğer bölgelerde yağış var!
        Toplumsal fenomene dönüştü
        Toplumsal fenomene dönüştü
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        Trabzon'da ring savaş alanına döndü
        Trabzon'da ring savaş alanına döndü
        Dünyanın en küçük 10 ülkesi
        Dünyanın en küçük 10 ülkesi
        Kayanın tepesine tırmandı
        Kayanın tepesine tırmandı
        Madeni paraların kenarları neden tırtıklı?
        Madeni paraların kenarları neden tırtıklı?
        'Sorun yok' paylaşımı
        'Sorun yok' paylaşımı
        ABD-İran görüşmesi gerçekleşmedi
        ABD-İran görüşmesi gerçekleşmedi
        İstanbul'da 100 bin konut sahibini buluyor
        İstanbul'da 100 bin konut sahibini buluyor
        İran: Füze gücünün önemli bir kısmı kullanılmadı
        İran: Füze gücünün önemli bir kısmı kullanılmadı
        "Derbinin şifresini orta sahalar belirleyecek"
        "Derbinin şifresini orta sahalar belirleyecek"
        Düğün cenazeye döndü! Ölü bulundular
        Düğün cenazeye döndü! Ölü bulundular
        Sezonun en kritik 90 dakikası!
        Sezonun en kritik 90 dakikası!
        Avrupa'da her 4 üniversiteden biri kan kaybediyor! Akademik başarı tek başına yetmiyor
        Avrupa'da her 4 üniversiteden biri kan kaybediyor! Akademik başarı tek başına yetmiyor
        Aslantepe'de F.Bahçe üstün!
        Aslantepe'de F.Bahçe üstün!
        TUR 2026 heyecanı Çeşme'de başlıyor!
        TUR 2026 heyecanı Çeşme'de başlıyor!