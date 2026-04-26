Trump'ın katıldığı yemekte silah sesleri!

ABD Başkanı Donald Trump'ın katıldığı Beyaz Saray Muhabirleri Derneğinin düzenlediği program sırasında silah sesleri duyuldu. ABD Başkanı Trump, Gizli servis tarafından salondan çıkarıldı. Saldırıyı gerçekleştiren kişinin yakalandığı öğrenildi.

TRUMP'TAN AÇIKLAMA

Olayın ardından ABD Başkanı Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada saldırganın yakalandığını açıkladı. Trump şu ifadeleri kullandı: "Gizli Servis ve emniyet güçleri harika bir iş çıkardı. Hızlı ve cesurca hareket ettiler. Saldırgan yakalandı ve ben 'şov devam etsin' tavsiyesinde bulundum, ancak tamamen emniyet güçlerinin yönlendirmesine uyacağız. Kısa süre içinde bir karar verecekler. Bu karar ne olursa olsun, bu akşam planlanandan çok farklı olacak ve bunu en baştan yeniden yapmak zorunda kalacağız."

Geleneksel olarak her yıl düzenlenen etkinlik, Trump'ın Başkan olarak katıldığı ilk Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeği olacaktı. Sesler tam da Trump'ın konuşmasına dakikalar kala duyuldu.

TRUMP BEYAZ SARAY'DA KONUŞMA YAPACAK

Kısa süreli yaşanan paniğin ardından programın devam edeceği anonsu yapıldı. Trump'ın, söz konusu olaya rağmen salona dönüp konuşmasını yapabileceği belirtiliyor.

45 YIL SONRA AYNI OTEL

Olayın meydana geldiği binanın, eski ABD Başkanı Ronald Reagan'ın 30 Mart 1981'de çıkışında silahlı saldırıya uğradığı Washington Hilton oteli olduğu belirtildi.