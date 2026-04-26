61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu başladı
61.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 154.7 kilometrelik Çeşme-Selçuk etabını Team Flanders-Baloise Takımı'ndan Tom Crabbe 3 saat 23 dakika 57 saniye ile kazandı. Konya Büyükşehir Belediyespor Takımı'ndan Ramazan Yılmaz tekerlek farkı ile 4'üncü olarak daima hatırlanacak bir başarı elde etti ve 12 puan kazanarak mayo şansını artırdı.
27 farklı ülkeden 23 takım ve 158 sporcunun katılımı ile turun ilk startı verildi.
Start alanında Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Hizmetleri Genel Müdürü, aynı zamanda TMOK Başkanı Veli Ozan Çakır, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Bisiklet Federasyonu Başkanvekili Fikret Hayali, Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı Metin Cengiz, Bisiklet Federasyonu Genel Sekreteri Sedat Fırat hazır bulundu.
Toplam uzunluğu 1133 kilometre olan 61.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet turuna 27 farklı ülkeden 23 takım ve 158 sporcu iştirak ediyor. Yarış 3 Mayıs Pazar günü Ankara'da sona erecek. Ankara finişi böylece 27 yıl sonra gerçekleşmiş olacak.
3 PRİM KAPISI GEÇİLECEK
Etabın 27.4'üncü kilometresinde 3.kategori tırmanış, 54.6'ncı kilometrede Türkiye Güzellikleri ve son olarak 111.3'üncü kilometrede sprint prim kapısı geçildi. 6 kilometrelik nötral startın ardından 10.59'da yarış direktörü Mutlu Erçevik'in salladığı damalı bayrak sonrası 161 sporcu gerçek startla etaba başladı.
KAÇIŞLAR BAŞLIYOR, FARK BÜYÜYOR
3, 4 ve 7'nci kilometreler toplu halde geçildikten sonra 5 sporcudan oluşan bir kaçış grubu oluştu. Team İstanbul’dan Mewael Girmay, Konya Büyükşehir Belediyesi'nden Ahmet Akpınar, Spor Toto'dan Kaan Özkalbim ve (ATT)'den Michal Pomorski ve Muğla Büyükşehir Belediye'den Halil Doğan öne çıktı. Bu grup peloton ile 55 saniyelik bir fark oluşturdu. Daha sonra bu grup 15. kilometrede farkı 1 dakikanın üzerine çıkardı.
Kaçış grubunun sıcak ve yakıcı bir güneşli havaya rağmen gittikçe artan temposu farkı daha da açtı ve yeni zaman farkı 3 dakika 55 saniye olarak verildi.
ASTANA'NIN GÖZDE SPORCULARI
Astana'nın geçen yıl Wout Poels ve Harold Lopez ile kazandığı birincilik ve ikincilikten sonra bu yıl daha güçlenen kadrosuyla yine Genel Ferdi Klasman birinciliği konusunda hayli iddialılar. Nicolas Vinokurov, Matteo Scalco ve Henok Mulubrahan Turkuaz Mayoyu kazanmak için rakiplerini hayli zorlayacak.
İLK TIRMANIŞ PRİMİ POMORSKI'NİN
27.4’üncü kilometrede kategori 3'ten puan veren tırmanış kapısı geçildi. Sonuçlar şöyle;
1-Michal Pomorski (ATT Investments)
2-Mewael Girmay (İstanbul Takımı)
3-Kaan Özkalbim (Spor Toto)
Pomorski etabı zaman farkı için tamamlarsa ilk etabın sonunda Dağların Kralı olan Kırmızı Mayoyu önümüzdeki etapta giymeye hak kazanacak. Ayrıca Pomorski’nin yarıştığı ATT Investments takımının sportif direktörlüğünü, dünyaca ünlü bisikletçi Peter Sagan’ım kardeşi Juraj Sagan yapıyor.
SAMET BULUT, "FORMDAYIM ZORLAYACAĞIM"
Muğla Büyükşehir Belediyespor bisikletçisi Samet Bulut yarış öncesi verdiği röportajda, "Bir sinüs ameliyatı geçirdim. Tur için iyi bir form ve yüksek bir motivasyonla geri döndüm. Formdayım ve zorlayacağım" dedi.
FARK 4 DAKİKAYA ÇIKTI
Aşırı sıcak havada kaçış grubu sürekli tempo arttırırken, pelotonun beklenmeyen bir temposuzluk içinde yarışa devam etmesi farkı 4 dakikanın üzerine çıkardı. Etapta bir saat geçtikten sonra 5'li kaçış grubu 40.8 kilometrelik yol katetti ve zaman farkını giderek artırmayı başardı.
POMORSKI İKİDE İKİ YAPTI
54.6'ncı kilometre geçilirken etabın Türkiye Güzellikleri prim kapısı sonuçları da belli oldu.
Sonuçlar şöyle:
1-Michal Pomorski (ATT Investments)
2-Kaan Özkalbim (Spor-Toto)
3- Mewael Girmay (İstanbul takımı)
Kapı geçildikten sonra pelotonun tempoyu artırdığı görüldü. Zaman farkının da 4 dakikanın altına düştüğü görüldü.
FARK İYİCE ERİDİ
Finişe 35 kilometre kala 5'li grupla pelotonun arasındaki zaman farkı ilk kez 1 dakikanın altına düştü. Peloton ne kadar hızlandıysa, kaçış grubunun pedal basışı o kadar geriledi. Bir ara 45 saniyeye kadar düşen fark yeniden 1 dakika 33 saniyeye çıktı. Bu zaman farkı finişe 28 kilometre kala verildi. Finişe 15 kilometre kala peloton ile kaçış grubundaki fark 20 saniyeye kadar indi.
Bu da finişin toplu olarak gerçekleşebileceği sinyalini veriyordu. Ve beklenen oldu. Kaçış grubu ile peloton finişe 7 kilometre kala birleşti. Finişe peloton toplu girdi ve Tom Crabbe mükemmel sprintiyle etabı kazandı.
SPRİNT PRİM KAPISINI GEÇEN POMORSKİ 3'TE 3 YAPTI
Etabın 111'inci kilometresinde son prim kapısı olan sprint prim kapısı da geçildi. Michal Pomorski (ATT Investments) böylece çizgiyi birinci geçerek 3 prim kapısındaki puanları toplayıp müthiş bir başarı öyküsü yazdı.
MAYOLAR SAHİPLERİNİ BULDU
Türk Telekom Sponsorluğundaki Turkuaz Mayo Tom Crabbe’ye İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu tarafından takdim edildi.
Spor Toto Sponsorluğundaki Yeşil Mayoyu Tom Crabbe’ye Bisiklet Federasyonu Başkan Vekili Fikret Hayali tarafından takdim edildi.
Türk Hava Yolları Sponsorluğundaki Kırmızı Mayo Michael Pomorski’ye İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan tarafından takdim edildi.
TGA – GoTürkiye Sponsorluğundaki Beyaz Mayo Michal Pomorski’ye, Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel ve İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici tarafından takdim edildi.
TURDA YARIN AYDIN-MARMARİS ETABI KOŞULACAK
61.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda yarın 162.8 kilometrelik Aydın-Marmaris etabı koşulacak. Turkuaz Mayoyu Team Flanders-Baloise takımından Tom Crabbe giyecek...