Uşak'ın Ulubey ilçesinde aile içi şiddet ihbarına giden polis ekibine olayın yaşandığı evin bahçesinden pompalı tüfekle ateş açıldı. 1'i ağır 2 polis memuru yaralanırken, kaçan saldırgan ise yakalandı.

DHA'nın haberine göre olay, saat 01.00 sıralarında Dilaver Mahallesi Kurtuluş Caddesi'nde meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne, komşuları tarafından E.R.'ye (40) ait evde aile içi şiddet olayı yaşandığı ihbarı yapıldı.

Bunun üzerine adrese polis ekibi sevk edildi. Polis memurları İ.Ş. ile E.E.A., söz konusu eve girmek istedi. Bu sırada evin bahçesinden pompalı tüfekle ateş açıldı. 2 polis memuru çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı polis memurları, ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı polislerden durumu ağır olan İ.Ş. İzmir'e sevk edildi.

Polis, pompalıyla ateş edip kaçan E.R.'nin yakalanması için dron destekli operasyon başlattı. İlçe merkezinde metruk bir evde saklandığı belirlenen E.R., polisleri fark edip, bulunduğu yerden ateş etmeye başladı. Bunun üzerine bölgeye takviye olarak Özel Harekat ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 3 saat süren çalışma sonucunda ikna edilen E.R., elindeki tüfeği bırakıp, teslim oldu. Gözaltına alınan E.R.'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

VALİ KARTAL'DAN AÇIKLAMA

Soruşturma sürerken, Uşak Valisi Serdar Kartal, Ulubey İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gelerek olayla ilgili Kaymakam İbrahim Çoşkunaslan, İl Emniyet Müdürü Taner Çiftçi ve İl Jandarma Komutanı Özgür Kılıç'tan bilgi aldı.

Olayla ilgili açıklama yapan Kartal, "Bugün Ulubey ilçemizde menfur bir saldırı yaşadık. Aile içi şiddetle ilgili şikayete giden polis arkadaşlarımıza, bir saldırgan tarafından pompalı tüfekle yakın mesafeden ateş açıldı. Bir polisimizin durumu biraz ağır olduğu için onu İzmir'e sevk ettik. Diğer arkadaşımız da bacağından yaralandı. Onu da taburcu ettiler. Şimdi evinde istirahat halinde. Saldırgan, Özel Harekat ekiplerimiz tarafından ikna edilerek sağ olarak ele geçirildi. Bu konuyla ilgili hem adli hem idari soruşturmamız devam ediyor" dedi.